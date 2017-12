FIFA 18 Ultimate Team: guida alle Sfide Creazione Rosa del 18 dicembre

Nella giornata di ieri EA ha pubblicato le tre nuove Sfide Creazione Rosa di FUTmas, evento natalizio della modalità FIFA Ultimate Team. Riuscendo a completare queste sfide sarà possibile ottenere carte particolari, ed è quindi opportuno chiedersi se valga la pena investire crediti per cercare di ottenere questi premi, soprattutto dal momento che, lo ricordiamo, le carte non saranno scambiabili. Per rispondere a questo dubbio cerchiamo di analizzare le carte in questione.

Ander Herrera

EA ha scelto di accontentare la gran parte dei giocatori di FIFA Ultimate Team selezionando Ander Herrera tra i giocatori che indossano la casacca numero 21, una delle carte più utilizzata nelle rose della BPL.

Ecco le statistiche di Ander Herrera FUTmas:



•Velocità 75

•Tiro 77

•Passaggio 85

•Dribbling 85

•Difesa 81

•Fisico 80



Statistiche alla mano, questa carta speciale rappresenta uno dei centrocampisti più completi disponibili sul mercato, leggende a parte s'intende. I valori di passaggio sono degni di un centrocampista avanzato: 88 di visione di gioco, 90 di passaggio corto. Ottimi anche i valori tecnici, i cui spicca indubbiamente l'88 sul controllo palla e l'86 di agilità, valore che acquista significato se lo si confronta con i 182 cm di altezza.

Ovviamente non passano inosservate le qualità fisiche e difensive, in cui si dimostra abile nella lettura di gioco (89 di intercettazioni!) e nella marcatura degli avversari.

Sicuramente la velocità e il tiro sono gli aspetti che convincono meno. Ma intendiamoci: per un centrocampista di questo genere sono valori più che ottimi, che sottolineano ancor di più la polivalenza di questo giocatore in entrambe le fasi di gioco.



Stile intesa consigliato

In questo caso le indicazioni sono veramente personali. Se volete renderlo più abile nella metà campo offensiva e fornirgli un aumento significativo di velocità allora cacciatore è la scelta migliore. Se preferite schierarlo come schermo davanti alla difesa al fianco di un giocatore come Kantè, allora lo stile intesa ombra farà al caso vostro.

Come abbiamo visto in precedenza, Herrera si dimostra abile in ogni zona nel campo, senza tuttavia eccellere da nessuna parte. Starà a voi decidere in quale zona di campo farlo brillare, fermo restando che lo stile intesa "base" è sempre da considerarsi un'opzione valida.



Prezzo

Il prezzo, al momento, si aggira intorno ai 125.000 crediti. Un prezzo che riteniamo adeguato per una carta che se fosse libera sul mercato costerebbe sicuramente di più. Un monito: non aspettatevi che questo giocatore sia in grado di farvi fare il salto di qualità, perché non è nelle sue corde. Se invece avete problemi di equilibrio nelle due fasi, allora Herrera potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi.

Luis Muriel

Dopo una carta attesa e pronosticata con largo anticipo, EA ha deciso di tornare su scelte meno prevedibili, proponendo Luis Muriel tra i giocatori che indossano la casacca numero 20. Vecchia conoscenza del nostro campionato, Muriel ha in passato vestito la maglia di Lecce, Udinese e Sampdoria, fino a giungere nel 2017 al Siviglia. Ecco le statistiche della carta FUTmas del colombiano:



•Velocità 92

•Tiro 84

•Passaggio 75

•Dribbling 87

•Difesa 30

•Fisico 76



Attaccante leggero e rapido, Muriel in questa carta FUTmas si presenta più devastante che mai. La sua velocità pazzesca, unita alle doti di "dribblatore seriale", rendono questo giocatore una spina nel fianco di qualsiasi difesa. Se ci aggiungiamo 84 di forza (esatto: 84) capite bene che fermarlo mentre è corre verso la porta avversaria diventa veramente difficile.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa migliore secondo noi non è cacciatore, bensì falco. Cacciatore ha il grande pregio di massimizzare la velocità e la finalizzazione d ogni giocatore, ma ci sono casi in cui bastano pochi punti per raggiungere i 99 di entrambe le statistiche, e Muriel è proprio uno di questi. Con falco andiamo invece a potenziare meno le precedenti due statistiche, ritoccando però anche il fisico. In sostanza vi ritroverete a schierare un giocatore con 99 di accelerazione, 98 di velocità e 89 di forza.



Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, ci sono aspetti negativi di questa carta che vanno analizzati. Sicuramente l'aspetto peggiore è la resistenza. Un valore di 79 per giocatore che corre a quella velocità è veramente troppo poco. Il massivo uso che farete dello scatto lo prosciugherà di energia molto presto, obbligandovi a doverlo sostituire a partita in corso. Inoltre, nonostante non sia un requisito di primaria importanza in un centravanti, i passaggi non sono sicuramente all'altezza delle altre sue qualità, condizione che potrebbe portarlo a sbagliare passaggi chiave nel corso di un'azione di contropiede.



Prezzo

Il prezzo è un altro aspetto di quelli che fanno un po' storcere il naso. La SCR si aggira infatti intorno ai 65.000 crediti, un prezzo abbastanza elevato se considerate che per 18.000 crediti potete portavi a casa un giocatore come Gabriel Jesus. La carta è sicuramente promettente, ma secondo noi il rapporto qualità prezzo è troppo sfavorevole. Un peccato, ma ci sentiamo di sconsigliarvela.

Sofien Boufal

L'esterno sinistro del Southampton rappresenta sicuramente la sorpresa di questa tornata di SCR. Il marocchino, lo ricordiamo, è stato selezionato tra una pool di giocatori molto forti, tra cui spiccavano i vari Manè, Sanè, Bonucci, Diego Costa e molti altri, tutti titolari della maglia numero 19. Ecco le statistiche FUTmas della carta:

•Velocità 85

•Tiro 81

•Passaggio 76

•Dribbling 89

•Difesa 40

•Fisico 48



Una carta che risulta divertente e per certi versi interessante, ma che soffre di uno sbilanciamento evidente. Ottimi valori di velocità e di caratura tecnica, su tutti spicca il 91 di dribbling, 90 di controllo palla e 90 di agilità. Le 5 stelle skill e le 4 stelle piede debole rimarcano ancora il tasso tecnico del giocatore marocchino, sicuramente di altissimo livello. Purtroppo il tiro non è altrettanto incisivo, raggiungendo appena gli 82 di finalizzazione e 81 di potenza tiro.

A minimi storici i valori fisici, in cui spicca un 34 di forza fisica che, unito una valore di stamina davvero basso (74), rischia di precluderne completamente l'utilizzo.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato stavolta è cacciatore, con l'obiettivo di massimizzare la velocità già elevata e contemporaneamente aumentare la finalizzazione e la pericolosità negli ultimi 11 metri di campo, nonostante il suo ruolo difficilmente lo porterà a trovarsi a tu per tu con il portiere avversario.



Prezzo

Nonostante l'overall contenuto, il prezzo al momento si aggira intorno ai 24.000 crediti. Un prezzo che noi riteniamo decisamente eccessivo per il valore della carta. Il nostro consiglio quindi è di lasciare perdere questa SCR e di conservare questi crediti per carte più interessanti.