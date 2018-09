FIFA 19 Ultimate Team: guida e strategie per FUT

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

FIFA 19 è ormai alle porte. Qualche giorno ci separa dalla release ufficiale, solamente sei per coloro che hanno prenotato le versioni speciali. Quest'anno, visti i grandi cambiamenti che il team di sviluppo ha apportato a FIFA Ultimate Team, abbiamo deciso di darvi i nostri dieci consigli da attuare in questi giorni di fervente attesa e durante le prime settimane di gioco. Partire nella maniera corretta in FIFA Ultimate Team infatti è fondamentale, significa creare un vantaggio su tutti i giocatori meno attenti e meno esperti, sempre moltissimi in un gioco di questa portata. Posizionarvi davanti a loro nelle classifiche, significa ottenere premi migliori, che vi permetteranno di migliorare la vostra squadra e dunque aumentare ulteriormente il gap tra voi e gli avversari. Ma ora basta chiacchiere: ecco i nostri dieci consigli per cominciare al meglio la vostra stagione!

Usate la Web App

Cos'è la Web App? La Web App di FIFA 19 è l'applicazione web e smartphone ufficiale dedicata a FUT rilasciata da EA Sport. Rappresenta un'ancora di salvezza, la vostra migliore ed inseparabile amica. Se avete giocato ad un capitolo precedente di FIFA Ultimate Team, il semplice accesso giornaliero all'applicazione vi garantirà dei regali giornalieri, che potrete comodamente riscattare dall'app stessa.

Saranno poche migliaia di crediti o pacchetti piuttosto scadenti, questo è vero, ma ad inizio gioco ogni credito è fondamentale. Inoltre, in relazione al numero di partite giocate nel capitolo precedente, potrete ricevere dei pacchetti da aprire una volta effettuato il log in con il vostro club. Vi ricordiamo che la Web App è già disponibile!

Fate compravendita

Utilizzate i crediti accumulati per fare compravendita. Come farla? Semplice: cercate una lista di giocatori che sapete essere appetibili, in base alle loro caratteristiche tecniche, sul mercato. Cercate di acquistarne un buon numero accertandovi di acquistarli al prezzo minore possibile. Per fare questo potrete avvalervi dell'aiuto fondamentale di applicazioni e servizi quali Futbin. Una volta comprati non vi resta che cercare di rivendeteli a prezzo leggermente maggiorato. I guadagni saranno minimi, ma con il tempo potreste facilmente guadagnare un bel gruzzoletto in vista dell'uscita del gioco. Mi raccomando, procedete per gradi: maggiori gli investimenti, maggiori i ricavi. Ma anche i rischi aumentano!

Buttate via tutto ciò che è inutile

Il catalogo, nella sezione FIFA Ultimate Team, contiene molte cose interessanti. Tutti i prodotti saranno facilmente riscattabili, utilizzando i crediti EAS FC accumulati dai capitoli precedenti. Oltre a bonus e carte ampliamento rose, ci sono anche oggetti "cosmetici" di cui fare a meno, come ad esempio divise e palloni. Il nostro consiglio è quello di riscattare e di scartare tutto quello che vi restituisce del denaro. Non sarà moltissimo, ma avere qualche migliaio di crediti in più, in questa fase della nostra avventura, fa sempre molto comodo.

Svolgete gli obiettivi del club

Appena entrati nell'HUB del vostro club, vedrete nelle prime pagine una serie di obbiettivi da svolgere, con svariate ricompense.

Cercate di farle subito, così da massimizzare le fonti di guadagno a vostra disposizione. Se svolte a metà anno, queste ricompense non hanno alcun valore. Ad inizio gioco, invece, ogni risorsa è importante.

Sfide Creazione Rosa

In questa fase dovrete utilizzare i pacchetti di giocatori non scambiabili ottenuti di regalo, quelli citati nel primo consiglio di questa lista. Cercate di svolgere le sfide creazioni rosa più semplici e più remunerative, così da continuare il processo di grinding. Non preoccupatevi se vi ritroverete con una rosa scarsa, avrete tempo di recuperare. Per comprare, c'è sempre tempo.

No ai crediti per i pacchetti

Questa regola dovrebbe essere sempre valida, ma in particolare al momento del lancio. I crediti ad inizio gioco sono una risorsa preziosa, troppo preziosa. Le probabilità di rientrare o superare per ricavi il costo del pacchetto acquistato sono bassissime.

Evitate le prime settimane

Per avere un vantaggio sugli altri utenti, soprattutto nei confronti degli utenti che fanno largo uso di FIFA Points, dovrete saper leggere e sfruttare l'andamento del mercato. Al lancio, a causa della carenza di carte sul mercato e dell'enorme domanda, i prezzi sono molto alti. Dunque, abbiate pazienza, attendete che il mercato si stabilizzi, aspettate che i prezzi scendano. Mentre gli avversari compreranno i giocatori spendendo parecchi crediti inutilmente, il vostro obbiettivo sarà quello di ottenere più crediti possibili, così da presentarsi nel momento giusto con il portafogli pieno, sfruttando l'inflazione generata dalla gigantesca entrata in circolo di carte.

Per quanto riguarda la vostra rosa invece, dovrete reinventarvi un po'esperti di calciomercato: cercate di acquistare giocatori interessanti ma di basso livello, da spendere il meno possibile ma che vi permettano di avere una rosa con il massimo dell'intesa. Una rosa composta esclusivamente da carte oro non rare del valore complessivo di 6.000 crediti sarebbe un ottimo risultato!

Bonus partita

Come dicevo in precedenza, il catalogo contiene tante belle cose. Tra gli elementi riscattabili, spiccano sicuramente i bonus crediti partita. Una volta riscattati, rigorosamente uno alla volta a cominciare da quelli più sostanziosi, il loro bonus si sommerà ai crediti guadagnati alla fine del match. Lo raccomandiamo però, non abbandonate le partite, altrimenti i bonus crediti saranno completamente sprecati!

Giocate le modalità offline

Gettarsi con una squadra di basso livello e con poca esperienza nelle modalità competitive è la cosa peggiore che potreste fare. Finireste per rovinare il ranking di partenza perdendo numerose partite, senza considerare le rose fuori portata che potreste incontrare e il nervoso che tutto questo vi potrebbe causare. Per il vostro stomaco e per le vostre finanze virtuali, lasciate perdere le Division Rivals, molto meglio cominciare giocando le Squad Battles, ovvero confrontandosi con l'IA. Con questa modalità infatti, avrete una difficoltà di gioco scalabile in base al vostro livello, avrete tempo e modo di prendere confidenza con il nuovo gameplay, e allo stesso tempo potrete riscuotere un po' di denaro e di premi.

FIFA Points

Il nostro consiglio è di evitare di farlo, per mille motivi diversi. Ma se avete deciso a priori di spendere la vostra cifra in FIFA Ultimate Team, allora è giusto che sappiate che il momento del lancio è in assoluto il momento migliore per farlo. Come già accennato in precedenza, il mercato è povero di carte, di conseguenza i prezzi sono generalmente più alti. Questo significa maggiori ricavi dalla vendita dei giocatori, e dunque il valore del vostro investimento (lo è?) sarà di gran lunga maggiore.

Questi sono i dieci consigli di Everyeye.it per iniziare al meglio la vostra avventura in FIFA Ultimate Team. Vi sono stati utili? Se volete altri consigli per cominciare con il piede giusto la vostra avventura in FIFA Ultimate Team, fatecelo sapere con un commento!