FIFA 23: guida e trucchi per vincere le partite

Per la gioia di tutti gli appassionati del calcio, recensione di FIFA 23 ha finalmente raggiunto gli scaffali di tutti i negozi ed è quindi possibile immergersi nel simulatore targato EA Sports sia per vivere la modalità carriera che per avventurarsi nel mondo di Ultimate Team, la componente più giocata ed apprezzata dai fan della serie ormai da qualche anno. Se siete già ai posti di partenza, pronti per dare il via alla vostra personalissima stagione calcistica, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra recensione di FIFA 23 per approfondire tutti i dettagli su contenuti e gameplay.

Comandi di FIFA 23

Qui sotto trovate l'elenco completo dei controlli di base del nuovo FIFA 23:



Movimento

• Muovi: stick analogico sinistro

• Scatto: muovere lo stick analogico sinistro in una direzione tenendo premuto il grilletto destro (R2 su PlayStation, RT su Xbox)

• Proteggi palla/Affronta: muovere lo stick analogico sinistro in una direzione tenendo premuto il grilletto sinistro (L2 su PlayStation , LT su Xbox)

• Gioco di prima Allungati la palla: stick analogico destro in qualsiasi direzione e grilletto destro (R2 su PlayStation, LT su Xbox)

• Dribbling laterale: stick analogico sinistro e L1 su PlayStation (LB su Xbox)

• Dribbling agile: stick analogico sinistro e R1 su PlayStation (RB su Xbox)

• Stoppa la palla: senza muovere lo stick analogico sinistro, premere il grilletto destro (R2 su PlayStation, RT su Xbox)

• Spinta (palla in aria): L2 su PlayStation (LT su Xbox)

Attacco

• Passaggio rasoterra/Colpo di testa: X su PlayStation (A su Xbox)

• Passaggio alto/Cross/Colpo di testa: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Passaggio filtrante: Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

• Tiro/Tiro al volo/Colpo di testa: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Tira col giusto tempismo: Cerchio, Cerchio su PlayStation (B, B su Xbox)

• Tiro rasoterra: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Pallonetto: L1 + Cerchio su PlayStation (LB + B su Xbox)

• Tiro di precisione: R1 + Cerchio su PlayStation (RB + B su Xbox)

• Tiro Potente: L1 + R1 + Cerchio su PlayStation (LB + RB + B su Xbox)

• Tiro fintato: premere Cerchio (B) e poi premere X (A) mentre si muove lo stick sinistro in una qualsiasi direzione

• Passaggio fintato: premere Quadrato (X) e poi premere X (A) mentre si muove lo stick sinistro in una qualsiasi direzione

• Passaggio filtrante teso: R1 + Triangolo su PlayStation (RB + Y su Xbox)

• Riavvolgi e riprova (solo calcio d'inizio): premere contemporaneamente i due grilletti (L2/R2, RT/LT) e Start/Options



Difesa

• Cambia giocatore: L1 su PlayStation (LB su Xbox)

• Cambia giocatore (manuale): stick analogico destro verso il giocatore che si vuole controllare

• Contrasto/Spingi o strattona (se insegui): Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Contrasto deciso: tenere premuto Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Contrasto deciso immediato: R1 + Cerchio su PlayStation (RB + B su Xbox)

• Scivolata: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Scivolata decisa/ad allontanare: R1 + Quadrato su PlayStation (RB + X su Xbox)

• Rinvio: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Spazzata elegante: R1 + Cerchio su PlayStation (RB + B su Xbox)

• Contrasto di spalla/Blocco: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Contenere: tenere premuto X su PlayStation (A su Xbox)

• Contieni con compagno: tenere premuto R1 su PlayStation (RB su Xbox)

• Affronta in corsa: tenere premuti i due grilletti (R2 + L2 su PlayStation, RT + LT su Xbox)

• Trattieni (quando insegui): tenere premuto Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

• Rialzati in fretta (dopo una scivolata): Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

• Affronta l'avversario che protegge palla: stick sinistro in direzione dell'avversario e grilletto sinistro (L2 su PlayStation, LT su Xbox)

• Uscita portiere: tenere premuto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

• Intercettazione cross portiere: Triangolo e poi tenere premuto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

Allenamento con l'IA

Se siete arrugginiti poiché non giocate da qualche mese oppure perché state tornando su un capitolo della serie EA Sports dopo qualche anno di pausa, il metodo migliore per riprendere la mano è quello di allenarsi contro l'intelligenza artificiale. A tal proposito, sono presenti come sempre numerosi livelli di difficoltà che si possono aumentare progressivamente per rendere gli avversari più reattivi e simili a quelli in carne ed ossa che si incontrano nei match online.

Il nostro consiglio è quello di iniziare proprio da Principiante e poi passare per Esordiente, Dilettante, Esperto, Campione e Leggenda. Non trascurate anche l'opzione nei menu delle impostazioni che consente di attivare la Modalità Competitiva (disponibile solo alle difficoltà Leggenda o Estrema): grazie ad essa, si può affrontare un avversario controllato dall'intelligenza artificiale più impegnativo e il cui comportamento è molto simile a quello dei pro player di fama mondiale di FIFA.

Opzioni

Un altro aspetto da non sottovalutare per migliorare le proprie prestazioni consiste nella personalizzazione di impostazioni ed interfaccia, entrambi elementi che contribuiscono alla leggibilità dell'azione a schermo. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di completare un rapido match di prova contro l'IA e poi visitare i menu di FIFA 23 per modificare l'angolazione della telecamera, la dimensione del cursore sul giocatore che si sta controllando, la lingua o la presenza della telecronaca e tantissimi altri dettagli.

Chi non ama le modalità online può persino personalizzare in maniera certosina la difficoltà dell'IA e quella della squadra che si sta utilizzando, così da renderla più forte o più debole in base alle esigenze. Insomma, date un'occhiata ai menu e non ve ne pentirete.

Aggiornamento delle rose

Se siete grandi appassionati del mondo del pallone e seguite con assiduità

l'andamento dei campionati di tutto il mondo, allora non potete non dedicare qualche istante all'aggiornamento delle rose, un'opzione che si può attivare anche manualmente e che permette di avere tutte le squadre aggiornate in base alle loro controparti reali. Per far ciò, avviate FIFA 23 e, dal menu principale, selezionate Personalizza e poi Modifica Squadre per accedere ad una schermata che include anche la voce "Scarica aggiornamenti". Cliccate sull'opzione e avviate che il sistema scarichi i dati relativi agli ultimi aggiornamenti delle rose, i quali sono solitamente molto piccoli e anche con le connessioni meno veloci impiegano pochi istanti per essere scaricati ed installati.

Mbappé gratis

Ripartire da zero in FUT non è mai semplice e qualsiasi tipo di aiuto può essere fondamentale per affrontare le attività di gioco utili per acquisire pacchetti gratuiti e altri bonus. A questo proposito, nessun giocatore dovrebbe lasciarsi sfuggire l'opportunità di riscattare senza alcun tipo di costo aggiuntivo tre carte di Mbappé in prestito, così da poter utilizzare l'abilissimo calciatore di copertina in una manciata di match e dare una marcia in più alla squadra.

Per riscattare le tre carte grazie all'offerta a tempo (terminerà tra circa tre settimane), dovete accedere al menu di FIFA 23 Ultimate Team, selezionare la scheda Gioca e poi Momenti: a questo punto serve visitare la Galleria Stelle, ovvero il negozio di questa sezione, e spostare infine il cursore sul Negozio Stagionale. Qui potete trovare come primo prodotto in vendita nel negozio la carta di Kylian Mbappé, disponibile a 0 Stelle. Dopo aver completato la transazione, potrete ripetere il procedimento altre due volte per prolungare il contratto del calciatore e utilizzarlo nella vostra squadra. Per chi non lo sapesse, Mbappé è il calciatore più veloce di FIFA 23 Ultimate Team e il suo parametro Velocità è di 97.

Pacchetto iniziale FUT

Al primo avvio di FIFA 23 Ultimate Team, il giocatore viene chiamato a selezionare una nazione per un motivo molto preciso: in seguito a questa decisione, riceverà un pacchetto gratis contenente carte a sufficienza per creare un'intera squadra con calciatori appartenenti a quel paese. Si tratta di una scelta da non sottovalutare, anche in ottica del completamento delle SBC. Cercate quindi di selezionare una nazione della quale volete iniziare a collezionare tutti i calciatori e che vi consenta di portare a termine le sfide senza particolari intoppi.

Obiettivi e Pass Stagionale

Tra gli elementi che necessitano di maggiore attenzione nei menu di FIFA 23 Ultimate Team troviamo senza alcuna ombra di dubbio gli Obiettivi, una serie di

missioni permanenti o a tempo che garantiscono ricompense molto interessanti. Completando gli Obiettivi, che siano quelli di base o quelli che vengono proposti regolarmente, si può ottenere un discreto numero di Crediti FUT e qualche pacchetto utile per iniziare ad accumulare giocatori. Non ignorate nemmeno le sfide che premiano in punti esperienza, poiché grazie ad essi è possibile scalare i livelli del Pass Stagionale (in questo caso della Stagione 1 Powered by Football, attiva fino al 10 novembre 2022) e ricevere in maniera gratuita alcun i premi decisamente utili. Basti pensare che al Livello 13 si riceve Vinicius Jr (carta da 86) e ai Livelli 3, 7, 9, 14, 17, 18, 20, 23, 24 e 27 si ottengono pacchetti gratis.

Sconti FIFA Points

Nel caso in cui doveste decidere di investire in microtransazioni, non ignorate la promozione che Electronic Arts abilita per tutti gli abbonati al servizio EA Play, i quali possono fare qualsiasi acquisto in app (anche in Apex Legends e altri prodotti) con il 10% di sconto.

Ecco di seguito il prezzo dei pacchetti per gli abbonati a EA Play:



• 100 FIFA Points - Da 0,99 euro a 0,89 euro

• 500 FIFA Points - Da 4,99 euro a 4,49 euro

• 1050 FIFA Points - Da 9,99 euro a 8,89 euro

• 1.600 FIFA Points - Da 14,99 euro a 13,49 euro

• 2.800 FIFA Points - Da 24,99 euro a 22,49 euro

• 5.900 FIFA Points - Da 49,99 euro a 44,99 euro

• 12.000 FIFA Points - Da 99,99 euro a 89,99 euro

Anteprima dei pacchetti

A prescindere dal metodo attraverso il quale deciderete di procedere con l'acquisto di pacchetti nel negozio di FIFA 23 Ultimate Team, non dimenticate mai di sfruttare una delle funzionalità più utili del gioco Electronic Arts, ovvero la possibilità di avere un'anteprima dei contenuti del pacchetto. Grazie a questa meccanica, basta visitare il negozio per scoprire il contenuto del pacchetto prima di spendere Crediti o Punti FIFA, sebbene tale opzione abbia qualche limitazione. Una volta svelato il contenuto della busta, avrete solo due opzioni: la prima è acquistarla ed ottenere tutti gli oggetti visualizzati nell'anteprima, la seconda consiste invece nell'attesa di 24 ore esatte per scoprire il contenuto di un nuovo pacchetto.