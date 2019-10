Fortnite Capitolo 2: guida e trucchi per sopravvivere sulla nuova isola

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Dopo quasi 48 ore di buco nero (con l'evento The End di Fortnite), la Battaglia Reale è tornata più forte di prima grazie ad un corposo aggiornamento che ha introdotto una mappa completamente nuova, stravolto l'interfaccia utente e aggiunto diverse meccaniche di gameplay come la possibilità di potenziare le armi o mettersi a pescare. Se avete bisogno di una serie di consigli utili a destreggiarvi meglio tra tutte queste novità, allora siete nel posto giusto.

Esplorate la mappa

Una delle particolarità di questo nuovo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale consiste proprio nell'assenza di una mappa visibile nella sua interezza sin dal primo momento. Per esortare i propri giocatori ad esplorare ogni singolo angolo della nuova arena, Epic Games ha deciso di fare in modo che gli utenti debbano atterrare o far visita a ciascuno dei principali punti d'interesse del mondo di gioco affinché il loro nome appaia sulla vostra mappa e l'area circostante si "colori".

L'esplorazione potrebbe quindi risucchiare completamente la vostra attenzione nel corso delle prime partite di questa stagione, e il modo migliore che avete per velocizzare questo processo è senza ombra di dubbio quello di gettarvi nella mischia nella modalità Rissa a Squadre. Grazie agli utilizzi praticamente illimitati del deltaplano e alla possibilità di ritornare in gioco dopo ogni morte, la Rissa a Squadre vi consentirà di spostarvi rapidamente tra un punto d'interesse all'altro e non dovreste impiegare troppo a mappare l'intera area di gioco di questo Capitolo 2.

Datevi alla pesca

Come dei novelli Sampei, in Fortnite Capitolo 2 i giocatori avranno l'opportunità di raccogliere in giro per la mappa delle canne da pesca con le quali potranno pescare in uno dei corsi d'acqua sparsi per le aree di gioco. Al vostro amo potranno abboccare non solo dei pesci di vario genere in grado di ripristinare una quantità più o meno corposa di punti di salute e di scudo (il loro utilizzo è pressoché immediato e non richiede i lunghi tempi necessari per godere dei benefici di bende, medikit e pozioni blu), ma anche delle utilissime armi rare (quelle di colore blu).

Mettersi quindi a pescare nel bel mezzo di una partita, magari lontani da occhi indiscreti, potrebbe essere un'ottima strategia sia per riempire gli indicatori dei parametri vitali che per recuperare delle armi, nel caso in cui l'apertura di casse e l'esplorazione di edifici non dovesse aver dato i frutti sperati.

Power-up

Un'altra interessante novità in termini di gameplay introdotta con il Capitolo 2 di Fortnite Battaglia Reale è la possibilità di far "evolvere" le proprie armi, ottenendo così la loro versione potenziata.

Sparse in alcuni punti della nuova mappa ci sono infatti delle particolari postazioni presso le quali potrete acquistare potenziamenti per le vostre armi al costo di materiali da costruzione. Se vorrete quindi utilizzare a tutti i costi uno Scar epico (quello di colore viola), vi basterà accumulare un bel po' di materiali e un fucile d'assalto raro e come per magia otterrete l'arma che desiderate.

Furtività

Nel corso delle prime dieci stagioni di Fortnite Battaglia Reale non c'erano molte opzioni per i giocatori che amavano arrivare nelle fasi finali di una partita utilizzando l'astuzia al posto delle abilità di costruzione e mira. Nel Capitolo 2 del battle royale di Epic Games non sarete più costretti a nascondervi esclusivamente nei cespugli (che sono comunque presenti in gran numero nelle varie aree della mappa), ma potrete decidere di intrufolarvi all'interno di cassonetti dell'immondizia o cumuli di fieno.

Non va nemmeno sottovalutata l'utilità in questo senso dell'acqua, elemento che come avrete potuto capire gioca un ruolo molto importante in questa nuova stagione. Grazie alla possibilità di nuotare potrete infatti spostarvi in acqua e muovervi molto più silenziosamente, così che gli altri giocatori non notino la vostra presenza. Vi ricordiamo che una delle sfide Acque Aperte della Settimana 2 della Stagione 1 richiede proprio di nascondersi in uno di questi rifugi in partite diverse.

Medaglie e PE Supercaricati

In Fortnite Capitolo 2 gli sviluppatori hanno deciso di stravolgere completamente il modo nel quale è possibile avanzare di livello nel Pass Stagionale. Le stelle della battaglia sono infatti state del tutto abbandonate e al centro di tutto vi sono ora i punti esperienza. Qualsiasi azione compiuta in gioco vi darà una ricompensa in termini di punti esperienza e, così facendo, la scalata al livello 100 (e oltre, visto che non sembra esserci alcun limite) sarà costante.

Come avrete sicuramente notato, la Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 durerà meno del solito, e per questo sarebbe meglio organizzarsi per raggiungere il livello massimo del pass e ottenere tutte le ricompense. A questo proposito sarebbe bene non solo completare tutte le sfide settimanali, ma approfittare anche di medaglie giornaliere e PE Supercaricati.



Ogni giorno potrete infatti accumulare medaglie per un valore massimo di 24.000 punti esperienza e ottenere un bonus dei PE (quando la barra degli XP in basso è gialla significa che il boost è attivo) per circa un livello. Ottenere le medaglie sarà molto semplice e vi basterà fare un'eliminazione, aprire tre forzieri o semplicemente sopravvivere per continuare, partita dopo partita, ad accumulare i bonus XP della giornata. Va precisato che la stessa medaglia può essere sbloccata più volte nel corso del giorno: ciò significa, ad esempio, che potete anche ottenere la mostrina legata alla raccolta dei forzieri in diverse partite. Insomma, non bisogna essere dei giocatori professionisti per raggiungere i 24K giornalieri.

Si vola

Attualmente in Fortnite Capitolo 2 è presente un solo e unico veicolo: il motoscafo. Sebbene tale mezzo sia perfetto per districarsi tra i corsi d'acqua che percorrono buona parte della superficie della mappa, sappiate che in casi estremi potreste utilizzare il nuovo veicolo anche per spostamenti sulla terraferma.

Utilizzando il turbo del motoscafo quando si è fuori dall'acqua è infatti possibile muoversi molto velocemente e distruggere eventuali ostacoli: tutto ciò potrebbe risultare estremamente utile nelle situazioni d'emergenza nelle quali è necessario fuggire dalla tempesta.

Blackout

Nel caso in cui non aveste ancora avviato per la prima volta Fortnite Capitolo 2 e mancate da un po' nel battle royale di Epic Games, sappiate che con l'arrivo dell'ultimo aggiornamento è stata resettata la maggior parte delle impostazioni del giocatore. Questo significa che se avete personalizzato la sensibilità, attivato la raccolta automatica degli oggetti o sostituito i comandi potreste dover riapplicare nuovamente tutte queste modifiche.