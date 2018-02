FIFA FUT 18: creare una squadra di Ligue 1 francese vincente con 100.000 crediti

Abbiamo più volte sostenuto che FIFAUltimate Team non sia solamente una modalità pay to win: l'abilità individuale può e fa costantemente la differenza in ogni partita. Con dei giusti investimenti scalare le classifiche di Stagioni e FUT Champions Weekend League potrebbe rivelarsi alla vostra portata. Vediamo quindi come sia possibile sfruttare al meglio i giocatori della Ligue 1 per assemblare un team più che efficiente.

Ci teniamo a precisare che, in questa serie di articoli, utilizzeremo sempre il modulo 4-3-3 per questioni di comodità, ma non mancheremo di specificare eventuali cambi di modulo una volta scesi in campo, sfruttando il già citato blocco dell'intesa. Inoltre gli stili intesa da assegnare non sono stati conteggiati nel saldo totale della rosa.I prezzi si riferiscono alla versione PS4. Pronti? Cominciamo!

Ligue 1: rosa perfetta con 100.000 crediti

POR - Stèphane Ruffier - 11.500 crediti - guantoIl portiere francese del Saint'Etienne ha dimostrato a più riprese di essere uno dei più forti della Ligue 1. Dotato di ottimi riflessi e buon posizionamento, Ruffier rappresenta a tutti gli effetti un'ottima garanzia sulle conclusioni ravvicinate e il miglior compromesso per la protezione della vostra porta. Avessimo avuto un budget superiore, avremmo sicuramente optato per la sua versione IF, una vera sicurezza tra i pali.



TS - Jérome Roussillon - 700 crediti - H/H - ombra

Il terzino del Montpellier rappresenta, soprattutto per i meno esperti, una vera e propria sorpresa in questa formazione: grazie alla sua grande atleticità è una validissima alternativa ai comprimari più blasonati e costosi. Sicuramente la fase offensiva è quella che meglio si adatta alle caratteristiche tecniche del giocatore e, proprio per questo, lo stile intesa ombra è di vitale importanza, così da trasformare un giocatore dalle statistiche mediocri in una carta assolutamente competitiva anche nella fase difensiva.



DC - Florentin Pogba - 700 crediti - M/M - ombra

Non fatevi ingannare dall'overall estremamente basso (77): il fratello maggiore di Paul Pogba è indubbiamente uno dei difensori più forti della Ligue 1. Anche perché, lo ammettiamo, il campionato francese non brilla in quanto a qualità dei difensori.

A dei prezzi ragionevoli che rientrino negli standard di questa "sfida", purtroppo non ci sono grandi alternative. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che i valori di difesa e di velocità possiamo aumentarli tramite il giusto stile intesa (ombra) mentre la forza fisica no. Ed è la forza fisica la qualità migliore del giocatore, che raggiunge il valore record di 92. Il risultato con lo stile intesa equipaggiato è un difensore che non eccelle in velocità, ma che si dimostra un muro. Vi stupirà.



DC - Marquinhos - 2.000 crediti - M/M - ombra

Il difensore titolare del PSG compone insieme a Thiago Silva la coppia difensiva della squadra parigina, nonché una delle difese più forte di Francia. La carta del brasiliano appare discreta, dotata di buona velocità, ottimi valori difensivi e buoni valori fisici. Purtroppo proprio la struttura fisica rappresenta forse l'aspetto peggiore dell'offerta, in quanto raggiunge appena 74. Per questo abbiamo pensato di rimediare al deficit di forza fisica con lo stile intesa "Ancora", in grado di aumentare le statistiche atletiche, difensive e fisiche.



TD - Thomas Meunier - 2.200 - H/H - ombra

L'eclettico difensore belga va a comporre l'ultimo tassello della nostra difesa francese, inevitabilmente composta per tre quarti da giocatori di provenienza dalla squadra parigina del Paris Saint Germain.

Le statistiche di Meunier sono particolari, lo proiettano di diritto nel limbo di giocatori in grado di coprire qualsiasi ruolo, ma probabilmente nessuno di questi da fuoriclasse. Come detto a più riprese, è proprio su giocatori come questi che lo stile intesa incide in maniera particolare, andando a donare al giocatore un'identità all'interno dell'ecosistema di squadra.

Lo stile intesa che ci sentiamo di consigliarvi è ombra, con l'obiettivo di massimizzare la velocità, che rappresenta probabilmente il più grande limite del nazionale belga



CC - Luiz Gustavo SIF - 33.750 crediti - M/H - ombra

Il giocatore più costoso della rosa è un centrocampista. Luiz Gustavo rappresenta il classico tuttofare che, grazie a statistiche assolutamente di primo livello, è in grado di determinare la differenza tanto nella fase difensiva (91 di intercettazione, 89 di takle, 91 di scivolata) quanto nella fase offensiva, attraverso micidiali conclusioni da lontano (97 di potenza tiro e 86 tiri da lontano). Il centrocampista brasiliano rappresenta a tutti gli effetti la pedina fondamentale del centrocampo della nostra rosa, l'ago della bilancia in grado, attraverso le sue prestazioni, di coniugare quantità e qualità nella manovra.



CC - Jean Michael Seri - 1.000 crediti - H/H - base

Il secondo membro del centrocampo che abbiamo scelto è Seri, interno di centrocampo in forze al Nizza. L'ivoriano è il giusto connubio tra doti atletiche, solidità difensiva e qualità tecniche. Indubbiamente l'elevata velocità rappresenta la caratteristica migliore di questo giocatore, qualità che peraltro permette l'utilizzo dello stile intesa falco, riuscendo così ad aumentare un po' le statistiche fisiche che, come sappiamo, in FUT risultano fondamentali per stoppare le azioni avversarie nei contrasti in mezzo al campo.



CC - Morgan Sanson - 1.700 crediti - M/M - motore

Il centrocampista del Marsiglia è il tassello conclusivo che abbiamo scelto per il reparto nevralgico del campo. Dotato di buona tecnica e discrete abilità fisiche e difensive, Sanson si è rivelato ben presto una gradita sorpresa, rendendosi più utile e divertente di quanto ci aspettassimo. Il workrate medio/medio in game si è rivelato molto utile, permettendo al giocatore di rimanere ancorato saldamente alla propria posizione, riuscendo nell'impresa di farsi trovare sempre nel posto gusto al momento giusto. Lo stile intesa che ci sentiamo di consigliarvi è motore, così da aumentare velocità passaggio e dribbling. Il tiro rappresenta purtroppo una pecca abbastanza importante, ma il consiglio è quello di non utilizzarlo come rifinitore ma bensì come fantasista: il classico giocatore pronto a rinunciare ad una conclusione dalla distanza pur di effettuare il passaggio decisivo per il proprio compagno.



AD - Keità Baldè Diao - 1.800 crediti - H/L - cacciatore

Il senegalese, vecchia conoscenza del calcio italiano, rappresenta la prima e unica scelta possibile sulla fascia sinistra. La carta dipinge un giocatore divertentissimo da usare, che fa della sua velocità e del suo dribbling le due armi più efficaci di cui dispone.

Le quattro stelle piede debole e le quattro stelle skill dimostrano ancora una volta le eccellenti qualità tecniche dell'ex laziale, sottolineate anche dagli ottimi valori di controllo palla (89) e di dribbling (87). Una scheggia impazzita insomma, che dimostra però anche buoni valori fisici, tutt'altro che scontati in giocatori dall'archetipo simile. Lo stile intesa consigliato è cacciatore, soprattutto per migliorare la finalizzazione che di base si attesta sul valore di 79.



ATT - Kylian Mpabbé - 37.500 - H/M - cacciatore

L'attaccante consacratosi nell'olimpo del calcio mondiale l'anno scorso è semplicemente uno dei giocatori più forti di FIFA Ultimate Team. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un giocatore completamente fuori scala che, una volta sceso in campo, sembra un calciatore diverso da quello che dipingono le statistiche, che rimangono comunque di assoluto rispetto. Esattamente come accaduto per Gabriel Jesus, Mbappè è in grado di punire ogni errore difensivo, girandosi in un fazzoletto di campo e fulminando con tiri di rara precisione il portiere avversario. La capacità di dribblare in velocità cambiando direzione improvvisamente rappresenta comunque la caratteristica peculiare di questo giocatore, grazie alla quale in campo aperto risulta devastante. Lo stile intesa che vi consigliamo è cacciatore, così da portare la velocità a 99 e la finalizzazione a 97. Mostruoso.



AS - Lucas - 2.700 - M/M - cacciatore

Concludiamo questa speciale rosa dedicata alla Ligue 1 con il brasiliano Lucas, velocista straordinario in forze al PSG. Nonostante abbia trovato poco spazio in questa stagione, l'esterno rimane comunque uno dei giocatori più pericolosi della compagine parigina, grazie alle spiccate doti atletiche e alla capacità di scuola brasiliana di saltare l'uomo negli scontri uno contro uno.

La carta di FUT rappresenta molto bene le capacità di Lucas Moura, rendendo giustizia alle sue capacità atletiche e tecniche. La velocità, come detto, è il fiore all'occhiello del pacchetto, con un 93 nella versione base che non è niente male. Tuttavia, le qualità balistiche e fisiche lasciano molto a desiderare, soprattutto nella finalizzazione in cui il brasiliano si ferma ad un mediocre 72, valore davvero poco convincente per un terminale offensivo del suo calibro. Ancora una volta gli stili intesa ci vengono in aiuto e, grazie a cacciatore, possiamo porre rimedio ai problemi di precisione sotto porta.