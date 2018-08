FIFA 19 Web App: quando esce, novità, accesso anticipato e bonus

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

FIFA 19 arriverà nei negozi il 29 settembre e come da tradizione insieme al gioco faranno la loro comparsa anche la Web App e la Companion App, ormai indispensabili per gestire al meglio ogni aspetto di FIFA 19 Ultimate Team (FUT), la componente manageriale del simulatore calcistico targato EA Sports. Nota Bene: la guida di seguito riportata verrà arricchita e aggiornata nelle prossime settimane, quando Electronic Arts svelerà ufficialmente la Web App di FIFA 19, le informazioni riportate al momento sono basate sulle vecchie versioni dell'app e potrebbero dunque non risultare aggiornate e/o ancora valide.

FIFA Web App: come accedere

Al momento Electronic Arts non si è sbilanciata a riguardo ma seguendo le tempistiche degli ultimi anni possiamo ipotizzare il lancio della Web App la terza settimana di settembre, indicativamente sette giorni prima della pubblicazione di FIFA 19. La Web App e la Companion App di FIFA FUT 19 potrebbero essere rese disponibili il 19 o il 20 settembre, in contemporanea con l'avvio della prova anticipata del gioco per gli abbonati EA Access.

Come fare per accedere alla Web App di FIFA 19 Ultimate Team? Anche in questo caso, possiamo ipotizzare che EA Sports voglia mantenere inalterate le modalità di accesso utilizzate negli anni scorsi, che richiedevano la creazione di un Club FUT entro il primo agosto e ovviamente essere in possesso di un account attivo e non sospeso. Durante la fase ad Accesso Anticipato probabilmente Electronic Arts pubblicherà bonus e ricompense esclusive, così come accaduto da FIFA 2010 in poi.



La Web App non richiederà come di consueto nessuna installazione, vi basterà collegarvi alla pagina Web App FIFA 19 da qualsiasi browser (Chrome, EDGE, Safari, Firefox e Opera) ed effettuare il login con il proprio account. Per quanto riguarda invece la Compaion App, non è chiaro se EA Sports pubblicherà una nuova versione del software o semplicemente un aggiornamento per la versione già disponibile su App Store e Google Play. La Companion App di FIFA 19 sarà scaricabile gratis su smaertphone/tablet Android di qualsiasi marca e dispositivi iOS.



FIFA 19 Web App: le novità

Quali saranno le novità della Web App di FIFA 19? EA Sports ha promesso migliorie sul fronte delle classifiche, dei Premi (ora ottenibili anche per le modalità Squad Battle e FUT Division Rivals), nuove opzioni di ricerca e di gestione dei pacchetti FUT, mentre non sarà ancora possibile acquistare Punti FIFA direttamente dall'app su PlayStation 4 e Xbox One, a differenza di quanto accade su PC. Aggiorneremo questo paragrafo della guida non appena gli sviluppatori riveleranno ulteriori dettagli in merito.

FIFA FUT 19: Starter Pack Gratis

Utilizzando la Web App di FIFA riceverete a primo login uno Starter Pack per FIFA 19 Ultimate Team, questo pacchetto includerà una serie di nazioni (dovremo selezionarne solo una, ovviamente), un set di carte casualmente assortite tra oro, argento e bronzo (le più comuni) e altri oggetti come palloni, stadi e contratti per iniziare subito ad avventurarci nel mondo di FIFA FUT 19. Nelle fasi successive dovremo selezionare il capitano della nostra squadra, personalizzare lo stesso, le divise e impostare altri dettagli.

FUT 19 Mercato

Grazie al Mercato di FIFA FUT 19 sarà possibile cercare nuovi giocatori da inserire nella vostra squadra, senza dimenticare la possibilità di acquistare consumabili, oggetti del club e nuovo personale che andrà ad inserirsi all'interno dello staff, migliorando le statistiche del team o dei calciatori. I primi giorni risultano cruciali per costruire una buona squadra con cui iniziare a disputare tornei e campionati: il valore dei singoli atleti non è ancora stato determinato, tendenzialmente quindi sarà più semplice acquistare giocatori di valore a prezzo d'occasione.

Attenzione: inizialmente il Mercato di FIFA Ultimate Team non sarà aperto a tutti, come specificato da Electronic Arts: "Per garantire che il mercato sia un'esperienza leale per tutti, è necessario giocare secondo le regole. Giocare a FIFA Ultimate Team (FUT) sulla tua console o su PC come fai di solito dovrebbe consentirti di accedere al mercato dalla Web App e dalla Companion App."