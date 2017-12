FIFA 18 Ultimate Team: consigli Sfide Creazione Rosa del 19 dicembre

Nella giornata di ieri EA ha pubblicato le tre nuove Sfide Creazione Rosa di FUTmas, evento natalizio della modalità Ultimate Team di FIFA 18. Riuscendo a completare queste sfide sarà possibile ottenere carte particolari, ed è quindi opportuno chiedersi se valga la pena o meno investire crediti per cercare di ottenere simili premi, soprattutto dal momento che, lo ricordiamo, le carte non saranno scambiabili. Per rispondere a questo dubbio cerchiamo di analizzare le carte in questione.

Jordi Alba

Tra i numeri 19, sicuramente il terzino del Barcellona era il più atteso dagli appassionati della Liga Santander. Terzino tradizionalmente di spinta, Jordi Alba ha dimostrato di adattarsi perfettamente ai meccanismi del Barcellona, divenendo ben presto una pedina inamovibile dello scacchiere blaugrana. Ecco le statistiche della carta FUTmas:



•Velocità 94

•Tiro 71

•Passaggio 77

•Dribbling 84

•Difesa 82

•Fisico 74



Questa carta FUTmas dipinge molto bene le caratteristiche tecniche e fisiche di Jordi Alba: tanta, tantissima corsa, ottimo in fase offensiva, meno buono in fase difensiva. Ovviamente il prezzo di tutta quella agilità si fa sentire nel valore di forza, appena 61, decisamente basso per un terzino. Bene invece il valore di stamina, 92, che gli permette di mantenersi in forma per l'intero match. Un carta piuttosto votata all'attacco, che sarà particolarmente apprezzata da tutti quei giocatori che preferiscono fare un gol in più all'avversario piuttosto che vincere la partita con solo una rete di scarto.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato questa volta è sentinella, con il quale massimizzeremo sia la difesa, che arriverà a vantare un overall di 94, sia il fisico, mettendo una pezza ai limiti di struttura fisica che il rapidissimo terzino del Barcellona inevitabilmente possiede. Il risultato sarà una carta davvero competitiva, che alle consuete scorribande offensive abbina una fase difensiva questa volta solida ed efficace.



Prezzo

Il prezzo è di fatto l'unico difetto di questa carta. La sfida si attesta al momento intorno ai 200.000 crediti, che rappresenta una cifra davvero importante per un terzino. Il consiglio è molto semplice: se non avete problemi di crediti, acquistatela senza indugio.

Se invece le casse non sono così traboccanti, vi suggeriamo di non investire così tanti soldi per accaparrarvi un terzino. Un attaccante sarebbe sicuramente un investimento migliore, in quanto potenzialmente più incisivo nell'economia di una partita.

Virgil Van Dijk

Il difensore del Southampton, con la sua maglia numero 17, ha scalato le gerarchie di EA, vincendo un posto in questa speciale selezione.

Carta apprezzatissima dall'utenza nella versione base, Van Dijk ha rappresentato una vera e propria sorpresa per i giocatori di FUT, tanto da guadagnarsi un ruolo da titolare al fianco dell'inamovibile Bailly nella difesa più utilizzata nella BPL. Ecco le statistiche della carta FUTmas:



•Velocità 75

•Tiro 65

•Passaggio 72

•Dribbling 72

•Difesa 85

•Fisico 87



L'arrivo di questa SCR avrà reso sicuramente felice gran parte dell'utenza. Come detto in precedenza questa carta è veramente utilizzata moltissimo nelle BPL di medio - alto rating. Le statistiche della versione FUTmas non fanno altro che potenziare i punti forti di Van Dijk, tali da renderlo l'incubo di ogni attaccante (più di quanto non sia già ora!) Buona velocità, ottimi valori difensivi e 94 di forza sono i punti forti della carta, senza dimenticare il valore di passaggio (addirittura 82 di passaggio lungo) , davvero rimarcabile considerando che si tratta di un difensore centrale.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato ormai lo conoscete: ombra. Tutti i difensori centrali e gran parte dei terzini hanno bisogno di questo stile intesa, perché necessitano un upgrade dei valori della corsa e del fisico al massimo possibile. Sotto questo punto di vista, van Dijk non fa certo eccezione, ed ecco che raggiunge un più che lodevole 87 di velocità e addirittura un 97 di difesa, con valori di marcatura, tackle da in piedi e scivolata che raggiungono i 99. Questa carta si candida insomma come uno dei difensori più forti della BPL e di FIFA18 Ultimate Team.



Prezzo

Il prezzo della Sfida Creazione Rosa si attesta intorno ai 90.000 crediti in questo momento. Non lasciatevela sfuggire!

Zlatko Junuzovic

Come ormai abbiamo capito, EA ha deciso di inserire calciatori anche poco conosciuti in questa selezione, con l'obiettivo di scalfire le sicurezze dei giocatori e spingerli a provare carte lontane dai soliti interpreti. Allora ecco che, per il numero 16, Electronic Arts ha schierato Zlatko Junuzovic, centrocampista del Werder Brema. Ecco le statistiche della carta FUTmas:



•Velocità 80

•Tiro 78

•Passaggio 84

•Dribbling 85

•Difesa 76

•Fisico 77



I parametri sembrano davvero interessanti. Buona velocità, ottima agilità ed equilibrio ( 95), buone statistiche di controllo e gestione del pallone, discreti i valori difensivi e fisici, dove spicca il 96 di stamina. Ottimi i valori di passaggio e di tiro da lontano, mentre pecca la finalizzazione (71) e il posizionamento. Sicuramente una carta che si prospetta intrigante, per quale lo stile intesa è fondamentale per donargli un'identità e un ruolo ben preciso all'interno della squadra



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa che vi consigliamo è quello "base", che vi invitiamo a tenere sempre in considerazione nel momento in cui decidete di personalizzare la carta in questione. In questo caso la distribuzione dei punti bonus è praticamente perfetta, come solo questo stile può garantire. Certo, la velocità rimarrà 81, ma riteniamo che in un centrocampista centrale come Junuzovic sia sufficiente. Attenzione alla finalizzazione invece, che resterà piuttosto bassa. In questo caso, per ovviare al problema, il consiglio è di calciare da più lontano, così da sfruttare le capacità balistiche del centrocampista austriaco.



Prezzo

Il prezzo, al momento è circa 20.000 crediti. Un costo molto alto, che però riteniamo possa essere meritato da una carta che, sfidando ogni nostra aspettativa, si è dimostrata affidabile e sorprendentemente valida.