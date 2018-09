FIFA 19 Ultimate Team: la guida per guadagnare crediti rapidamente

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

FIFA 19 è ora disponibile su tutte le piattaforme e se avrete seguiti i consigli che vi abbiamo consigliato nei giorni scorsi, siamo sicuri sarete a guadagnare un discreto gruzzolo con la Web App di FIFA, pronto per essere sfruttato. Oggi invece vedremo quali sono i metodi per fare più crediti in maniera rapida e veloce nel nuovo gioco di calcio targato EA Sports. Siete pronti per iniziare la vostra avventura in FIFA 19 Ultimate Team? Di seguito trovate una serie di utili suggerimenti per FUT 19, potete usare lo spazio dedicato ai commenti per suggerire nuove strategie o chiedere aiuto per tattiche e strategie vincenti.

Compravendita per tutti

La compravendita del gioco di Electronic Arts può sembrare complicata di primo acchito, e in effetti lo è per certi versi. Quello che vi consigliamo però, specialmente se non avete molto tempo da passare davanti alla console per monitorare il mercato, è quello di fare una compravendita molto spiccia, che vi garantisca entrate di circa duemila crediti al giorno con un rischio di impresa molto basso.

Come farla? E' semplice. Mentre siete fuori, magari in viaggio, magari in pausa pranzo, utilizzate la companion app per fare numerose offerte all'asta di un giocatore dal prezzo abbastanza basso. L'obiettivo sarà quello di portarvi a casa la carta a circa duecento crediti in meno del prezzo del "compra ora". Il metodo più semplice sarà cercare le carte ancora senza offerta, così da offrire per due o tre pagine mercato la stessa cifra a ogni carta. In questo modo monopolizzerete tre intere pagine, e difficilmente altri utenti offriranno un prezzo più alto per ogni singola carta. Il risultato è che con questa operazione, riuscirete a conquistarvi circa cinque o sei carte, che in un'ora significa guadagnare circa mille crediti dalla loro rivendita. Sicuramente non è un lavoro divertente, tuttavia se non volete arrischiarvi in pericolose operazioni adatte utenti più esperti, questo è quello che fa per voi.

Compravendita SCR

Per coloro che invece hanno più tempo a disposizione, la chiave di volta è quella di anticipare il mercato attraverso l'acquisto delle carte che hanno probabilità di entrare a far parte degli incontri principali ad esempio, oppure le carte relative al Player of the Month. Tantissimi siti specializzati fanno settimanalmente previsioni su partite e giocatori su cui scommettere. Sfruttando queste fonti, il vostro compito sarà ad esempio acquistare un buon numero di quelle carte così da rivenderle poi nelle ore precedenti all'uscita delle SCR. In questo modo, anche se poi le carte che avete acquistato dovessero risultare inutili, voi avrete già ottenuto il vostro guadagno. Un semplice accorgimento utile a limitare il rischio.

Stili intesa e contratti

Nelle prime ore di gioco, la squadra che riuscirete ad ottenere non sarà subito di grande livello. Cercate di formare una squadra divertente da usare e di buon livello, cercando di rimanere più vicini possibili ai prezzi di scarto delle carte. In questo modo, quando un giocatore finirà i contratti, sarà conveniente per voi buttare la carta (o rivenderla se volete) per comprarne una nuova con nuovi contratti. Non avrebbe alcun senso infatti sprecare preziose carte contratto su giocatori che butterete da qui a qualche settimana!

Ci teniamo a specificare che, anche qualora foste in grado di creare una buona squadra fin dall'inizio, come abbiamo già detto nella precedente guida, noi vi sconsigliamo di spendere i vostri crediti adesso, in quanto i prezzi in questo momento sono i più alti finora registrati. Attendete il calo fisiologico del mercato, di solito intorno a metà ottobre, e approfittatene per mettere da parte crediti o ancora meglio investirli in carte dal sicuro guadagno. Tenere i crediti fermi nel conto, per i giocatori esperti, non è mai una scelta saggia.

Bonus Crediti Partita Catalogo

Questo consiglio lo avevamo già dato nella nostra precedente guida di FIFA 19 Ultimate Team, ma è importante: riscattate e attivate i bonus più ricchi dal catalogo EAS (basterà premere R3 per accedere al menù citato), dunque quelli che vi donano ben mille crediti a partita in più. Nel dubbio, attivatene uno alla volta, la comparsa di un banner in alto vi avviserà dopo ogni partita giocata quanti match vi mancano prima che si consumi completamente. Una volta riscattati, il bonus si sommerà ai crediti guadagnati alla fine del match, a patto ovviamente che non abbandoniate le partite prima del tempo. Dunque rimanete calmi, niente raige quit!

Più partite, più guadagni

Quest'anno con l'ingresso in campo delle Division Rivals, il numero di partite da giocare durante la settimana sono salite nettamente di numero. Proprio per questo, soprattutto all'inizio, tantissimi si riverseranno in questa nuova modalità, tralasciando le squad battles. Quello che vi consigliamo è di comporre una seconda rosa, decisamente meno performante della prima, e di mettere nella panchina di quest'ultima i titolari della rosa competitiva.

La stessa cosa la dovrete fare con i titolari della seconda rosa, che troveranno posto ovviamente nella panchina della rosa principale. Con la rosa prima squadra andrete a svolgere le partite delle divison rivals, mentre con la rosa di riserva andrete a svolgere le partite di squad battles. Avendo posizionato tutti i giocatori nelle due panchine, i giocatori di entrambe le rose avranno modo di riposare, voi risparmierete crediti che spedereste in forme fisiche e inoltre guadagnerete sempre qualche premio dalle vittorie di entrambe le modalità!

Un occhio agli obiettivi

A inizio gioco prima, e giornalmente e settimanalmente poi, riceverete degli obiettivi. Il nostro consiglio è quello di cercare di svolgerne il più possibile, anche perché raramente saranno esageratamente complessi. Sappiamo che le ricompense che vi verranno date in cambio non sono memorabili, tuttavia ogni credito è fondamentale all'inizio del gioco.