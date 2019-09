FIFA 20 Web App Guida: trucchi per ottenere crediti FUT, bonus e ricompense

Disponibile per iPhone iPad Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

La Web App di FIFA 20 è uno strumento molto utile per migliorare il vostro rendimento in Ultimate Team. Grazie ad essa potrete acquistare, vendere e gestire i vostri giocatori, completare le Sfide Creazione Rosa direttamente dal vostro web browser, ovunque e in qualsiasi momento, anche se vi trovate lontani dal PC o dalla console. Dopo avervi mostrato come accedere alla Web App di FIFA 20, in questa guida vi spiegheremo come utilizzarla al meglio, dicendovi tutto quello che c'è da sapere per sfruttarne le potenzialità e ottenere diversi bonus, ricompense e premi in FIFA 20 Ultimate Team.

Imparate le basi

Una volta che avete ottenuto l'accesso alla Web App di FIFA 20, non vi resta che iniziare a esplorarne le funzioni principali. Tra queste, segnaliamo la possibilità di acquistare pacchetti usando i crediti (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare FIFA Coins velocemente) o i FIFA Points, ordinare tutti i giocatori inclusi nella rosa della vostra squadra, gestire il personale, gli oggetti del club e i trasferimenti dei calciatori. In tutto questo potrete ricevere dei bonus gratuiti utilizzando semplicemente l'app, altro motivo per cui conviene iniziare a usare l'applicazione da subito.

Premi e ricompense

Grazie alla Web App di FIFA 20 potrete ricevere FIFA Coins e ricompense per Ultimate Team. Fino al 10 ottobre vi basterà accedere quotidianamente all'app per ottenere premi giornalieri casuali, tra cui Pacchetti Rari e Crediti che potrete investire nella crescita e nella gestione della vostra squadra.

In futuro non mancheranno altre occasioni in cui ricevere bonus gratuiti per il semplice accesso all'applicazione, come nel periodo natalizio o durante eventi particolari organizzati da EA Sports. Ad ogni modo, accedere con costanza alla Web App non potrà che fornirvi dei vantaggi, sia per le ricompense gratuite che per la possibilità di gestire il vostro club ovunque e in qualsiasi momento.

Monitorate i progressi stagionali

Gli obiettivi settimanali di FIFA 19 sono stati rimpiazzati in FIFA 20 con la meccanica delle Stagioni. Nel corso del tempo accumulerete punti esperienza giocando partite, completando le Sfide Creazione Rosa e così via, ottenendo diverse ricompense come l'arrivo di Eden Hazard e Robert Lewandowski in prestito nel vostro club. Potrete tenere traccia dei progressi della Stagione direttamente dalla Web App, e utilizzare queste informazioni per accelerare i vostri progressi in Ultimate Team, per esempio tenendo d'occhio gli obiettivi giornalieri in modo da completarli tutti.

Sfide Creazione Rosa

Le Sfide Creazione Rosa consentono di guadagnare pacchetti e ricevere giocatori preziosi, in particolare completando le sfide avanzate, motivo per cui vale sempre la pena tenerle d'occhio. In quest'ottica, la Web App si rivela uno strumento molto comodo e utile da usare.

Vi basta premere il pulsante "SCR" nel menu a sinistra per visualizzare tutte le sfide disponibili. Quelle già completate sono in grigio, mentre quelle disponibili vengono mostrate in bianco. Da questo hub è possibile visualizzare le specifiche per ogni singola sfida e inviare la vostra formazione dopo averle soddisfatte. Provate a sperimentare diverse soluzioni, cercando di sfruttare con intelligenza i giocatori della vostra rosa.

Aggiornate la lista trasferimenti

La compravendita è fondamentale per guadagnare FIFA Coins. A tale scopo sarà utile aggiornare con costanza la lista dei trasferimenti, rielencando il prima possibile i giocatori che non sono stati ancora venduti. Al contrario di quanto avviene su console, con la Web App fare clic su Trasferimenti -> Elenco trasferimenti -> Rielenca è un'operazione che richiederà solo pochi secondi, consentendovi di rimanere aggiornati sulle offerte in uscita a tutte le ore senza interrompere altre attività critiche. Per questo motivo, ogni volta che dovete aggiornare la lista trasferimenti vi consigliamo di utilizzare l'app a prescindere, anche se siete a casa e avete accesso alla vostra console.

Gestite gli obiettivi di mercato

Che si tratti di costruire la squadra dei vostri sogni o di ottenere il giocatore mancante per completare una Sfida Creazione Rosa, la Web App rende molto più facile tenere traccia dei vostri obiettivi di mercato rispetto a quanto avviene su console o PC. Per esempio, facendo clic su un giocatore potrete vedere tutte le carte disponibili e confrontare i loro prezzi sotto forma di elenco, invece di doverle scorrere una per una come succede all'interno del gioco.

Il monitoraggio delle attività in entrata è anche più intuitivo, dato che potrete vedere le vostre offerte attive, le transazioni completate e quelle perse tutte in una singola schermata.

Classifiche online

Con la Web App di FIFA 20 potrete monitorare il vostro posizionamento in quattro classifiche online. Ciascuna di esse vi assegnerà un grado nelle seguenti categorie: una per i guadagni ottenuti con le partite, una per i profitti generati dai trasferimenti, una per il valore del vostro club e un'altra ancora per i risultati ottenuti dalla squadra. Queste informazioni saranno consultabili anche all'interno del gioco, ma volete mettere la soddisfazione di mostrare il vostro rank agli amici anche quando siete al bar?