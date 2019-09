FIFA 20 Volta: guida e trucchi per dominare nel calcio di strada

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

L'introduzione di Volta ha arricchito l'offerta ludica di FIFA 20 con una modalità ispirata a FIFA Street, permettendo ai giocatori di esibirsi nel calcio di strada a suon di trick e finte acrobatiche. Passare dai prati di San Siro ai campetti improvvisati non è cosa da poco, e come è facile intuire questo cambio di registro si riflette pesantemente sul gameplay. Che siate veterani di FIFA Street o che abbiate giocato solo alle classiche partite 11 vs 11, in questa guida troverete dei consigli molto utili per muovere i primi passi nella modalità Volta, in modo da padroneggiarne le meccaniche in fretta e diventare calciatori di strada provetti.

Non saltate l'allenamento

Avviando la modalità storia di Volta potrete sottoporvi ad alcuni esercizi di allenamento. Non saltateli! Vi torneranno molto utili per apprendere le basi del calcio di strada, dal dribbling al tiro, passando per la fase difensiva e il controllo del pallone negli spazi stretti.

Se avete voglia di approfondire la conoscenza delle meccaniche di gioco (e ve lo consigliamo caldamente), dal menù principale potrete selezionare altri mini-giochi di allenamento dedicati ai vari aspetti del calcio di FIFA Volta, con la possibilità di affinare ulteriormente le vostre abilità pad alla mano.

Investite nelle abilità

Anche se la modalità Volta è incentrata sullo sfoggio di trick e finte, all'inizio potrete utilizzare solo le abilità a due stelle, che consistono in movimenti perlopiù basilari. Quando guadagnerete i punti abilità nel corso del gioco, non esitate a investirli subito per sbloccare nuove skill e movenze da poter eseguire nelle partite, in modo da arrivare al più presto alle abilità a cinque stelle. A questo punto, sarete pronti a mettervi in mostra e a sfruttare i trick più avanzati per lasciare gli avversari a bocca aperta.

Intercettate passaggi e tiri

I campi di FIFA Volta sono abbastanza piccoli da poter intercettare facilmente il pallone, dato che le corsie di passaggio sono molto strette. Per riuscire nell'intento, dovrete solo assicurarvi di affrontare il portatore di palla avversario ogni volta che non siete in possesso della sfera, tenendo premuto L2/LT e spostando il vostro giocatore nelle corsie di passaggio.

Una volta capito il meccanismo, scoprirete che sarà possibilite intercettare le azioni del rivale in modo sorprendente. Lo stesso vale quando il vostro avversario sta per effettuare un tiro: affrontatelo, e sarete in grado di bloccare automaticamente la conclusione grazie alla nuova difesa contestuale.

Questione di chimica

Come in Ultimate Team, la chimica svolge un ruolo determinante anche nella modalità Volta. Ci sono tre attributi che contribuiscono a creare un legame migliore tra i giocatori presenti in campo: la loro confidenza con la tipologia di terreno, la posizione e il modulo. Disporre di più giocatori abituati allo stesso tipo terreno aumenterà la chimica della vostra squadra, così come avere giocatori con la stessa formazione preferita. Ovviamente, anche disporli in campo nel modo giusto sarà fondamentale per migliorare la loro intesa, così da aumentare l'efficienza complessiva del team.

Chiudete lo specchio della porta

Quando subite un contropiede in una partita Rush, e il vostro portiere è l'ultimo uomo rimasto a difendere i pali, potreste avere la tentazione di far uscire l'estremo difensore per contrastare l'avversario. Non fatelo.

Piuttosto, premete il tasto L2/LT e muovetevi sulla linea della porta, in modo da coprirne il più possibile lo specchio. In queste situazioni è il modo migliore per difendere i vostri pali: più piccolo è lo spazio per segnare, più difficile sarà per i vostri avversari fare gol in contropiede.

Sfruttate i muri

Se giocate con i muri, cercate sempre di sfruttarli a vostro vantaggio. Le partite di FIFA Volta si giocano negli spazi stretti, e spesso subirete il pressing asfissiante degli avversari. Non saranno poche le occasioni in cui avrete difficoltà a superare un rivale, a liberarvi per una conclusione, oppure a trovare un varco per servire un compagno. Fare rimbalzare la palla al muro è un ottimo metodo per liberarsi dal pressing, così da scavalcare gli avversari o servire direttamente un compagno con un passaggio di sponda. I muri possono essere usati anche per eseguire trick creativi, quindi non esitate a sbizzarrirvi quando vi trovate vicino ai bordi del campo.

Abilità semplificate

Premendo R2 + L2/RT + LT mentre vi muovete con la levetta analogica sinistra eseguirete delle mosse di abilità semplificate. Si tratta essenzialmente dei migliori trick che potreste usare in quel momento e in quella situazione, e che il gioco provvederà a riconoscere e a eseguire automaticamente al posto vostro.

Senza un livello di abilità alto questi trick automatici non saranno particolarmente impressionanti, ma in caso contrario non avrete nemmeno bisogno di imparare a memoria le combo. Quando raggiungete un livello di skil abbastanza avanzato, dunque, le abilità semplificate vi consentiranno di eseguire dei numeri da maestro con il minimo sforzo: non sottovalutatele.

Tiri dosati e precisi

Dato che le porte di FIFA Volta sono molto piccole, è facile aumentare leggermente la potenza del tiro e mandare la palla contro il tabellone. Per evitare che ciò accada, il modo più semplice per assicurarvi di colpire il bersaglio è quello di tenere premuto R1/RB mentre effettuate il tiro, evitando di caricare troppo la barra della potenza. In questo modo eseguirete una conclusione dosata e precisa, aumentando drasticamente la probabilità di mirare allo specchio della porta, e quindi di fare gol.