FIFA FUT 18: creare una squadra di Premier League vincente con 100.000 crediti

Molto spesso la modalità Ultimate Team di FIFA 18 viene accusata di essere fin troppo dipendente dall'acquisto di FIFA Points, e considerata uno dei principali esempi di pay to win. In realtà bisogna ammettere che una buona squadra costruita con arguzia e dedizione, accompagnata da una discreta dose di skill individuale, permette di togliersi molte soddisfazioni nei match online. La rosa che andremo a proporvi oggi ha dimostrato più volte che, esattamente come nella realtà, le partite vadano giocate e mai date per scontate a tavolino.

FIFA FUT 18: Squadra Premiere League

Ci teniamo a precisare che utilizzeremo sempre il modulo 4-3-3 per questioni di comodità, ma non mancheremo di specificare eventuali cambi di modulo una volta scesi in campo, sfruttando il già citato blocco dell'intesa. Inoltre gli stili intesa da assegnare non sono stati conteggiati nel saldo totale della rosa. I prezzi si riferiscono alla versione PS4.

POR: Ederson 83 - 6.300 crediti - Stile: Guanto

L'estremo difensore del Manchester City si è distinto durante questo avvio di stagione come un portiere moderno, in grado di saper fraseggiare con i propri difensori: una qualità indispensabile per lo stile di gioco di Guardiola. Su FIFA invece, a dispetto degli ottimi valori di rinvio, ha fatto strabuzzare gli occhi a moltissimi utenti, dimostrandosi in grado di proteggere la propria porta con dei miracoli a volte incredibili. È indiscutibilmente uno dei portieri migliori del gioco... nel caso in cui gli avversari si avvicinino molto alla porta. Già, perché la sua pecca sono proprio i tiri da fuori area. Se sarete bravi e attenti a non concedere tiri puliti dalla distanza, però, potete star tranquilli che segnare non sarà affatto semplice per il vostro sfidante. Lo stile intesa consigliato è guanto, così da potenziare le statistiche di tuffo, di presa e di posizionamento.

TS: Danny Rose 82 - M/H - 3.900 crediti - Stile: Ombra

La scelta del terzino sinistro è ricaduta su Danny Rose. Anche lui è ormai cliente abituale di ogni rosa BPL di medio/basso overall, principalmente grazie alla sua duttilità e alla sua discreta velocità. Rose rappresenta la carta migliore per rapporto qualità/prezzo in ruolo che, a dirla tutta, non vede grandissimi interpreti che rientrino nel budget prefissato. La carta è molto equilibrata, con buoni valori disposti con omogeneità. Come spesso accade in questi casi è la scelta dello stile intesa che andrà a caratterizzare maggiormente il gameplay del giocatore. La scelta che vi consigliamo è ombra, così da massimizzare la velocità e allo stesso tempo massimizzare le statistiche difensive. Purtroppo il valore di forza fisica rimarrà 74, ma grazie alla elevata velocità sarà in grado di recuperare e stoppare anche giocatori più fisici di lui.

DC: Virgil Van Dijk 83 - H/M - 13.250 crediti - Stile: Ombra

Il difensore olandese, recentemente passato dal Southampton al Liverpool per la cifra record di 85 milioni di euro, rappresenta al momento uno dei migliori difensori che si possano utilizzare nella Premier League. Molto forte fisicamente (92 di forza), Van Dijk non è solamente un difensore dal gioco duro, ma al contrario è anche molto dotato tecnicamente. Tra le statiche interessanti infatti spicca il valore di dribbling (70) e il valore di controllo palla (73), numeri sorprendentemente alti per un difensore centrale. Le statistiche difensive sono appena discrete ma, attraverso l'utilizzo dello stile intesa ombra, è sufficiente che si aggirino intorno al valore di base 80-83 per raggiungere dopo l'applicazione della carta stile valori che superino i 95.

Infine il centrale olandese dispone di un'ottima velocità, considerando i 193cm di altezza, che gli permetterà di recuperare nell'allungo anche giocatori sulla carta molto più veloci di lui. Il workrate medio/alto caratterizza ancora di più la carta, rendendo il giocatore davvero pericoloso nell'area di rigore avversaria. Vi accorgerete ben presto infatti che non sarà una casualità vederlo segnare gol pesanti su calci piazzati, una dote sempre apprezzata.

DC: Laurent Koscielny 84 - M/H - 6.400 crediti - Stile: Ancora

Koscielny è ormai una garanzia per tutti le rose BPL da 2 anni a questa parte. Dotato di una velocità eccellente, il difensore francese è un cliente sempre piuttosto scomodo da affrontare per tutti i giocatori che la mettono sul piano atletico. Le ottime le statistiche difensive contribuiscono a renderlo molto efficiente in fase difensiva, mentre invece pecca un po' sul piano fisico.

A questo proposito il consiglio è quello di affiancarlo ad un difensore molto fisico, così da equilibrare il reparto difensivo ed evitare di soffrire. Lo stile intesa che ci sentiamo di consigliarvi in questo caso è Ancora, per potenziare difesa, fisico e velocità contemporaneamente. Ovviamente non massimizzerete nessuna delle statistiche citate, però otterrete un difensore veloce, tecnicamente dotato e molto più solido, con un valore di forza che passa da 76 a 86.

TD Serge Aurier 81 - H/H - 1.300 crediti - Stile: Ombra

Anche sulla fascia destra il Tottenham guadagna una maglia da titolare, stavolta con l'ivoriano Aurier. Se sulla sinistra mancavano i contendenti, sulla fascia destra invece sono Walker e Valencia a dominare le squadra di vertice. Però, visti i prezzi, Aurier costituisce una più che discreta alternativa ai due comprimari di Manchester.

Aurier è dotato di ottima velocità, ottimo fisico, discrete statistiche difensive e discrete qualità tecniche. L'insieme di statistiche ne fa un terzino ottimo in entrambe le fasi di gioco, con un buon valore di cross e tre stelle piede debole, utili per effettuare cross verso le torri in area di rigore.

CC Tièmouè Bakayoko 82 - M/M - 2.600 crediti - Stile: Ombra

Come poteva mancare uno dei giocatori più odiati e allo stesso tempo più utilizzati di FIFA 18 Ultimate Team. Bakayoko ha rappresentato nel corso di questa prima stagione un'alternativa perfetta al ben più costoso Kanté. Un centrocampista votato alla difesa, perfetto per fare da schermo davanti ai suoi centrali difensivi grazie alla sua buona velocità, i suoi valori difensivi ottimi e la sua fisicità più che discreta. Bakayoko in campo appare molto più forte di quanto possa sembrare statistiche alla mano, apparendo a tratti insuperabile per lettura di gioco e potenza fisica. Lo stile intesa può essere solamente uno: ombra, così da potenziare le statistiche difensive. In questa rosa è una scelta imprescindibile.

CC Ander Herrera 84 - H/H - 6100 crediti - Stile: Catalizzatore

Ander Herrera è un altro giocatore utilizzatissimo nel centrocampo delle rose BPL, principalmente a causa della sua duttilità. È un giocatore in grado di svolgere quasi tutti i ruoli in mezzo al campo, dalla mezz'ala al trequartista, senza disdegnare mai inserimenti e tiri da lontano. Ovviamente anche in questo caso lo stile intesa è importantissimo per donare un'identità più precisa al giocatore, così che si adatti perfettamente allo stile di gioco che prediligiamo.

Noi della redazione ci sentiamo di ridurre la scelta a tre stili differenti, gli unici che massimizzano i valori atletici: ombra, cacciatore e catalizzatore. In base alle vostre necessità, potrete potenziare la difesa con ombra, i tiri con cacciatore oppure i passaggi con catalizzatore. Noi abbiamo deciso di schierarlo con quest'ultimo, per compensare le limitate capacità tecniche di Bakayoko.

CC Dele Alli 84 - H/M - 16.250 crediti - Stile: Cacciatore

Dele Alli nasce come trequartista ma il nostro consiglio è quello di spostarlo per sfruttare le sue statistiche, che lo rendono di fatto un giocatore perfetto per il nostro centrocampo. Buoni valori di passaggi e di tiro in porta, discreti valori fisici e di difesa, buoni valori di dribbling. Messo in mezzo al campo si rivela essere uno dei centrocampisti migliori della Premier League, capace di abbinare valori tecnici e di tiro in porta da trequartista a valori di difesa degni di un centrocampista di ruolo. La velocità è il punto debole della carta, ma si può facilmente ovviare attraverso lo stile intesa. A dispetto delle attese, abbiamo scelto cacciatore come modificatore, con l'obiettivo di risolvere il problema della velocità e allo stesso tempo esaltare le capacità balistiche del calciatore britannico.

AS Anthony Martial 82 - M/L - 17.500 crediti - Stile: Cacciatore

La prima bocca da fuoco che abbiamo scelto per il nostro attacco è Anthony Martial, esterno d'attacco in forza al Manchester United. Il calciatore francese su FIFA è uno dei giocatori più utilizzati ormai da due anni a questa parte, grazie soprattutto al mix di estrema velocità, dribbling e capacità di finalizzazione sotto porta.

Il fisico poi non è affatto male, se rapportato alla velocità di cui dispone, rendendolo un missile corazzato in grado spesso di resistere alle violente spallate dei difensori avversari. Lo stile intesa che abbiamo scelto è cacciatore, così da massimizzare la velocità e soprattutto la finalizzazione, e renderlo davvero un cecchino. Sicuramente il ruolo di AS è ricco di interpreti interessanti, Manè e Sanè su tutti. Abbiamo però preferito il francese perché tra quelli citati è l'unico che abbia 4 stelle skill e 4 stelle piede debole.

ATT Gabriel Jesus 81 - H/H - 14.500 crediti - Stile: Cacciatore

Il centro del nostro attacco non poteva che essere il calciatore più chiacchierato del calcistico EA di quest'anno: Gabriel Jesus.

Nonostante l'overall sia solamente 81, questo giocatore è a tratti impossibile da arginare. Possiede delle capacità fuori dal comune per quanto riguarda gli inserimenti, la velocità di movimento, la capacità di gestione del pallone. Se gli concederete un fazzoletto, lui saprà girarsi e vi punirà. Un giocatore incredibile, che sembra possedere tutte le statistiche al posto giusto: velocità elevata, dribbling ed agilità di qualità elevatissima, un controllo palla tutto particolare, che gli permette di fare cambi di direzione ad una velocità superiore. Ci sono giocatori con overall superiore che non valgono la metà di quanto valga il brasiliano del Manchester City. Non a caso ha all'attivo 28 milioni di partite giocate.

AD Willian 84 - H/H - 7.500 crediti - Stile: Cacciatore

L'ala destra del Chelsea è la nostra scelta per completare l'attacco. Anche per Willian è a velocità il punto forte: 88 rappresenta un ottimo valore di partenza, accompagnata da agilità controllo palla e dribbling davvero degni di nota. La nota stonata è la finalizzazione, che risulta abbastanza bassa e che se non corretta porterà a errori talvolta madornali. Da sottolineare il valore di passaggio: il brasiliano possiede buonissime doti da passatore, importanti se si decide di approcciare la partita con un possesso palla fatto di scambi veloci. Con lo stile intesa cacciatore otterremo una carta completa, abbastanza efficiente sotto porta e dotata di una velocità letale.

Con questi interpreti l'utilizzatissimo 4-1-2-1-2 (2) è un'opzione da tenere assolutamente in considerazione. Come vertice basso del rombo di centrocampo Bakayoko sarebbe perfetto, mentre come trequartista Willian sarebbe sicuramente a proprio agio. Le punte sarebbero Jesus e Martial che, con la sua discreta forza fisica, potrebbe interpretare il ruolo nella maniera migliore.



Cosa ne pensate? Avreste utilizzato altri giocatori? Fatecelo sapere con un commento!