Final Fantasy 16: la guida con i trucchi per dominare a Valisthea

Titanico, magnetico e al tempo stesso divisivo, Final Fantasy XVI ha recentemente compiuto il suo trionfale ingresso nella scuderia di PlayStation 5, invitando fan e neofiti a provare l'audace e rivoluzionaria visione del team capeggiato da Naoki Yoshida. Nonostante la difficoltà del prodotto non sia particolarmente elevata, l'action RPG di Square Enix potrebbe comunque spiazzare i curiosi che non frequentano abitudinariamente il genere, ragion per cui abbiamo stilato una lista di consigli che dovreste memorizzare prima ancora di mettere piede su Valisthea.

Storia VS Azione

Come spiegato nella recensione di Final Fantasy XVI, questo presenta due modalità tra cui il giocatore può scegliere al momento di iniziare una nuova partita: la modalità Azione è quella standard e offre infatti un livello di difficoltà normale, mentre la seconda presenta delle agevolazioni in grado di semplificare molto la vita a coloro che non hanno molta praticità con gli action game. Chiamata semplicemente modalità Storia, questa consente infatti di equipaggiare i cosiddetti "Timely Accessori", vale a dire cinque anelli non disponibili nella modalità Azione.

Una volta indossato l'Anello della rapida guarigione, il protagonista utilizza autonomamente una Pozione quando i suoi PV scendono sotto la soglia critica, mentre l'Anello della rapida assistenza spinge il lupo Torgal a compiere azioni che si adattino a quelle del suo proprietario. Proseguendo, se l'Anello della rapida concentrazione amplia la finestra di tempo a disposizione dell'utente per schivare un colpo in entrata, l'Anello delle rapide schivate evita in automatico tutti i colpi che Clive può effettivamente schivare, mentre l'Anello dei rapidi colpi permette di realizzare combinazioni di colpi e tecniche speciali premendo ripetutamente un solo tasto.



Dal momento che una voce posta nelle opzioni consente di passare in qualsiasi momento dalla modalità Azione a Storia e viceversa, qualora troviate che gli scontri di Final Fantasy XVI siano troppo impegnativi ricordatevi di provare la seconda, in questo modo potrete abusare dei Timely Accessori. Viceversa, nel caso vogliate incrementare la difficoltà, rimuovete dall'equipaggiamento i suddetti accessori o tornate alla modalità Azione.

Sperimentate!

Proseguendo con la trama principale di Final Fantasy XVI, Clive otterrà progressivamente i poteri di tutti gli Eikon di Valisthea, motivo per cui potrà accedere alle loro abilità esclusive. Potendo equipaggiare tre Eikon alla volta, i giocatori disporranno di un massimo di sei slot cui inserire le Abilità Eiikon più vicine al loro personalissimo stile di gioco, più tre Talenti unici, come la Traslazione della Fenice o la Stretta Letale di Garuda, che rispettivamente permettono di avvicinarsi rapidamente a un obiettivo lontano o di attirare verso il protagonista i nemici più piccoli e leggeri. Giacché gli Eikon sono addirittura otto, ognuno con tecniche differenti e particolari, vi consigliamo caldamente di provarli tutti e memorizzare gli effetti delle loro abilità, così facendo capirete come costruire un set equilibrato e soprattutto sarete in grado di elaborare strategie adatte alle vostre esigenze e preferenze.

Ricordate inoltre che, dopo aver sbloccato e appreso un'Abilità Eikon, l'utente può spendere i punti in suo possesso per migliorarla per ben due volte. Non solo le tecniche padroneggiate risultano molto più potenti, ma è possibile equipaggiarle anche con Eikon diversi, al fine di creare soluzioni ibride. Per esempio, dopo aver padroneggiato le abilità di Garuda, potrete associarle anche a Titano o Fenice, in questo modo avrete una maggiore libertà nella selezione di Talenti e Abilità Eikon. Cercate quindi di padroneggiare le vostre skill preferite e provate combinazioni sempre nuove.

Rompete il morale

Mentre i nemici di piccole dimensioni - come guardie o insetti - possono essere eliminati senza troppi sforzi, gli avversari più voluminosi dispongono della barra volontà e normalmente non risentono granché degli attacchi di Clive e compagni. Per poterli annientarli dovrete quindi svuotare la suddetta e spezzare il loro morale, affinché diventino momentaneamente vulnerabili ai vostri assalti: proprio come accadeva con la Crisi in Final Fantasy XIII e lo Stremo in Final Fantasy VII Remake, nei circa 20 secondi successivi avrete insomma una breve finestra temporale per mandare a segno gli attacchi migliori a disposizione di Clive e prosciugare i punti vita dell'avversario. A questo proposito, tenete bene a mente che le Abilità Eikon di Garuda sono progettate per indurre l'avversario in fase di Stagger e velocizzarne non poco l'abbattimento.

Non vendete l'equipaggiamento

Se nella prima parte di Final Fantasy XVI potrete vendere senza alcun rimorso le armi e le protezioni ormai obsolete, nella seconda metà scoprirete che i progetti del fabbro Blackthorne richiedono il possesso di specifici pezzi di equipaggiamento di cui potreste esservi sbarazzati già da un pezzo.

Allo scopo di non dover craftare nuovamente eventuali oggetti persi, nonché sprecare denaro e risorse difficile da reperire, vi suggeriamo di limitare al minimo la vendita dell'equipaggiamento obsoleto, anche perché dalla vendita di una spada o di una vecchia protezione ricavereste a malapena qualche centinaio di gil. Nel caso abbiate bisogno di denaro, valutate invece la possibilità di portare a termine qualche missione di caccia, in questo modo porterete a casa delle ricompense pari a 10.000 o anche 20.000 gil.

Affidatevi a Torgal

Durante le battaglie di Final Fantasy XVI vi sono due diversi modi per ripristinare gli HP perduti: il primo, chiaramente, prevede l'uso di pozioni, mentre il secondo consiste nel chiedere aiuto al fidato Torgal. Dal momento che Clive può trasportare una quantità assai limitata di intrugli curativi, nelle boss fight in particolare - e nella modalità Final Fantasy che si sblocca nel New Game Plus - dovreste cercare di risparmiare il più possibile le vostre scorte. Al contrario, la "Cura" di Torgal può essere attivata all'infinito e non ha alcun costo, motivo per cui, a meno che non siate davvero alle strette, dovreste considerare l'idea di approfittarne il più possibile.

Tenete inoltre presente che dopo circa 15 ore dall'inizio dell'avventura sbloccherete la Trascendenza, ossia un power-up momentaneo che incrementa i valori di attacco e velocità di Clive e soprattutto rigenera progressivamente i punti vita persi. A ragion veduta, il nostro consiglio è quello di non attivare la Trascendenza nelle fasi iniziali delle boss fight, bensì di ricorrervi nelle fasi intermedie, magari dopo aver perso almeno 1/3 degli HP del protagonista.



Prima di spedirvi tra le lande in rovina di Valisthea vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate pure dei suggerimenti su come attivare la modalità foto, una guida ai controlli di Final Fantasy XVI e qualche consiglio per sbloccare il viaggio rapido.