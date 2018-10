FIFA 19: guida alla modalità Il Viaggio, la terza avventura di Alex Hunter

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

La modalità di Fifa 19 intitolata "Il Viaggio: Campioni" è la terza tappa della storia di Alex Hunter, ed è una diretta continuazione degli eventi che abbiamo già sperimentato all'interno di Fifa 18. Si tratta dell'ultimo capitolo che vede l'ex stella della Premier League in qualità di personaggio principale: come da tradizione, anche in questa terza stagione le vicende di Hunter saranno plasmabili dalle volontà del giocatore, che potrà quindi scegliere in che modo percorrere il cammino verso l'Olimpo del calcio.

In questa guida, entreremo nel merito di alcuni consigli in grado di rendere la vostra esperienza con la modalità più completa, semplice e fruttuosa. Allacciate gli scarpini: la Champions League ci aspetta!

Gli eroi del Viaggio

In questo viaggio, Alex non è da solo: a lui si affiancano infatti Kim Hunter e Danny Williams, già introdotti nel titolo precedente. Dato che le storie dei tre protagonisti sono strettamente interconnesse, tuttavia, il consiglio per ottenere la migliore esperienza è quello di attenersi alle raccomandazioni del gioco e passare da un atleta all'altro al momento opportuno.

Selezionando il percorso consigliato dal titolo stesso (tramite il simbolo di una bussola in corrispondenza del campione di turno) potrete sperimentare l'ottimale esperienza narrativa, poiché le cutscene e la trama in generale saranno considerevolmente più comprensibili, fluide e scorrevoli.

Personalità

Una parte fondamentale della modalità Viaggio è rappresentata dalle domande poste ai tre personaggi fuori dal campo. Che siano interviste della stampa, discussioni con altri giocatori o con il manager, ciascuna risposta fornita dai vostri avatar avrà qualche tipo di risonanza sul breve o sul lungo periodo. Per ciascuna domanda, ogni calciatore avrà a disposizione tre opzioni, associate a un aspetto della loro personalità. Purtroppo, non esiste una "risposta giusta" in ogni situazione, in quanto ogni scelta comporta inevitabilmente sia vantaggi che svantaggi.



• Dare la risposta Impulsiva (Alex), Esibizionista (Danny) o Sfacciata (Kim) aiuterà il vostro campione a guadagnare fan che, conseguentemente, aumenteranno le opportunità commerciali. Purtroppo, esagerare su questo approccio vi condurrà in fretta a uscire dai favori del mister.

• La risposta bilanciata, identica per tutti e tre, è la via di mezzo per chi non vuole sbilanciarsi verso nessuno dei due estremi. In questo caso, le prestazioni sul campo saranno l'unico elemento che influenzerà il modo in cui fan ed allenatore vedono il giocatore.

• Dare infine la risposta Fredda (Alex), Spavalda (Danny) o Nerd (Kim) aiuterà il vostro campione a entrare nelle grazie del coach, ma diminuirà le occasioni di aumentare i propri estimatori.

In ogni caso, non temete: finché le vostre prestazioni si manterranno elevate sul rettangolo verde, le scelte relative alla personalità non dovrebbero avere un impatto troppo rilevante sul vostro minutaggio da titolare.

La valutazione del manager

Se la vostra intenzione è quella di iniziare sempre da titolare, dovrete entrare nelle grazie dell'allenatore. Per farlo, sarete costretti ad ottenere buoni risultati in allenamento (ricevere il maggior numero possibile di A) e, naturalmente, durante le partite.

Se l'opinione che il mister ha di voi non è così alta, vi toccherà partire dalla panchina.

La prestazione di fine partita

Parte integrante del mantenersi nelle grazie del coach è il completamento degli obiettivi di prestazione. Nella maggior parte dei casi, questi consistono in semplici sfide da completare sul campo, come raggiungere un determinato rating, fare goal, creare occasioni o vincere la partita.

L'importanza dell'allenamento

L'importanza dell'allenamento, specialmente quello manuale, non è affatto da sottovalutare. Completare manualmente ogni possibile sessione di training vi garantirà infatti il maggior numero di punti possibili, che aumenteranno specifici attributi ed il rating complessivo del campione di turno.

È particolarmente importante giocare in prima persona ciascuna sessione d'allenamento, in quanto, in questo modo, il gioco vi garantirà ben tre tentativi per portarlo a termine con successo. Affidando il tutto al computer, invece, si corre il rischio che il personaggio fallisca anche fasi non troppo complesse, costandovi così punti preziosi.



Di seguito, vi forniamo una lista completa di tutti gli obiettivi (compresi quelli nascosti) dei vari capitoli della storia, comprensiva dei relativi premi.

Capitolo uno, Astri Nascenti

All'inizio della vostra carriera gli obiettivi saranno piuttosto chiari e semplici:



• Vinci la finale della tournée precampionato con Alex o Danny, con premio 10.000 follower.

• Ottieni una valutazione partita media del 7.5+ con Danny nella tournée precampionato per ottenere mosse abilità.

• Raggiungi una votazione B o superiore in ciascuna delle esercitazioni di allenamento di base di Kim, che vi darà accesso ad altri 5000 follower.



Al completamento del capitolo sbloccherete Jim Hunter nell'Ultimate Team e il pallone con cui l'ex stella del calcio ha segnato il suo centesimo goal.

Capitolo 2 Sfruttare la Pressione

Obiettivi di Alex

• Scegli un disegno per il marchio di Alex. Premio: "Beniamino del pubblico".

• Completa la sfida di un Mentore, con premio 5000 follower.

• Chiudi al primo posto il girone della UEFA Champions League, con premio 10,000 follower.



Obiettivi di Kim

• Segna un goal al debutto nella FIFA Women's World Cup, con premio 5000 follower.

• Vinci le qualificazioni per il Nord America contro il Canada, con premio "Beniamino del pubblico".

• Qualificati per la fase ad eliminazione diretta della FIFA Women's World Cup, con premio 10.000 Follower.



Obiettivi di Danny

• Svolgi ogni allenamento, senza simulatore, con premio "Beniamino del Pubblico".

• Segna un goal in entrambe le sfide della fase a gironi della Champions League contro il PSG, con premio 5000 follower.

• Conquista almeno sei punti nelle prime tre partite di Premier League, con premio 10.000 follower.



Al completamento del capitolo, riceverete in prestito un giocatore per Ultimate Team.

Capitolo 3 Destini Incrociati

Obiettivi di Alex

• Raggiungi la valutazione Mentore massima con tutti e 5 i Mentori, con premio "Classe".

• Segna 6 goal in UEFA Champions League o La Liga, con premio 5000 follower.

• Vinci LaLiga, con premio 10.000 follower.



Obiettivi di Kim

• Fornisci 2 assist ad Alex Morgan, con premio 5000 follower.

• Raggiungi il massimo grado d'affiatamento con Alex Morgan, con premio "Classe".

• Qualificati per la finale della FIFA Women's World Cup, con premio 10.000 follower.



Obiettivi di Danny

• Supera Terry nell'esercizio 1 vs 1, con premio "Classe".

• Sblocca tutte le caratteristiche giocatore Torre, con premio 5000 follower.

• Vinci la Premier League, con premio 10.000 follower.



Al completamento del capitolo, riceverete in prestito un giocatore per Ultimate Team.



Capitolo 4 Eclisse

Obiettivi di Alex

• Fornisci un assist nella finale della FIFA Champions League, con premio 5000 follower.

• Segna un goal nella finale della FIFA Champions League, con premio "Carisma".

• Vinci la finale della FIFA Champions League, con premio 10.000 follower.



Obiettivi di Kim

• Fornisci un assist nella finale della FIFA Women's World Cup, con premio 5000 follower.

• Segna un goal nella finale della FIFA Women's World Cup, con premio "Carisma".

• Vinci la finale della FIFA Women's World Cup, con premio 10.000 follower.



Obiettivi di Danny

• Fornisci un assist nella finale della FIFA Champions League, con premio 5000 follower.

• Segna un goal nella finale della FIFA Champions League, con premio "Carisma".

• Vinci la finale della FIFA Champions League, con premio 10.000 follower.



Al termine del capitolo 4, riceverete in premio Alex e Danny nella modalità carriera e nella modalità Ultimate team, e Kim nel Women's INT'K Tournament.