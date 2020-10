FIFA 21 Volta: cinque trucchi da conoscere prima di iniziare a giocare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Tra le principali novità di FIFA 21 troviamo la modalità Volta. Questa particolare modalità 5 contro 5 torna infatti con una lunga serie di migliorie tra le quali non possiamo certo non citare la possibilità di giocare con o contro i propri amici. Prima di scendere sui piccoli campi della modalità Volta, ecco quindi una serie di consigli che potrebbero esservi d'aiuto per muovere i primi passi in questa specifica componente del gioco.

Il Debutto

Se avete voglia di esplorare la modalità Volta di FIFA 21 fareste bene ad iniziare da "Il Debutto", una mini campagna single player che dura poco più di un paio d'ore.

Giocando questa modalità non vi limiterete a godere di un'esperienza cinematografica, ma avrete anche l'opportunità di vedere nuovi campi (San Paolo, Parigi, Sydney, Dubai e Milano) e completare una serie di tutorial che velocizzano la progressione del personaggio aiutandolo a comprendere meglio alcune meccaniche come l'esecuzione di mosse abilità semplificate, il movimento veloce della palla, il posizionamento in difesa, l'intercettazione dei passaggi e tanto altro. Il Debutto permette anche di accedere a numerosi oggetti cosmetici extra, oltre alla possibilità di reclutare icone del calibro di Lisa Zimouche e Kotaro Tokuda.

Mosse speciali

Nel nuovo FIFA Volta gli sviluppatori hanno migliorato il controllo della palla, dando così agli utenti la possibilità di gestire con maggiore precisione la sfera sia durante le fasi d'attacco, sia in quelle di difesa tramite l'esecuzione di una serie di acrobazie e mosse speciali che permettono di aggirare l'avversario e destreggiarsi in spettacolari tiri in porta.

Ovviamente non tutti i giocatori possono effettuare allo stesso modo questo genere di combo e tutto è legato alla loro valutazione mosse abilità, che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 5. I giocatori appartenenti ai primi 3 livelli possono eseguire esclusivamente delle combo base, quelli di 4 o 5 stelle possono invece mettere in pratica mosse speciali come alzare la palla con il giro del mondo, alzare la palla dopo essersela trascinata indietro e alzare la palla con giravolta



I calciatori con questa statistica di livello 5 possono inoltre eseguire mosse esclusive, tra le quali troviamo l'alzata della palla con il giro del mondo, l'alzata della palla dopo essersela trascinata indietro e quella con giravolta. Ecco di seguito alcune delle combinazioni che si possono eseguire in FIFA Volta:



• Alzare la palla: stick analogico sinistro + R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

• Dribbling agile: tenere premuto R1 e muovere lo stick analogico sinistro su PlayStation 4 (RB + levetta sinistra su Xbox One)

• Meccanica del tunnel: muovere lo stick analogico nella direzione in cui si vuole spedire la palla mentre si tengono premuti L1 e R1 su PlayStation 4 (LB e RB su Xbox One)

• Alzare la palla dopo averla fatta rotolare: tenere premuto L2 e premere Quadrato, X o Cerchio,X su PlayStation 4 (LT + X,A o B,A su Xbox One) - Solo 5 stelle

Sistema di progressione

L'avatar del giocatore può diventare sempre più abile nel tempo grazie al sistema di crescita che consente di migliorarne gli attributi e renderlo sempre più efficiente sul campo. A prescindere dall'esito delle partite di Volta Football, al termine delle stesse riceverete una valutazione in base alle vostre prestazioni (passaggi andati a buon fine, assist, gol e così via) che determinerà la velocità attraverso la quale le statistiche del vostro avatar miglioreranno.

Sebbene la velocità di progressione sia stata migliorata rispetto allo scorso anno, va precisato che gli attributi dell'avatar non aumentano tutti in parallelo e la loro crescita è strettamente legata al ruolo del giocatore (difensore, centrocampista o attaccante).

Rose Volta

In FIFA 21 Volta è possibile partecipare anche a partite online che non prevedono solo lo scontro con altri utenti, dal momento che esiste anche la possibilità di allearsi con altri quattro amici (o con altri giocatori casuali tramite un sistema di matchmaking) e gareggiare contro un'altra squadra composta da cinque giocatori. Nel caso in cui doveste decidere di giocare con un gruppo di amici non abbastanza numeroso da fare in modo che ognuno controlli uno dei giocatori in campo, allora il sistema assegnerà all'intelligenza artificiale tutti i ruoli scoperti, scegliendo come avatar quelli della squadra titolare dell'utente che ha assunto il ruolo di capitano.

Chi vuole dedicarsi a questa componente del gioco può anche decidere se allenarsi e gareggiare nelle Divisioni, ovvero la modalità competitiva di Rose Volta. Qui i giocatori possono sfidarsi tra loro e affrontare utenti di un livello più o meno adeguato alle proprie abilità, visto che il matchmaking tiene conto dell'MMR, punteggio che rispecchia la bravura del giocatore conteggiando il numero di vittorie, pareggi e sconfitte. Accumulando successi, i giocatori di Rose Volta potranno scalare le Divisioni (ognuna composta da 5 livelli) e mettere da parte alcune ricompense speciali come i Crediti Volta.

Eventi a tempo

Tra le principali fonti di oggetti per la personalizzazione e Crediti Volta troviamo le Battaglie Speciali, ovvero eventi a tempo limitato perfetti per ampliare la propria collezione. Accedendo all'apposita schermata potrete visualizzare i vostri progressi settimanali della sfida e gareggiare in partite contro l'intelligenza artificiale per avanzare nella barra dell'evento e ottenere le varie ricompense.

Queste partite vi metteranno contro squadre d'eccezione, nelle quali si troveranno icone del calibro di Kylian Mbappé: sconfiggendo questi team prima che l'evento scadrà potrete reclutare questi calciatori speciali nella vostra rosa. Sempre grazie alle Battaglie Speciali è possibile sbloccare divise e altri articoli estetici che possono essere ottenuti esclusivamente negli eventi a tempo. Tra gli altri metodi per sbloccare le esclusive divise Adidas e i capi d'abbigliamento realizzati dalla community si trovano anche gli obiettivi speciali e il negozio, nel quale è possibile acquistare sia tramite microtransazioni che spendendo i Crediti Volta accumulati semplicemente giocando.