Fortnite Modalità Creativa: tutto quello che c'è da sapere

Era solo una questione di tempo prima che Fortnite si arricchisse con una vera e propria modalità sandbox alla Minecraft. Dopotutto, la costruzione è una delle colonne portanti dell'intera produzione, e un assaggio delle potenzialità di una modalità del genere le avevamo già avute con la MAT Parco Giochi. Alla fine, Epic Games ha fatto il grande passo e all'inizio della Stagione 7 ha introdotto la Modalità Creativa, che può essere considerata a tutti gli effetti la terza, grande componente del titolo, dopo la cooperativa Salva il Mondo e la competitiva Battaglia Reale. Grazie ad essa i giocatori possono dare libero sfogo al proprio ingegno e alla propria immaginazione costruendo intere mappe dal nulla, progettando partite, creando percorsi su cui gareggiare e inventando nuovi modi di sfidare i propri amici. La Modalità Creativa, esattamente come le altre due componenti sopracitate, è in continua evoluzione, e nel tempo verrà perfezionata ed espansa con nuove funzionalità. In ogni caso, nonostante sia ancora agli inizi, offre già innumerevoli strumenti pronti ad essere sfruttati per dare vita alle opere più disparate. All'inizio non è per nulla facile destreggiarsi nei nuovi menu e tra le mille opportunità messe a disposizione, specialmente se vi avvicinate per la prima volta ad un sandbox. Dare forma alla vostra visione richiederà tempo e pazienza, ma la soddisfazione che proverete ad opera compiuta è impagabile, ve lo assicuriamo. In questo articolo vi spieghiamo com'è strutturata la modalità, il suo funzionamento e come utilizzare i tanti strumenti e dispositivi inclusi: il resto, sta poi alla vostra immaginazione.

Le isole: cosa sono

La Modalità Creativa può essere lanciata in due modi. Dal menu di avvio del gioco (la trovate elencata sotto a Salva il Mondo e Battaglia Reale) oppure dalla Lobby delle partite. In quest'ultimo caso, vi basterà selezionarla cliccando sul pulsante situato sopra a Gioca, in basso a destra. Una volta lanciata, verrete catapultati nel Centro Creativo, una piccola mappa dalla quale potrete accedere, attraverso delle Fenditure, alle vostre Isole, a quelle dei vostri amici sullo stesso server e a quelle in evidenza, scelte dalla stessa Epic Games.

L'Isola è il vostro spazio creativo, una grande area di gioco, pressoché vuota, all'interno della quale potete plasmare la vostra creazione. Ne avete a disposizione ben otto: quattro classiche e quattro a tema invernale, introdotte con l'aggiornamento più recente. In aggiunta a queste ci sono anche due Quartieri, ma su questo argomento ci torneremo dopo in maniera più approfondita.



In sostanza, avete a disposizione ben dieci spazi creativi nei quali dare vita ad altrettanti progetti. Dopo aver scelto un'Isola tra quelle disponibili, potrete attraversare la fenditura. Dopodiché, verrete catapultati al suo interno e potrete finalmente iniziare a costruire! Una sessione creativa può durare al massimo 4 ore, ma non temete. Ogni singolo progresso viene salvato in maniera automatica, pertanto non rischierete mai di perdere il lavoro svolto fino a quel momento.

Come costruire

Sulla vostra Isola potete spostarvi in maniera rapida grazie alla Modalità Volo. Per far librare in aria il personaggio è sufficiente premere due volte X - per la stesura di questo articolo abbiamo preso in considerazione la versione PlayStation 4. Per farlo salire bisogna premere L3, mentre per farlo scendere R3. Non appena avrete preso dimestichezza con il sistema di movimento, allora dovrete fare la conoscenza dello strumento cardine dell'intera Modalità Creativa: il Telefono. Per equipaggiarlo è sufficiente schiacciare il pulsante Triangolo, visto che si trova accanto al Piccone. Grazie ad esso potete modificare, copiare e manipolare oggetti, armi e strutture.



Ora potete finalmente iniziare a costruire. Per farlo, dovete entrare nell'Inventario premendo Freccia Su. Una volta al suo interno, troverete ben cinque sottomenu: Prefabbricati, Dispositivi, Armi, Consumabili e Forziere. In questa fase, a noi interessa il primo, ovvero Prefabbricati. In tale sezione troverete una moltitudine di strutture da utilizzare come base per la vostra creazione, che per comodità possono essere suddivise in due categorie principali.

Da un lato, abbiamo case, quartieri, torri, piazze e strutture per le acrobazie già pronte, che aspettano solo di essere equipaggiate e schierate con il tasto R2, esattamente come fareste con un Fortatile della Battaglia Reale. Dall'altro, invece, abbiamo le Gallerie. Queste ultime non includono fabbricati già pronti, bensì offrono una raccolta di asset, come pavimenti, pareti, alberi, cespugli, tabelle, automobili, casse, container e chi più ne ha più ne metta. Molti di essi sono totalmente inediti e non risultano presenti nemmeno nella Battaglia Reale o in Salva il Mondo. Sta a voi scegliere come e dove piazzarli per dare forma al vostro progetto.



Immaginiamo, ad esempio, di voler creare un circuito sul quale gareggiare a bordo dei Kart da Off-Road. In tal caso, vi consigliamo di schierare su un lato della vostra isola quattro differenti Gallerie: Pavimento corsa a ostacoli, Muro corsa a ostacoli, Tetti corsa a ostacoli e Parti corsa a ostacoli. Una volta fatto, avrete a disposizione tutti gli oggetti necessari per l'assemblaggio di un vero e proprio tracciato. La prima cosa che dovete fare è creare il pavimento. Puntate con il vostro Telefono uno dei tasselli quadrati che avete posizionato sull'isola e schiacciate R2 per copiarlo.

Dopodiché, dirigetevi sul punto dal quale volete far partire il vostro circuito e cominciate ad incollare i singoli pezzi - sempre con il tasto R2 - per formare la carreggiata e donare una forma al circuito che avete in mente. Una volta fatto ciò, potrete completarlo con la linea di partenza, delle barriere e delle rampe. Per farlo, vi basta tornare alle Gallerie che abbiamo piazzato a terra all'inizio, copiare gli oggetti che vi interessano, e tornare al vostro circuito per posizionarli. Ogni singolo pezzo può anche essere ruotato in senso orario (R1) e anti-orario (L1), oppure capovolto con Tasto Giù. Se sbagliate a posizionarlo, potete tagliarlo con il tasto R2 e scegliere una posizione più adatta, oppure eliminarlo del tutto con Freccia Sinistra.



Dopo aver completato il circuito, bisogna posizionare la cosa più importante: i Kart da Off-Road. A questo punto, tornate nell'inventario ed entrate nella sezione Dispositivi. Equipaggiate il Kart, tornate sulla linea di partenza, orientatelo nel senso di marcia e piazzatelo. Il numero di veicoli da schierare è a vostra discrezione, ma noi vi consigliamo di metterne almeno quattro. Più siete, più è divertente! Tra i Dispositivi trovate anche un mucchio di altri oggetti che potete impiegare per aggiungere un po' di pepe alle vostre corse. Ci sono le piattaforme rimbalzanti, le lastre di ghiaccio e persino delle barriere elettrificate che danneggiano i giocatori che le urtano.

Sbizzarritevi!

Per spiegarvi le basi, abbiamo utilizzato l'esempio di un circuito. Nella Modalità Creativa, tuttavia, potete tranquillamente creare anche una mappa classica dove combattere a suon di proiettili! Il processo di creazione non è molto differente: anche in questo caso potete attingere dai prefabbricati - che includono strutture già complete e gallerie con i pezzi base - per dar forma alla vostra mappa. Per una partita competitiva servono tuttavia anche altri elementi che non abbiamo ancora menzionato, che possono essere trovati nelle altre tre sezioni dell'inventario: Armi, Consumabili e Forziere. Nella prima potrete scegliere tra una moltitudine di bocche da fuoco, in qualsiasi loro variante! Tra i consumabili trovate invece gli oggetti per ripristinare salute e scudo, munizioni, il rampino e tutte le tipologie di granate e bombe.

Le armi e i consumabili possono essere disseminati sulla mappa che avete creato in due modi differenti. Posizionandoli direttamente a terra, oppure raccogliendoli in un Forziere/Lama. Nel primo caso, dopo aver equipaggiato l'arma desiderata, dovete tornare nell'Inventario ed accedere alla sezione Play premendo il tasto R1. A questo punto, selezionate l'arma di vostro interesse ed utilizzate la funzione Ritrovamento premendo Quadrato. In questo modo, il vostro personaggio lascerà cadere l'arma ai suoi piedi, pronta ad essere rinvenuta durante le partite. Lo stesso procedimento è valido per pozioni, scudi, munizioni, trappole e materiali. Se invece volete raccogliere più di un oggetto in un forziere o lama, vi basterà selezionarlo e - invece di equipaggiarlo con X - aggiungerlo al Forziere schiacciando Quadrato. Una volta selezionato tutti gli oggetti di vostro interesse, entrate nella sezione Forziere del vostro inventario e cliccare X se volete creare un Forziere oppure Triangolo se è vostra intenzione creare un Lama. Fatto ciò, potrete posizionarlo dove più vi aggrada.

Avviare una partita

Dopo che avrete creato la vostra mappa, posizionato armi, consumabili e dispositivi, allora non vi resterà altro da fare che avviare la partita e invitare i vostri amici per testare la vostra creazione. Per fare ciò, dovete entrare nel menu La Mia Isola, accessibile a sua volta dal menu di pausa (tasto Options). Qui avrete accesso ad un mucchio di impostazioni che vi permetteranno di scegliere la modalità di gioco, il numero massimo di giocatori per squadra, il luogo di rigenerazione dei giocatori (dal cielo oppure da pedane apposite, che si trovano nella sezione Dispositivi), il limite di tempo, il quantitativo di salute e di scudo dei giocatori, regolare la gravità, attivare i danni da caduta e tanto, tantissimo altro. Grazie agli strumenti a disposizione potete anche fornire il permesso ai vostri amici di modificare il vostro progetto.

Dallo stesso menu La Mia Isola è inoltre possibile interrompere la partita e ritornare alla fase di creazione, in modo da effettuare tutti gli aggiustamenti del caso. Prima che il vostro progetto diventi perfetto, potrebbero rendersi necessarie più fasi di testing come queste. Solo giocando, meglio se in compagnia dei vostri amici, potrete identificare eventuali falle e porvi rimedio. Come abbiamo detto in apertura, ci vuole tanta pazienza, ma i vostri sforzi saranno ricompensati.

Il Quartiere

Il Quartiere è un'area dell'isola della Battaglia Reale, situata nei pressi delle Rapide Rischiose, nella quale Epic Games posiziona le isole più originali progettate dai giocatori nella Modalità Creativa. Solo le creazioni che rispettano determinati requisiti possono, tuttavia, avere una chance di apparire sull'isola. È molto importante, innanzitutto, che la zona creata non superi una dimensione di 25x25 unità su una sezione piatta. È inoltre fondamentale mantenere la Memoria usata al di sotto di 50.000, poiché l'efficienza conta quanto la creatività. Per fortuna, non è necessario occuparsi del posizionamento e della generazione di forzieri, bottini a terra e veicoli: queste variabili vengono controllate da Epic Games.

Per facilitarvi il lavoro e aiutarvi a tenere sotto controllo questi requisiti, Epic Games ha messo a disposizione due Isole apposite, accessibili dalla Fenditura. Le trovate nel medesimo elenco nel quale sono presenti le altre otto isole sulle quali potete costruire. È ammessa alla selezione ogni creazione che rispetti i requisiti sopraindicati, oltre ovviamente al Codice di comportamento di Fortnite Creativo. Se volete portare all'attenzione di Epic Games il vostro progetto, allora dovete farla conoscere alla comunità condividendola sui social network come Twitter tramite l'hashtag #FortniteBlockParty, che Epic Games monitora attentamente alla ricerca di candidati. Buona fortuna!