FIFA 18 Ultimate Team: Ibra nelle nuove Sfide Creazione Rosa di FUTmas

Siamo ormai arrivati alla Top 10 di questo conto alla rovescia che ci accompagnerà in FIFA FUT 18 fino al 24 con tre SCR (Sfide Creazione Rosa) al giorno. I giocatori selezionati tra coloro che vestono i numeri 12, 11 e 10 sono stati rispettivamente Thomas Meunier, Timo Werner e Zlatan Ibrahimovic, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Vi ricordiamo inoltre che le carte ottenute non saranno scambiabili, perciò occorre riflettere attentamente se valga la pena o meno investire la propria fortuna per ottenere queste carte. Proprio per questo vi proponiamo i nostri consigli!

Thomas Meunier

La prima SCR di quest'oggi permette di guadagnarsi il terzino del PSG Meunier, titolare della fascia destra della squadra parigina e della nazionale belga. Ecco le statistiche della carta FUTmas:



Velocità 80

Tiro 82

Passaggio 82

Dribbling 79

Difesa 84

Fisico 85



La versione FUTmas di Meunier lo rende un giocatore a tutto campo, e per questo un po' sprecato se utilizzato come terzino. Intendiamoci: utilizzare questa carta nel ruolo di appartenenza va benissimo, ma le importanti statistiche tecniche di controllo palla, di tiro da lontano e di passaggio urlano a gran voce un ruolo prioritario, magari proprio in mezzo al campo, al centro dell'azione. Entrando nel merito dei punti abilità brillano gli alti valori di passaggio (86 passaggio corto, 80 passaggio lungo), quelli squisitamente tecnici come il controllo di palla 82 e quelli di tiro, con una finalizzazione, potenza di tiro e tiri da lontano superiori a moltissimi esterni di attacco anche di fascia alta. Le quattro stelle piede debole sottolineano ancora una volta che grandi capacità tecniche che, relegate su una fascia, sicuramente rimarrebbero un po' sprecate. Peccato per la velocità, decisamente bassa per un terzino. Potrebbe soffrire le incursioni dei velocisti avversari. Ottima invece la forza fisica e la resistenza: un vero panzer da combattimento.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato deve potenziare sicuramente la velocità, l'aspetto più preoccupante del belga. E allora andiamo sul sicuro con ombra, così da massimizzare anche i valori difensivi.



Prezzo

Il prezzo della SCR al momento si aggira intorno ai 20.00 crediti. Assolutamente consigliata. A quel prezzo si tratta di un affare.

Timo Werner

EA questa volta ha lasciato da parte i giocatori più estrosi, puntando sugli uomini di fiducia. Tra questi come poteva mancare Timo Werner? Ecco le statistiche della carta FUTmas del utilizzatissimo centravanti del Leibzig:



Velocità: 93

Tiro 83

Passaggio 70

Dribbling 84

Difesa 30

Fisico 68



Una carta eccezionale. Werner è da molto tempo sinonimo i qualità e affidabilità, a causa del mix unico di velocità e finalizzazione. Spesso su FIFA i giocatori con alta finalizzazione sono quelli dalla struttura fisica imponente, tendenzialmente lenti ma letali. I classici arieti da area di rigore, per intenderci. Werner è uno dei pochi atleti la cui carta abbina a un elevato livello di finalizzazione (90 di base in questa versione) una velocità incredibile. La caratura tecnica del giocatore è evidente anche grazie a statistiche importanti nelle voci di controllo palla e di dribbling. Il punto debole è, ovviamente, la forza fisica. Ma se starete attenti e sarete bravi ad utilizzare la scattante velocità che possiede il tedesco, gli avversari non avranno scampo: sotto porta raramente sbaglia.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa che ci sentiamo di consigliarvi è falco. Questo modificatore non massimizza l'attacco del giocatore, ma utilizza parte dei punti per aumentare un po' il fisico. In questo caso Werner, data l'elevatissima velocità di base, arriva comunque ad avere 99 di accelerazione e 98 di velocità massima. Con questo stile intesa però l'aumento delle statistiche sarà più efficace sul tiro da lontano, pecca piuttosto fastidiosa del calciatore tedesco.



Prezzo

Il prezzo per questa SCR si aggira al momento intorno ai 130.000 crediti, sicuramente un prezzo elevato per un giocatore con overall 84. Tuttavia, per la grande qualità della carta, ci sentiamo di consigliarla, perché è una di quelle che possono fare la differenza.

Zlatan Ibrahimovic

EA Sport ha deciso di festeggiare il ritorno in campo a seguito dell'infortunio di uno dei giocatori più forti e decisivi del pianeta, regalando al gigante svedese non una carta qualsiasi, ma la carta titolare del numero 10.



Ecco le statistiche di Ibra versione FUTmas:

Velocità 66

Tiro 89

Passaggio 85

Dribbling 84

Difesa 33

Fisico 83



Statistiche formidabili per un giocatore formidabile. In game si comporta decisamente bene, rispettando le attese della vigilia. I valori di tiro e di passaggio, uniti a quello della velocità, suggeriscono però all'utente un cambio di ruolo. Infatti, per far rendere al meglio questo giocatore, vi consigliamo di spostarlo a trequartista con l'utilizzo dei cambia ruolo. La velocità piuttosto bassa lo rende un attaccante che non si adatta bene al metagame presente in questo momento nel calcistico EA, quasi completamente basato sulla velocità e sugli scambi nello stretto.

Spostato a COC però le cose cambiano. Ibra diventa letale non solo negli ultimi 11 metri, ma anche nei 20 metri. Le capacità balistiche diventeranno un incubo della difesa avversaria, che non saprà più se convergere sul giocatore prima che si avvicini troppo, nel tentativo di impedire il tiro, oppure se attendere. Spesso accadrà che entrambe le cose risultino inefficaci: lo svedese sarà in grado di spaccare la difesa con passaggi perfetti e di mandare il proprio compagno in porta. Una specificazione è però doverosa: vista la velocità molto bassa, per far rendere la massimo questa carta è necessario un buon livello di skill. Bisognerà avere i tempi giusti e muoversi nel modo corretto, altrimenti facilmente verremo ostacolati e l'azione si trasformerà in una palla persa.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato è, a sorpresa, catalizzatore, con l'intento di massimizzare la velocità e potenziare i passaggi. Il tiro e il fisico non hanno bisogno di potenziamenti, sono perfetti così come sono.



Prezzo

Il prezzo si aggira al momento intorno ai 130.000 crediti. Sono molti per un giocatore la cui versione base costa 70.000 e obbiettivamente è pressoché identica a quella FUTmas. Se però non avete problemi di crediti, completatela. L'immagine stampata sulla carta con il nome e il 10 della maglia Red Devil vale da sola il prezzo della Sfida.