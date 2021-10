FIFA 22 Ultimate Team: trucchi per i crediti e costruire una squadra top

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Mentre i possessori della versione Ultimate di FIFA 22 hanno già iniziato a giocare e tutti gli altri sono in attesa del prossimo 1 ottobre 2021 per poter avviare il titolo, sono già in tantissimi i giocatori che stanno trascorrendo il loro tempo nella modalità più popolare dello sportivo Electronic Arts, ovvero Ultimate Team. Se anche voi volete tuffarvi in questa componente del gioco basata sullo spacchettamento e sulla costruzione del team dei segoni, ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi e ad evitare alcuni errori molto comuni. Prima di procedere con i trucchi e i consigli per la modalità Ultimate Team, vi invitiamo anche a dare uno sguardo alla nostra recensione di FIFA 22.

Farming di Crediti

Chiunque giochi a FIFA 22 Ultimate Team ha bisogno di grosse quantità di Crediti, la principale valuta di questa modalità, che permette di acquistare le carte sul mercato e di accedere ad alcune tipologie di pacchetti. Il metodo principale per guadagnare velocemente crediti di FIFA Ultimate Team è, banalmente, quello di competere in qualsiasi tipo di partita della modalità Ultimate Team, dal momento

che al termine di ogni match al giocatore ne viene assegnata una certa quantità. In questo caso è molto importante giocare bene, dal momento che il numero di monete conferite all'utente a fine partita dipende in buona parte anche dalle sue performance: in sostanza, chi è più bravo può accumulare Crediti più rapidamente. Esiste inoltre la possibilità di sbloccare dei potenziamenti che aumentano la quantità di Crediti ottenuti, in maniera simile a come accade con l'esperienza in molti giochi a supporto continuo (ad esempio Destiny 2 e COD Warzone): per ottenere questi bonus non dovete fare altro che progredire nella stagione in corso e completare i vari obiettivi.

Squad Battles e Division Rivals

Se volete accumulare Crediti in quantità, allora potreste decidere di investire del tempo nelle due modalità di FIFA 22 Ultimate Team che prendono il nome di Squad Battle (ecco come funzionano le Squad Battles di FIFA 22) e Division Rival. Queste due tipologie di competizioni si

resettano settimanalmente e funzionano in maniera molto semplice: i giocatori possono competere da soli o in compagnia di un amico (entrambe supportano la cooperativa online) e accumulare punti sia vincendo che ottenendo una sconfitta. Il punteggio che si ottiene giocando nel corso della settimana determina la vostra posizione in classifica e al reset i giocatori possono guadagnare delle ricompense in base al posizionamento. In questo modo agli utenti viene concessa l'opportunità di ottenere migliaia di Crediti e persino diversi pacchetti.

Quando vendere/comprare

Uno degli aspetti più importanti di FIFA 22 Ultimate Team è sicuramente il mercato, grazie al quale i giocatori possono acquistare o vendere le carte e semplificare la costruzione del team. A tal proposito è di fondamentale importanza

non vendere subito tutte le carte che non hanno un'utilità per la vostra squadra o acquistare quelle che vi servono a cifre folli. Osservare l'andamento del mercato e comprenderne le dinamiche è il modo migliore per acquisire le giuste conoscenze e sapere quali sono i momenti migliori sia per acquistare che per vendere. Un esempio banale potrebbe essere quello relativo alle carte solitamente inutili e vendute a basso prezzo che, in concomitanza con la loro comparsa in una Sfida Creazione Rosa (SCR), aumentano improvvisamente di valore: approfittando di situazioni del genere potreste piazzare sul mercato questo tipo di carte e ricavarne molti più Crediti rispetto ad altri momenti.

Intesa

In questa guida non vi parleremo delle formazioni, poiché in FIFA 22 Ultimate Team non ne esiste una superiore alle altre e occorre selezionare quella giusta in base alle carte che si hanno a disposizione. A prescindere dalla strategia di gioco, però, è presente una meccanica che va assolutamente sfruttata per trarre il meglio dalla squadra, ovvero l'Intesa. Tale sistema entra in gioco al momento della

costruzione di una squadra e consiste in un bonus che si può ottenere posizionando i giocatori in ruoli specifici o accanto ad altri calciatori che ne esaltano le abilità. Tra gli altri fattori che possono influire sull'Intesa troviamo la formazione e persino l'allenatore. Mentre posizionate le carte nell'apposita schermata per formare il team è possibile vedere delle linee di colore arancione, verde o rosso che collegano le icone e hanno un significato preciso: le rosse indicano un basso livello d'Intesa, quelle arancioni un valore medio e quelle verdi il valore più alto.

Companion App e Web App

Qualsiasi giocatore di FIFA 22 Ultimate Team non può ignorare in alcun modo l'esistenza dell'applicazione, dal momento che grazie ad essa è possibile gestire molti degli aspetti della

celebre modalità del gioco EA Sports anche quando la console è spenta oppure si è fuori casa. Tra le opzioni offerte dall'applicazione non troviamo solo l'opportunità di personalizzare la squadra tramite i kit e di modificare lo stadio, ma anche di gestire il mercato. Attraverso l'app di FIFA 22 è infatti possibile osservare l'andamento del mercato, fare acquisti o mettere in vendita le carte senza alcun tipo di limitazione. Come se non bastasse, gli utenti che accedono all'app possono completare le Sfide Creazione Rosa (SCR) e ottenerne tutte le ricompense.



Ecco tutti i link utili per accedere all'applicazione di FIFA 22:



• Web App di FIFA 22

• Companion App di FIFA 22 su Google Play Store

• Companion App di FIFA 22 su App Store

Anteprima dei pacchetti

Per placare le polemiche sulle loot box, Electronic Arts ha implementato in FIFA 22 Ultimate Team un particolare sistema legato ai pacchetti. Grazie a questa scelta del team di sviluppo, ogni giorno i giocatori hanno la possibilità di scoprire in anticipo i contenuti del pacchetto Oro o Argento nel negozio e decidere quindi se procedere con l'acquisto o se attendere ventiquattro ore per il reset dei pacchetti. Il nostro

consiglio è quello di sfruttare sempre questa opportunità, così da acquistare solo ed esclusivamente i pacchetti di carte contenenti oggetti di particolare importanza. In tutti gli altri casi, vi sconsigliamo di procedere con l'acquisto dei pacchetti, poiché nel gioco esistono numerosi metodi per accaparrarsene diversi in maniera gratuita e, cosa ancora più importante, con i Crediti accumulati si possono serenamente acquistare le carte più importanti sul mercato.