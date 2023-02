Forspoken: trucchi per sottomettere il selvaggio mondo di Athia

Bocciato dal pubblico ancora prima di approdare nei negozi, principalmente a causa della tremenda demo dimostrativa che Square Enix aveva pubblicato su PS5 nel mese di dicembre, Forspoken è stato accolto in maniera tutt'altro che calorosa dagli appassionati di action RPG (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Forspoken). Trattandosi di un gioco di ruolo abbastanza impegnativo, nonché dotato di un mondo incredibilmente vasto e ricco di attività opzionali in cui potreste facilmente perdervi, abbiamo preparato una ricca lista di trucchi e consigli per facilitarvi l'esplorazione del meraviglioso universo parallelo di Athia.

Priorità ai power-up

Tra rifugi da visitare per aggiungere nuove destinazioni al viaggio rapido, dungeon sotterranei da esplorare per allungare le mani su utili pezzi di equipaggiamento e chi più ne ha più ne metta, la mappa di Athia è davvero sconfinata, e in ogni capitolo dell'avventura vi proporrà uno spaventoso quantitativo di attività opzionali.

Benché nessuno di questi contenuti possa essere considerato del tutto inutile, dovreste considerare l'idea di dare la priorità al ritrovamento delle cosiddette "Fonti di Benedizione", vale a dire le fontane magiche in cui Frey potrà acquisire nuovi incantesimi o buff unici. Ve ne sono dodici in totale, e ognuna di esse saprà ricompensare i vostri sforzi con abilità e vantaggi altrimenti inottenibili.



Altrettanto importanti sono i forti da strappare ai nemici trasformati dalla Rovina, i Monumenti delle Tantha e tutte quelle attività che, una volta portate a termine, miglioreranno una delle tre statistiche principali della nostra eroina. Dal momento che i valori di salute, difesa e magia di Frey non aumentano col level up, ma dipendono quasi esclusivamente dall'equipaggiamento indossato dalla newyorkese, completare un certo numero di attività secondarie accrescerà in maniera significativa le sue doti combattive, semplificando non poco le estenuanti sfide con le Tantha che governano le varie regioni.

Labirinti Sigillati

Disseminati un po' dappertutto, i Labirinti Sigillati sono invece dei dungeon sotterranei in cui Frey è chiamata a superare prima alcune arene straripanti di nemici e subito dopo una sorta di mini-boss di varie dimensioni. Nonostante la trama non richieda affatto di avventurarsi nei Labirinti Sigillati, vi consigliamo di esplorarne il più possibile, poiché le creature della Rovina al loro interno vi doneranno tanti punti esperienza, che all'aumento di livello si tramuteranno i punti mana da spendere per apprendere nuovi incantesimi nei quattro alberi delle abilità.

Tra l'altro, non solo dopo aver sconfitto il boss di turno riceverete un esclusivo pezzo di equipaggiamento, ma strada facendo avrete modo di raccogliere del mana extra e persino dei rari materiali richiesti da crafting per migliorare mantelli e collane. Va inoltre segnalato che ciascun Labirinto Sigillato cela pure un pezzo di storia di Athia: visitando tutti potrete quindi apprendere tanti dettagli sulla lore di questo affascinante mondo e sulle entità che da sempre lo governano.

Abusate del crafting

Ciascun rifugio di Athia non include soltanto un letto sul quale riposare, ma anche un comodo banco da lavoro di cui la nostra Frey può servirsi per potenziare il suo equipaggiamento. Pertanto, ogni volta che individuate un nuovo rifugio, ricordatevi di controllare se sia possibile migliorare in qualche modo i vostri mantelli e le collane preferite: sacrificando erbe magiche, minerali e altre risorse raccoglibili in ogni dove, avrete infatti la facoltà di incrementare a dismisura i bonus di salute, difesa e magia garantiti dai vari pezzi di equipaggiamento, ma soprattutto potrete dotarli di abilità extra che, a seconda delle necessità, potranno garantirvi l'immunità a determinati stati alterati, particolari resistenze elementali, e così via.

Per poter perfezionare i vostri equipaggiamenti migliori, assicuratevi di sbloccare quanto prima gli incantesimi di Frey che consentono di continuare ad accrescere i valori di mantelli e collane. Se l'abilità Ravviva presente nello skill tree della magia viola permette ad esempio di incrementare la salute, l'abilità Amplifica offerta dallo skill tree di Tantha Sila abilita invece i potenziamenti legati alla magia, e così via.

Raccolta automatica

A proposito del crafting e della raccolta di oggetti, sebbene Frey sia in grado di frecciare a tutta velocità attraverso il parkour magico - un'abilità che appunto le consente di spostarsi molto in fretta da un luogo all'altro e all'occorrenza di scalare le montagne - ogni volta che questa desidera cogliere un fiore, un sasso o comunque una materia prima incrociata lungo il proprio cammino è puntualmente costretta a interrompere la propria corsa. Tenendo presente che proprio la possibilità di viaggiare a velocità sorprendenti è uno degli elementi più divertenti e riusciti di Forspoken, doversi fermare continuamente per raccogliere gli oggetti può diventare alla lunga fastidioso e frammentare eccessivamente il ritmo dell'esperienza.

Per evitare ciò, vi suggeriamo di fiondarvi tra le impostazioni legate all'accessibilità e di attivare la "raccolta automatica degli oggetti", in questo modo Frey raccoglierà autonomamente tutto quello che troverà davanti a sé, liberandovi della tediosa necessità di premere all'infinito l'apposito pulsante. Tra l'altro, sempre tra le opzioni vi è una voce che consente tra le altre cose di incrementare la visibilità del loot ed evidenziarlo sul terreno, che a conti fatti ne semplifica ulteriormente il recupero. Per quale ragione non dovreste approfittarne?

Deviazioni

Mentre le innumerevoli attività opzionali proposte all'esterno di Cipal sono sempre disponibili, alcune sidequest completabili all'interno delle mura cittadine sono invece a tempo ed è quindi imperativo completarle al volo per non rischiare di mancarle. Chiamate semplicemente "Deviazioni", queste sono solite ricompensare gli sforzi del giocatore con preziose nozioni circa la storia di Athia, nonché oggetti particolari e preziosi punti esperienza. Alcune attività possono risultare meno divertenti di altre (come ad esempio le tante missioni che prevedono di seguire i gatti fino alle statue che questi vorrebbero donare alla nostra protagonista), ma la ricompensa vale quasi sempre la candela.

Infine, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate pure una guida su come attivare la versione semplificata del parkour magico, i trucchi per avere la meglio durante i combattimenti e qualche consiglio su come modificare la difficoltà di Forspoken.