Final Fantasy 7 Demo: la guida per muovere i primi passi nel remake per PS4

Per la gioia di tutti gli appassionati, Square Enix ha pubblicato a sorpresa per gli utenti PlayStation 4 la demo di Final Fantasy 7 Remake, l'attesissimo rifacimento di uno degli episodi più apprezzati dai videogiocatori di tutto il mondo. Dal momento che il gioco presenta alcune differenze rispetto all'originale non solo dal punto di vista tecnico ma anche del gameplay, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno ad affrontare la demo con maggiore consapevolezza.

Modalità Standard o Classica

Avviando la demo di Final Fantasy VII Remake vi verrà immediamente chiesto di selezionare la modalità di gioco fra tre diverse opzioni: Classica, Facile e Standard. Tra le ultime due non cambia assolutamente nulla in termini di meccaniche di gioco: l'unica differenza consiste nella reattività e nel potere d'attacco dei nemici, che saranno poco più che fantocci da massacrare a suon di mazzate nella modalità facile così da permettere all'utente di godersi la trama.

Discorso a parte vale invece per la modalità Classica, che è indicata per i giocatori che non apprezzano particolarmente la svolta action del remake e preferiscono dedicarsi esclusivamente alla selezione degli attacchi da far eseguire ai personaggi del proprio party.



Attivando la Classic Mode infatti, i protagonisti si muoveranno in maniera automatica per l'arena ed eseguiranno da soli gli attacchi base (i quali non consumeranno alcuna risorsa) in attesa che il giocatore dia un comando specifico. Non esiste purtroppo alcun modo per giocare alla modalià Classica a difficoltà normale e selezionandola le battaglie proporranno il medesimo livello di sfida della modalità Facile. Sappiate che è possibile passare da una modalità di gioco all'altra in maniera fluida semplicemente entrando nel menu delle impostazioni di gioco e selezionando l'apposita voce. L'unico requisito fondamentale per effettuare il passaggio è quello di essere fuori dal combattimento.

Controlli

Di seguito lo schema predefinito dei controlli della demo di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4, con le funzionalità di ogni singolo tasto del DualShock 4:



Controlli in Esplorazione

L2: Bussola/Minimappa

Touchpad: Mappa Locale

D-Pad: Selezione Comandi

Levetta sinistra: Cammina

R2: Scatto

Options: Menu Principale

Triangolo: Interazione

X: Menu dei Comandi/Conferma

Cerchio: Annulla

Levetta destra: Cambia Visuale

Premi levetta destra: Visuale Iniziale



Controlli in Combattimento

L1: Comandi Rapidi

L2: Comandi Alleato 1

R1: Parata

R2: Comandi Alleato 2

Touchpad: Informazioni sul nemico

Options: Pausa

D-Pad: Cambio Personaggio

D-Pad Su e Giù: Selezione Comandi

D-Pad Destra e Sinistra: Selezione Rango Magico

Levetta sinistra: Spostamento

Triangolo: Abilità Individuale

Quadrato: Attacco

X: Menu Comandi/Conferma

Cerchio: Schiva/Annulla

Levetta destra: Selezione Bersaglio

Premi levetta destra: Aggancia/Sgancia

Mettere in pausa i filmati

Lo sappiamo bene, state aspettando l'uscita di Final Fantasy VII Remake da lungo tempo e con l'arrivo della demo vi ritroverete a giocarla più e più volte da qui all'uscita della versione finale, previsto per il prossimo 10 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. In questi casi potrebbe risultarvi tedioso guardare ogni volta tutti i filmati d'intermezzo proposti nella demo, per questo esiste la possibilità tanto di saltarli quanto di metterli in pausa per evitare di perdersi anche solo una linea di dialogo alla prima run.

Tutto ciò che bisogna fare per fermare temporaneamente un filmato di gioco è premere il tasto Options del DualShock 4, il quale fa apparire a schermo un menu di pausa con due diverse scelte: Continua e Salta. La prima opzione permette di tornare alla visione del video esattamente da dove vi eravate interrotti, la seconda consente invece di andare oltre e passare alla prossima fase di gioco.

Variare gli attacchi

Il combat system di FInal Fantasy 7 Remake è sensibilmente cambiato rispetto a quello visto nell'episodio originale della serie. Il sistema di combattimento a turni è stato infatti abbandonato del tutto in favore di una meccanica di gioco molto più orientata all'azione e che ricorda una sorta di ibrido tra il tredicesimo e il quindicesimo capitolo.

Una volta entrati in fase di combattimento, il giocatore può liberamente muovere il protagonista ed eseguire senza alcun tipo di limitazione degli attacchi "standard" tramite la pressione singola o prolungata del tasto Quadrato (nel secondo caso si può sferrare un attacco con un raggio d'azione più ampio e in grado di ferire più nemici intorno al protagonista). Esiste anche la possibilità di attivare un'abilità individuale del personaggio grazie alla pressione del tasto Triangolo, che permette ad esempio a Cloud di passare da Assetto Pesante a Leggero e viceversa. Il segreto per avere successo nelle epiche battaglie del gioco è però quello di non focalizzarsi sempre e solo sugli stessi semplici attacchi e di sfruttare al meglio sia le magie che le mosse speciali che richiedono uno o più segmenti della barra ATB. Questa risorsa si ricarica automaticamente nel corso dei combattimenti ed è necessaria per eseguire qualsiasi tipo di azione diversa dal movimento e dall'attacco di base. I primi nemici potranno essere sconfitti anche premendo ripetutamente il tasto Quadrato, ma ci si può rendere conto molto presto di come le tecniche avanzate siano fondamentali per non uscire da un combattimento con le ossa rotte e l'inventario svuotato di tutti gli oggetti curativi.



Esistono fondamentalmente due diversi modi per consumare ATB ed eseguire azioni particolari: la prima consiste nell'aprire l'apposito menu con il tasto X e la seconda nel tenere premuto il dorsale sinistro (L1) per far comparire nell'angolo in basso a sinistra dello schermo un menu a tendina con le possibilità offerte.

Nel primo caso, aprendo il menu il tempo inizierà a scorrere in maniera molto più lenta dandovi tutto il tempo di riflettere sulla prossima mossa e, cosa ancor più importante, dopo aver selezionato l'azione dovrete anche indicare il bersaglio nell'apposito elenco di avversari. Aprendo il menu a tendina invece, il ritmo di gioco non subirà alcuna variazione e potrete combattere, curarvi ed utilizzare altri oggetti con grande fluidità sull'avversario agganciato al momento della pressione dei due tasti.



A funzionare in maniera leggermente diversa sono poi le magie come Ignis, la cui esecuzione non richiede solo l'utilizzo di ATB ma anche di PM (Punti Magia), risorsa sempre visibile nell'interfaccia utente e situata proprio a destra dei punti vita del personaggio.

Il miglior attacco...

Eseguire tecniche speciali è il modo migliore per infliggere danni ingenti ai nemici che vi circondano in Final Fantasy 7 Remake, ma oltre all'attacco è necessaria anche una buona difesa. In questo caso esistono due modi per difendersi dai colpi nemici in arrivo: parare e schivare.

Nel primo caso basta stare sulla difensiva tenendo premuto il tasto R1, anche se questa azione non è efficace al 100% dal momento che si limita a ridurre i danni in entrata senza però annullarli del tutto. La schivata, che può essere eseguita con Cerchio, è invece la soluzione migliore soprattutto se sono in arrivo attacchi singoli e non ripetuti, poiché permette di evitare in modo assoluto di subire danni. Cercate quindi di valutare in base alla situazione quale dei due sistemi utilizzare così da non perire sotto gli attacchi nemici.

Attenti alla coda

Nella sequenza finale della demo di Final Fantasy 7 vi troverete ad affrontare un enorme boss che prende il nome di Vigilante Scoprio: questo è il primo scontro impegnativo che troverete nella versione dimostrativa e alcuni suoi attacchi sapranno mettervi alle strette.

Uno degli attacchi più fastidiosi di questa creatura robotica è senza ombra di dubbio il laser che spara dalla sua lunga coda. Se avete giocato la versione originale del titolo, sappiate che in questo rifacimento è molto più semplice evitare questo attacco ed è possibile intuire che sta per essere eseguito semplicemente vedendo la coda del Vigilante Scorpio alzarsi: in questo momento è bene darsela a gambe e non farsi attrarre dall'idea di colpirlo un paio di volte. Seguite questo consiglio e riuscirete a distruggere quel bestione in un lampo.