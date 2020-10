FIFA 21 Ultimate Team: guida e trucchi per costruire una squadra vincente

Disponibile per Pc Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Anche quest'anno FIFA ritorna con la sua versione di Ultimate Team, la modalità in cui è possibile creare la propria squadra e farla competere online per guadagnare ricompense e completare sfide. In FIFA 21 sono state apportate alcune migliorie e modifiche che aumentano le possibilità di personalizzazione e la facilità di gestione del team. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta in questa guida, dedicata sia ai principianti che ai veterani di FIFA Ultimate Team. Di seguito potete leggere alcuni suggerimenti e linee guida utili nel caso in cui non foste esperti di FIFA. Ultimate Team è una modalità popolare in FIFA che ti consente di acquistare e vendere carte giocatore digitali. Puoi creare squadre per giocare online in modo competitivo, completare sfide e persino creare uno stadio personalizzato.

SBC (Sfide Creazione Rosa)

Completare le SBC è un ottimo modo per guadagnare ricompense e carte extra fin da subito, cosa molto importante all'inizio della carriera. La cosa interessante delle SBC è che si possono fare anche tramite la Web App di FIFA 21, quindi in qualsiasi momento della giornata.

Se siete a corto di carte e rischiate di non terminare la sfida, potrebbe valere la pena acquistare nuovi giocatori per completarla; occhio però ai prezzi delle carte che vi servono, perché alcuni giocatori potrebbero accumularle e aumentarne il prezzo sapendo che rientrano nei requisiti per l'SBC del momento.

Iniziare in piccolo

Sia che tu stia acquistando FIFA per la prima volta o che torni da veterano, saprai che non è realistico costruire una squadra piena dei migliori giocatori che il gioco ha da offrire nelle prime settimane. Se siete a corto di crediti, prendete in considerazione la creazione di una rosa economica in modo da poter iniziare a vincere partite e guadagnare premi. Man mano che avanzerete sarete in grado di acquistare più giocatori e inserirli nella squadra.

Non spendete tutto

Evitate di usare tutti i vostri crediti per comprare un attaccante di livello alto. Ricordatevi infatti che i giocatori totali sono 11, e tutti quanti si stancheranno e avranno bisogno di validi sostituti. Se investirete troppo su un solo membro del team, ne risulterà una squadra complessivamente debole e, di conseguenza, vi ritroverete a dover concedere le partite più del normale. Investite invece in tutta la squadra e otterrete i migliori risultati.

Attenetevi a una Lega

Nonostante esistano squadre ibride davvero incredibili, non lasciatevi tentare, se siete ancora all'inizio, dall'idea di attingere da più Leghe e mescolare i giocatori. Se volete che l'Intesa della vostra squadra tenda al 100, in modo tale da potenziare gli attribuiti dei calciatori, il modo migliore è farli appartenere tutti alla stessa Lega.

Ci sarà tempo di sperimentare successivamente; all'inizio, se non volete vedere comparire quelle fastidiose linee rosse nello Squad Builder, attenetevi il più possibile a una singola Lega.

La pazienza è importante

Non siate frettolosi negli acquisti. Controllate per un po' il mercato prima di comprare un potenziale giocatore. Usate la sezione Transfer Targets per osservare i giocatori disponibili e le loro prestazioni. Quando vi sarete fatti un'idea migliore di quanto vale il giocatore che stavate osservando, provate a fare un'offerta. Ricordate di impostare, di tanto in tanto, il filtro per visualizzare la fascia inferiore del prezzo di acquisto immediato, poiché alcuni allenatori potrebbero volersi sbarazzare rapidamente di alcune carte impostando un prezzo di mercato decisamente competitivo.

Pietre Miliari

Sfruttate il più possibile le Pietre Miliari per guadagnare rapidamente le ricompense. Per velocizzare tutto e raggiungere velocemente obiettivi come "Ottieni 500 gol" o "ottieni 500 assist con una squadra 85+", usate la modalità Battaglia e impostate la difficoltà più bassa. In questo modo potrete segnare facilmente molti gol e ottenere preziose ricompense.

Carte Fitness e Allenamento

Dopo anni passati a tenere d'occhio il benessere delle vostre squadre tra una partita e l'altra, potete finalmente smettere di preoccuparvi per la stanchezza dei giocatori. All'inizio di ogni partita tutti i calciatori inizieranno al massimo della loro forma, facendovi quindi risparmiare sia tempo sia crediti preziosi.

Non dovrete più acquistare questi consumabili, né ricorrere a squadre di riserva per disputare una partita mentre quella principale recupera in allenamento. Sono anche sparite le carte Allenamento, che servivano ad aumentare le statistiche dei giocatori per una singola partita.

Cure più semplici

In FUT 21 le cure per i giocatori sono decisamente più semplici da usare rispetto a prima. Possono essere usati per qualsiasi infortunio e sono soltanto due:

• Oro Comune: riduce la durata dell'infortunio per due partite

• Oro Raro: riduce la durata dell'infortunio per cinque partite

Collaborate con gli altri giocatori

Eventi Community e Team sono stati aggiunti in FUT 21, offrendo ricompense comuni per tutti i giocatori. Completando obiettivi specifici, contribuirete a un pool globale di XP. Ogni volta che verrà superata una pietra miliare, guadagnerete una ricompensa per aver contribuito. Aspettatevi temi dello stadio e TIFO come ricompense. Gli eventi a squadre sono più competitivi e ti sfidano a scegliere tra un massimo di cinque squadre diverse per completare obiettivi unici. La squadra vincente riceve oggetti personalizzati, pacchetti e monete. Se ti stai iscrivendo a un evento a squadre, è nel tuo interesse completare il maggior numero possibile di obiettivi per dare al tuo gruppo le migliori possibilità di vittoria.

I Top 100

Quest'anno FUT 21 accoglie più ICONE tra cui Xavi, Fernando Torres e il terzino sinistro di Invincibles, Ashley Cole. Ora ci sono 100 ICONE in Ultimate Team, e queste elencate sotto sono quelle nuove:



• Ashley Cole

• Bastian Schweinsteiger

• Davor Suker

• Eric Cantona

• Ferenc Puskas

• Fernando Torres

• Nemanja Vidic

• Petr Cech

• Philipp Lahm

• Samuel Eto'o

• Xavi Hernández

Squad Battle e Division Rivals

La competizione è indubbiamente feroce mentre si scalano le classifiche di Ultimate Team, particolarmente scoraggiante soprattutto se vi state concentrando sul single-player in Squad Battle. In precedenza, per poter ottenere una prima valutazione e un piazzamento, era necessario concludere almeno 5 match in modalità Division Rivals.

Ora invece potrete utilizzare la modalità Squad Battles per classificarvi: il gioco terrà conto delle prime 30 partite contro la cpu, compresa la difficoltà da voi scelta e i risultati ottenuti. Tuttavia, se vi sentite fiduciosi, tentate pure di posizionarvi subito in Division Rivals. In questa modalità otterrete più rapidamente la posizione in classifica e probabilmente vi piazzerete anche più in alto, a seconda dei risultati ottenuti anche dagli altri. Inoltre è stato inserito un limite al numero di partite settimanali in grado di influenzare il punteggio settimanale, che sono 30.

Ricompense Division Rivals

Quest'anno le ricompense sembrano molto più appetibili. Ad ogni salto di divisione riceverete infatti una generosa somma di crediti, che sarà immediatamente aggiunta al portafogli del vostro club. In questo modo potrete mettere a frutto le vittorie fin da subito nonché rafforzare la squadra con nuovi acquisti. Importante notare che si tratta di ricompense retroattive per quanto riguarda le partite di piazzamento: quando vi sarete classificati in una divisione, infatti, otterrete istantaneamente tutte le ricompense delle precedenti. Questo rende decisamente più remunerativo di prima il piazzamento stesso.

Decorare lo stadio

Gli stadi famosi del mondo rendono le partite di FIFA sicuramente emozionanti, ma cosa c'è di meglio che disputare una partita nello stadio costruito da voi? In FUT 21 infatti potete costruire e personalizzare, così come la squadra, anche il vostro stadio. Potete mettere in pratica tutta la vostra creatività: gli stadi di FUT sono altamente personalizzabili, dandovi l'opportunità di coordinare i colori delle divise, cambiare le celebrazioni, i cori del pubblico e altro ancora. Progredendo nella carriera il vostro stadio sarà sempre più "vostro", in quanto otterrete molti oggetti nuovi e upgrade.

Amichevoli FUT Live

Le amichevoli FUT live combinano regole della casa e regole di squadra per creare delle partite a tempo limitato. Le regole di squadra introducono restrizioni per partecipare, come la rarità dei calciatori o la lega a cui devono appartenere. Occasionalmente anche queste partite saranno incluse nella lista di obiettivi.

Giocare con gli amici

Giocare a calcio è sempre meglio con gli amici, sia dal vivo che in FIFA. Potete giocare con i vostri amici online in Division Rivals, unendo le forze per raggiungere la prossima divisione.

Anche in Squad Battles e FUT Friendlies è disponibile la modalità cooperativa. Per invitare un amico a giocare, vi basterà premere R2 (o RT se giocate da Xbox) e accedere alla lista amici. Addio menu dedicati e creazione di lobby!



In linea con i limiti introdotti per Division Rivals e Squad Battles in solitaria, anche le partite cooperative conteranno come "scored matches" per ogni persona. Tenete d'occhio il numero di partite a punti settimanale rimanenti a voi e al vostro amico, poiché quelle che farete non verranno conteggiate nel totale settimanale. Se siete appassionati, tuttavia, potete continuare a giocare comunque per aumentare il vostro livello di abilità e guadagnare altre monete. Vale anche la pena notare che il matchmaking tiene conto del punteggio di abilità più alto, quindi se il vostro amico, ad esempio, è classificato più in alto, dovrete giocare contro avversari di quella divisione. Noterete subito, tuttavia, che anche battendo ripetutamente avversari più alti di voi nelle partite in co-op la progressione non sarà più rapida: si tratta di un sistema per prevenire il fastidioso fenomeno del boosting.