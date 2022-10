FIFA 23 Ultimate Team: guida e trucchi per creare una squadra vincente

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

È di nuovo arrivato il momento dell'anno più atteso dagli appassionati di calcio virtuale: FIFA 23 è arrivato (volete sapere se ci è piaciuto? Ecco la recensione di FIFA 23) su PC, Google Stadia e tutte le console di vecchia e nuova generazione e noi di Everyeye.it vi proponiamo una serie di consigli utili per muovere i primi passi nel nuovo FIFA Ultimate Team, così da iniziare sin da subito a costruire il team perfetto per fronteggiare altri utenti nelle modalità online e completare qualsiasi tipo di sfida.

La nazione giusta

Una delle prime azioni che potrete compiere nei menu di FIFA 23 Ultimate Team sarà scegliere una nazione per il vostro club. Potrebbe sembrare una decisione scontata quella di selezionare l'Italia, ma sappiate che è possibile anche optare per altri lidi e ottenere dei vantaggi.

Grazie ad alcune nazioni diverse dall'Italia, ad esempio, è possibile completare in maniera più agevole le Squad Building Challenge (SBC, in italiano Sfide Creazione Rosa o SCR), ovvero quegli incarichi che richiedono al giocatore di formare una squadra secondo criteri specifici, alcuni dei quali potrebbero riguardare la nazionalità dei calciatori. Se volete un vantaggio in tal senso, vi suggeriamo di far ricadere la vostra scelta su Francia, Germania, Inghilterra o Spagna.

Giocate a FIFA 22

Per molti sarà scontato, ma non è detto che i giocatori di FIFA 23 abbiano giocato il precedente capitolo ed è bene precisarlo: avviare almeno una volta FIFA 22 sullo stesso account è davvero utile per muovere i primi passi in Ultimate Team. Tutti coloro i quali hanno trascorso del tempo nel vecchio episodio riceveranno una sorta di ‘premio fedeltà', il quale consiste in una piccola collezione di pacchetti che garantiscono una collezione di carte con cui iniziare l'avventura di FUT in FIFA 23.

Se possedete il gioco o tramite uno dei tanti servizi in abbonamento avete l'opportunità di avviare il gioco e far partire una carriera in FUT, fatelo al più presto per ottenere poi i vantaggi nel nuovo FIFA 23.

Sfruttate al massimo tutte le carte

Come potete facilmente intuire dai precedenti consigli, nelle prime ore di gioco in FIFA 23 Ultimate Team vi verranno fornite tutte le occasioni per mettere le mani su qualche pacchetto, così che possiate avere una piccola collezione di calciatori.

Il modo migliore per organizzarsi subito dopo questi primi spacchettamenti è fare un po' di selezione all'interno dell'inventario, conservando tutte quelle carte che potrebbero servirvi e liberandovi invece di quelle che sicuramente non avranno alcun tipo di utilità.



Tendenzialmente si considerano poco utili alla costruzione di un team tutte quelle carte che hanno un valore inferiore ad 83. Ciò non implica che queste carte sia inutili, anzi: come ben sapranno i veterani di FIFA Ultimate Team, i giocatori con un potenziale inferiore possono essere impiegate nelle SBC per completare le sfide ed ottenere ricche ricompense, senza contare la possibilità di venderle nel mercato per ottenere crediti da reinvestire in pacchetti.

Studiate la nuova Intesa

Ora che avete spacchettato e ripulito la collezione dalle carte più deboli, è arrivato il momento di iniziare a formare la vostra squadra in FIFA 23 FUT. A questo proposito, è molto importante che riflettiate bene sui calciatori da utilizzare, così da sfruttare al meglio la meccanica dell'Intesa. Se siete veterani della serie, sappiate che questa dinamica di gioco è stata rivoluzionata rispetto al precedente capitolo e presenta alcune differenze che richiedono un minimo di attenzione da parte del giocatore, così da massimizzare l'efficienza dei vari elementi del team.

Per migliorare l'efficienza dei giocatori non solo è bene sfruttare atleti provenienti dallo stesso club, campionato o nazione, ma anche il posizionamento: ogni sportivo ha un ruolo principale e svariati ruoli secondari, così che si possa posizionare sul campo in base alle esigenze che si vengono a creare. Se l'intesa è alta, le statistiche otterranno un importante aumento, ma con il nuovo sistema è impossibile che un giocatore schierato fuori ruolo e con zero intesa non renda almeno secondo i suoi attributi. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto al passato e della quale non si può non tenere conto.

Companion App

Chiunque giochi a Ultimate Team non dovrebbe ignorare l'esistenza della Companion App di FIFA 23, che può essere scaricata gratuitamente sui dispositivi Android e iOS ed è accessibile da PC tramite la Web App. Si tratta di un'applicazione che permette di aprire i pacchetti, completare le sfide SBC e riscattare le ricompense anche quando si è lontani dalla console ed è quasi obbligatoria per qualsiasi appassionato.

Grazie all'applicazione è anche possibile gestire la compravendita delle carte, così da non lasciarsi sfuggire le occasioni o tenere d'occhio gli oggetti messi in vendita nel mercato.

Abilitate il Cross-Play

Se fino ad oggi siete stati costretti ad acquistare il titolo EA Sports sulla stessa piattaforma sulla quale giocavano anche i vostri amici, sappiate che con FIFA 23 non sarà più necessario tener conto di questo particolare. FIFA 23 integra il cross-play tra piattaforme della stessa generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S oppure PlayStation 4 e Xbox One) per le modalità uno contro uno Ultimate Draft, FUT Champions, Division Rivals e le amichevoli.

Ovviamente è anche possibile giocare match privati invitando altri utenti presenti nella lista amici. A non avere alcun limite è invece il nuovo Mercato Condiviso, dal momento che esso sarà unificato tra PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia. Assicuratevi quindi di abilitare l'opzione utile per giocare con utenti di altre piattaforme nel menu delle impostazioni.