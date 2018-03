FIFA FUT 18: creare una squadra di Premier League vincente con 400.000 crediti

Nel consueto appuntamento con la serie di articoli dedicati al mondo di FIFA Ultimate Team oggi vi consigliamo un'ottima formazione del campionato di Premier League, con un budget limitato a 400.000 crediti. Ci teniamo a sottolineare che i prezzi di riferimento sono quelli di PlayStation 4 e che, inoltre, i costi sono soggetti a cambiamenti con il passare del tempo. Il modulo è per comodità e convenzione il 4-3-3, ma non mancheremo di specificare nel caso in cui ci siano più varianti disponibili con gli stessi giocatori. Conclusa la premessa, ecco i giocatori selezionati dalla nostra redazione!

POR - Ederson (versione upgrade 84) - 9000 crediti - guanto

Il portiere del Manchester City, dopo l'upgrade ricevuto questo inverno, ribadisce ancora volta il proprio ruolo di protagonista nel panorama degli estremi difensori di FIFA Ultimate Team. La peculiarità che lo caratterizza sono i riflessi: 91. Il brasiliano infatti in game si dimostra uno dei portieri più affidabili nelle parate ravvicinate, compiendo spesso dei veri e propri miracoli. Grazie all'upgrade nelle statistiche di tuffo, presa e posizionamento, questa carta rimaneggiata riesce a sopperire alle difficoltàriscontrate in quella precedente, ovvero i tiri dalla distanza, nonostante rimangano comunque il suo punto debole.

DC - Virgil Van Dijk- H/M - 8700 crediti - ombra

Saltato recentemente sulla cresta dell'onda grazie all'esborso record di 70 milioni di sterline del Liverpool, Van Dijkè il primo tassello della nostra difesa. Dotato di una struttura fisica imponente, il giocatore olandese è un ottimo connubio di fisicità, di forza fisica, e velocità.

Particolare inoltre il work rate, alto in attacco e medio in difesa. Non fatevi spaventare, non sarà una mina vagante in fase difensiva, tuttavia in molti casi si rivelerà un asso nella manica nell'area avversaria, soprattutto nei calci da fermo. Come spesso accade per i difensori, lo stile intesa che ci sentiamo di consigliarvi è "ombra".

DC - Eric Bailly - M/H - 9500 crediti - ombra

Il pilastro difensivo del Manchester United di Mourinho è probabilmente il miglior difensore di qualità oro raro che possiate utilizzare. Forza fisica (85), tecnica, velocità (78): possiede veramente tutte le statistiche al posto giusto. Peccato per la stamina, solamente 78, un valore che durante i match dalla durata regolare non inficia per nulla la qualità del giocatore, mentre si fa sentire quando le partite si protraggono oltre i 90 minuti.

TS - Danny Rose - M/H - 3600 - ombra

Come terzino sinistro abbiamo scelto Danny Rose, in forze al Tottenham. Rose abbina ottima velocità a dei buoni valori difensivi. Nonostante il workrate faccia pensare ad un giocatore prettamente di difesa, il meglio di sé Rose lo dà sicuramente nella metà campo offensiva, dove può scatenare la sua agilità e il suo dribbling.

Sicuramente non è un calciatore di livello top, tuttavia è un buon compromesso tra versatilità, prezzo e valore: spendere molto del budget a disposizione per acquistare i terzini a nostro avviso non è una mossa saggia. Sicuramente otterremmo giocatori talentuosi ed affidabili, ma che a causa del ruolo che ricoprono non sarebbero in grado di fare la differenza e cambiare le partite. Lo stile intesa che abbiamo scelto è "ombra", per portare la velocità al massimo valore disponibile.

TD - Serge Aurier - H/H - 1900 crediti - ombra/ancora

Per quanto riguarda il terzino destro abbiamo scelto un'altra carta low cost, ovvero Aurier, compagno di Rose al Tottenham. Il discorso per l'ivoriano è simile a quello fatto in precedenza nei confronti di Rose, con la differenza che a dispetto del proprio overall, a nostro giudizio si dimostra veramente molto valido. Ottimi valori atletici e fisici, buona tecnica e discreti parametri difensivi.

Grazie allo stile intesa giusto, il giocatore risulta molto efficace su entrambi i fronti di campo, anche per merito di una notevole velocità che gli permette di recuperare la gran parte dei velocisti avversari pericolosamente lanciati verso la nostra porta. Da non sottovalutare inoltre le notevoli doti da saltatore, che si attestano sul valore di 93, utili sia nelle situazioni di mischia che per sventare pericolosi cross dalla fascia. vi consigliamo lo stile intesa ombra oppure ancora, in base al vostro stile di gioco.

CC - Ander Herrera - H/H - 8.500 crediti - ombra

Spostandoci qualche metro più avanti giungiamo al reparto di centrocampo, dove il primo interprete risponde al nome di Ander Herrera. Lo spagnolo è uno dei centrocampisti più versatili presenti in questo capitolo: ha buone statistiche disposte un po' ovunque, in cui spiccano i valori tecnici di controllo palla (86) e agilità (84), pur non avendo nessuna statistica degna di nota. I parametri tecnici di cui abbiamo parlato però acquistano importanza se messi in relazione con la struttura fisica di Herrera, dotato di lunghe leve in virtù dei suoi 182 cm di altezza. In giocatori dalle caratteristiche così uniformi ed omogenee lo stile intesa diventa fondamentale nel plasmare il calciatore in base alle nostre preferenze e necessità. Nel nostro caso vi suggeriamo lo stile ombra, così da aumentare in primo luogo la velocità, e inoltre aumentare le statistiche di difesa, rendendolo così un centrocampista completo, con una predisposizione alla fase difensiva.

CC - N'golo Kantè - M/H - 92.000 crediti - ombra

L'atleta del Chelsea è l'uomo fondamentale del nostro centrocampo. Kanté è un giocatore pazzesco, in grado di cambiare l'equilibrio di una rosa e dare un valore aggiunto a ogni centrocampo. Grazie alla propria velocità (82) e alla strepitosa resistenza e forza fisica, Kanté è capace di rubare palloni e correre per tutta la durata della partita con la stessa intensità e qualità dal primo all'ultimo minuto.

Agilità e dribbling vanno a completare il pacchetto, creando un giocatore veramente rapido, nonché piacevole da utilizzare. L'unica pecca è rappresentata dal tiro, sicuramente non l'arma segreta del calciatore. Ma se utilizzato da centrocampista difensivo, magari come schermo davanti alla difesa, allora si rivela devastante, in grado di piombare su ogni pallone ed appropriarsene grazie al 91 di intercettazione. Lo stile intesa che selezionato è, ovviamente, ombra.

CC - Aaron Mooy SIF - M/M - 57.500 crediti - falco

Aaron Mooy è il terzo violino del nostro centrocampo. Il calciatore rivelazione dell'Huddersfield si è guadagnato ben due versioni In Form, riuscendo a trovare un posto da titolare in moltissime rose BPL. È considerato uno dei centrocampisti più versatili della Premier League al pari di Herrera, ma possiede caratteristiche che lo rendono nettamente superiore a quest'ultimo. Infatti non si limita ad avere buone statistiche sparse, ma possiede ottime qualità che gli permettono di giocare letteralmente in ogni zona del campo: dall'82 di tackle in piedi all'85 di tiro da lontano, passando per 86 di controllo palla e 97 di stamina.

Un vero tuttofare, con valori che lo rendono perfetto per il ruolo dell'interno di centrocampo in un modulo come il 4-3-3, in cui è fondamentale avere tecnica, forza fisica, capacità difensive, balistiche e di inserimento. Lo stile intesa selezionato è falco, così da aumentare un po' la velocità, massimizzare il tiro da lontano e portare la forza fisica a 90.



AS - Anthony Martial (upgrade 83) - 9.400 - cacciatore

Finalmente siamo giunti al reparto avanzato, probabilmente il più atteso. Sulla fascia sinistra non poteva che esserci lui, un francese che sta facendo impazzire tutti i player grazie alle sue doti che sembrano esulare dalle statistiche scritte sulla propria carta. Parliamo ovviamente di Anthony Martial, uno dei giocatori più utilizzati in assoluto di questo FIFA, grazie all'unione di fisicità (75), velocità (91) e soprattutto capacità balistiche. Tutte queste abilità creano di fatto un giocatore a tratti inarrestabile, in grado di resistere spesso e volentieri agli attacchi fisici dei difensori per poi batterli con una accelerata devastante. Le quattro stelle skill e piede debole vanno solo a confermare le capacità tecniche del francese, davvero invidiabili, con un dribbling in grado di fulminare ogni difensore. Lo stile intesa che vi consigliamo è cacciatore, così da massimizzare la finalizzazione sotto porta.

ATT - Heung Min Son IF - 192.000 crediti - cacciatore

Ed ecco la vera punta di diamante della nostra squadra: Son, il fenomenale calciatore del Tottenham. Caratterizzato da una velocità e di una tecnica invidiabile, il calciatore coreano può spostare gli equilibri di una partita, riuscendo talvolta a compiere delle reti davvero impensabili. Letale sia da lontano che da dentro gli undici metri, rappresenta un cliente scomodo da affrontare per qualsiasi giocatore, per qualsiasi difesa.

Chiaramente la carta non è perfetta in ogni suo lato: in particolare l'aspetto che purtroppo influisce di più sulla prestazione è la stamina, 82, che non permette al calciatore di compiere tutta la partita al massimo delle proprie possibilità. Se manca la velocità esplosiva di cui parlavamo, Son diventa facilmente arrestabile, spostato come una piuma a causa della propria forza fisica non particolarmente esaltante (64). Lo stile intesa che vi consigliamo è cacciatore, per rendere più efficiente la finalizzazione.

AD - Willian - 8.100 crediti - cacciatore

L'esterno alto del Chelsea è l'ultimo attaccante della nostra rosa. Un giocatore dinamico, estremamente agile e resistente (87 di stamina) in grado di assicurare qualità e quantità alla manovra. Il tasso tecnico del brasiliano si rispecchia nelle ottime doti da passatore, che permette uno stile di gioco improntato più sul possesso palla che sulla velocità e con lanci verticali. L'aspetto più negativo di questa carta è la finalizzazione, rimasta ferma a 77. Per questo lo stile intesa che vi suggeriamo è cacciatore, così da rimediare a questo macroscopico limite portando il parametro al minimo indispensabile, in modo tale che riesca a segnare senza troppe difficoltà.