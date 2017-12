FIFA 18 Ultimate Team: le ultime SCR di FUTmas con Buffon, Rose e Fabinho

Siamo arrivati alla conclusione del countdown cominciato il 15 dicembre, che ci ha regalato ogni giorno tre Sfide Creazione Rosa differenti per FIFA 18 Ultimate Team. Per la conclusione dell'evento FUTmas i nomi selezionati rappresentano tre carte molto utilizzate: Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham, Fabinho, centrocampista difensivo del monaco, e Gianluigi Buffon, portiere e capitano della Juventus e della nazionale italiana. Vi ricordiamo che le carte saranno disponibili solamente attraverso il completamento della Sfida Creazione Rosa dedicata, e che non saranno scambiabili. Perciò attenzione agli investimenti!

Danny Rose

Il terzino sinistra del Tottenham è stato scelto tra tutti i difensori che utilizzano il numero 3 nei rispettivi club. Anche questa volta EA ha selezionato un giocatore molto usato, accontentando di fatto larga parte dell'utenza. Ecco le statistiche della carta FUTmas:



Velocità 83

Tiro 66

Passaggio 77

Dribbling 82

Difesa 84

Fisico 81



Questa versione FUTmas a nostro avviso segna un grande passo avanti rispetto alla versione base. La velocità viene ritoccata appena, a favore di upgrade importanti nei valori di fisico e difensivi, che finalmente raggiungono uno standard adeguato con il resto dell'offerta. Ottimo il valore di dribbling, che permette al terzino di creare superiorità numerica durante le scorribande sulla fascia di competenza.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato per questa carta è ombra. Velocità e difesa in un terzino sono fondamentali. Purtroppo la forza fisica non si alzerà, ma nella maggioranza dei casi il valore di base sarà sufficiente a contrastare in modo efficace i vostri avversari.



Prezzo

Il prezzo al momento si aggira intorno ai 90.000 crediti. Un prezzo davvero alto, forse troppo per un terzino. Se i vostri conti sono floridi, potreste però pensare di completare la Sfida. In caso contrario la scelta corretta è quella di lasciarla perdere.

Fabinho

Il centrocampista difensivo si è aggiudicato un posto tra i magnifici 30 di questo evento FUTmas, occupando la casella contrassegnata dal numero 2. Ecco i valori della carta FUTmas:



Velocità 76

Tiro 70

Passaggio 80

Dribbling 80

Difesa 85

Fisico 85



Il brasiliano, da sempre una scelta di sicuro affidamento per le rose della Ligue 1, subisce un notevole upgrade, ma in-game continua a comportarsi più o meno nello stesso modo della carta base. Infatti, le statistiche maggiormente rialzate in questa nuova versione sono quelle del passaggio, del tiro e del dribbling. Se la prima può risultare utile per il ruolo del centrocampista, le altre non costituiscono un valore aggiunto per il brasiliano che di certo, per struttura fisica e capacità tecniche, non si candida a terminale offensivo.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa consigliato per questo giocatore è ombra. Le caratteristiche tecniche, a carattere fortemente difensivo, non lasciano spazio ad eventuali reinterpretazioni di sorta sul campo.



Prezzo

Il prezzo per il completamento di questa SBC al momento si aggira intorno ai 40.000 crediti. Per il prezzo contenuto, il consiglio per tutti gli utenti che sono amanti del campionato francese è quello di completare la sfida. Si prospetta un osso duro da superare a centrocampo.

Gianluigi Buffon

In questa speciale classifica al numero 1 non poteva che esserci lui. "Il numero 1 dei numeri 1". In quello che probabilmente sarà il suo ultimo anno da professionista, non poteva mancare Gigi Buffon. Ecco le statistiche della carta FUTmas di Buffon:



Tuffo 91

Presa 90

Rinvio 76

Riflessi 86

Velocità 48

Posizionamento 91



Una carta formidabile, in grado di rivaleggiare con i migliori portieri del gioco. Il valore di posizionamento così elevato garantisce un'ottima risposta anche contro i tiri da lontano, spina nel fianco di quasi tutti i portieri di FIFA 18 Ultimate Team.



Stile intesa consigliato

Lo stile intesa migliore per i portieri è uno solo: guanto. Questo perché a differenza di scudo muro e gatto, va a potenziare tre statistiche tutte egualmente utili: tuffo, presa e posizionamento.



Prezzo

Il prezzo al momento si aggira intorno ai 120.000 crediti. Il valore della carta è fuori discussione, anche se la versione base, con overall 89, costa circa la metà, garantendo un livello di performance simile a questo versione FUTmas. La scelta è vostra. Sappiate però che farete prevalere il cuore alla logica avete tutta la nostra comprensione.