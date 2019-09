FIFA 20: guida e trucchi utili per vincere le partite

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Ogni capitolo di FIFA introduce diverse novità di gameplay all'apparenza sottili, ma che nella pratica finiscono per cambiare il modo in cui si gioca. Con l'introduzione di feature inedite come i nuovi calci di punizione e la maggior enfasi riposta sulla costruzione tattica della manovra, FIFA 20 segue dunque la scia dei suoi predecessori per quanto riguarda il miglioramento e le modifiche della sua giocabilità. In modo da aiutarvi a prendere subito confidenza con il nuovo titolo calcistico di EA Sports, in questa guida vi forniremo strategie e consigli pratici per padroneggiare le meccaniche nuove meccaniche, così da dominare più facilmente le partite e vincere sul campo. Su Everyeye.it trovate anche la guida alla Web App di FIFA 20 utile non solo per gestire la vostra squadra in FUT ma anche per ottenere crediti, bonus e ricompense giornaliere.

Gioco ragionato

Uno dei principali aspetti di FIFA 20 è che la velocità di manovra non è più così importante come nei precedenti capitoli, a tutto beneficio di uno stile di gioco più tattico e ragionato.

Mantenere il possesso palla e far circolare la sfera sarà più efficace di correre per il campo con i giocatori più rapidi e scattanti. Prendetevi il vostro tempo per costruire la manovra, imparate a ragionare mentre gestite il pallone e preparatevi a sfondare la difesa avversaria nel momento più opportuno, sfruttando le doti tecniche dei migliori giocatori presenti nella vostra squadra.

Passate la palla

Anche se un campione come Messi o Cristiano Ronaldo può risolvere le partite, il calcio rimane sempre un gioco di squadra. Così come FIFA 20, dove alla lunga fare affidamento sul singolo finirà per penalizzarvi. Soprattutto quando giocate online contro gli altri utenti, i quali tenderanno a lasciarvi pochissimi spazi rendendo molto complicate le azioni individuali. Cercate di non essere egoisti e passate la palla ai compagni smarcati, puntando a costruire l'azione con passaggi frequenti e precisi, in modo da imporre il vostro gioco senza dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Finalizzazioni a tempo

Introdotta in FIFA 19, la finalizzazione a tempo si riconferma uno strumento estreamente utile per segnare più facilmente. Dopo aver premuto il tasto del tiro, agendo su di esso per una seconda volta vi permetterà di perfezionare la finalizzazione, rendendola potenzialmente imparabile.

Come sempre sarà tutta questione di tempismo: se la seconda pressione del pulsante arriva troppo presto, oppure troppo tardi, finirete per rovinare la vostra conclusione, vanificando il tentativo di fare gol. Fate pratica dunque con questa meccanica, abituandovi ad attivare la seconda pressione del tiro per eseguire finalizzazioni perfette.

Provate diverse formazioni

Provare la formazione giusta è un altro aspetto cruciale per vincere. Se i calciatori in campo non vengono disposti nel modo giusto, del resto, finirete per incontrare grandi difficoltà a giocare un calcio fluido e incisivo. Che siate dei grandi fan del classico modulo 4-4-2, dei giocatori aggressivi che preferiscono il 4-2-4, o che vogliate dare più consistenza al centrocampo con un 4-5-1, ogni opzione funziona solo se si presta al vostro stile di gioco e alle vostre intenzioni tattiche. Il nostro consiglio è di sperimentare diverse soluzioni, fino a trovare quelle più adatte a voi.

Cross tesi e rasoterra

In genere i cross tesi e rasoterra sono più efficaci dei normali cross alti, in particolare nelle partite multiplayer. Per eseguire un cross teso vi basterà premere due volte il tasto del cross (di default mappato su Quadrato/X), mentre per quello rasoterra dovrete premerlo tre volte consecutive.

Nella maggior parte dei casi i vostri avversari si aspetteranno un normale cross dall'alto, ed eseguirne uno rasoterra potrebbe rivelarsi una mossa molto utile per coglierli di sorpresa, soprattutto nelle azioni di attacco veloci. Servendo un compagno smarcato in area con un cross teso o rasoterra, il gol sarà praticamente servito sul piatto d'argento.

Calci di punizione

I calci di punizione di FIFA 20 hanno accolto diverse feature inedite, grazie all'aggiunta di alcune opzioni che permettono di avere maggior controllo sulla conclusione.

Oltre a poter mirare verso la porta con un bersaglio mobile, i giocatori possono utilizzare la levetta analogica destra per conferire al pallone un certo effetto, per esempio eseguendo una "maledetta" sullo stile di Andrea Pirlo. Trattandosi di una nuova meccanica da padroneggiare, per insaccare i primi gol su punizione avrete bisogno di prenderci la mano. A tale scopo, vi consigliamo di fare pratica dalla relativa sezione di allenamento dedicata ai tiri.

Non abusate dello sprint

Non abusate mai del tasto della corsa, anche se potreste avere la tentazione di farlo. Le accelerazioni con la palla al piede sono fondamentali per smarcarsi e finalizzare un'azione offensiva, ma durante la costruzione del gioco dovreste evitare di correre in continuazione, dato che finireste solo per esporvi ai contrasti degli avversari rischiando di farvi soffiare la palla. Il pulsante dello sprint va dosato nel modo giusto, evitando di sfruttarlo eccessivamente dove non se ne sente il bisogno, in particolare quando dovreste prendervi il tempo che vi serve per ragionare sulla costruzione della manovra.

L'importanza della tattica

Così come la scelta della formazione, anche le tattiche personalizzate rivestono un ruolo cruciale per vincere, permettendovi di valorizzare al massimo il vostro stile di gioco. Potrete intervenire su ogni singolo aspetto della squadra, dalla larghezza della manovra alla mentalità invividuale di ogni giocatore, passando per il numero di compagni che devono entrare in area in vista di un cross.

Allo stesso modo, è molto importante usare le tattiche rapide mappate sul d-pad, così da adattare l'atteggiamento della squadra in tempo reale durante la partita. Per eseguirle basterà premere le frecce direzionali in una certa sequenza: tra le tattiche rapide più importanti segnaliamo il pressing, da impiegare quando vogliamo interrompere il possesso palla dell'avversario, e l'ingresso in area di rigore dei nostri attaccanti, potenzialmente letale nelle ripartenze.