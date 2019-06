Fortnite: guida e trucchi per vincere in modalità Scatto dell'Orda

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Per i prossimi giorni sarà possibile giocare un evento a tempo limitato di Fortnite Battaglia Reale che introduce per la prima volta nel gioco la cooperativa, elemento tipico di Salva il Mondo. In Scatto dell'Orda i protagonisti sono quattro giocatori che, per tre diversi round, dovranno sopravvivere a orde di creature che faranno il possibile per eliminarli. In questa guida cercheremo quindi di darvi qualche consiglio non solo per riuscire a sopravvivere, ma anche per ottenere abbastanza punti per portare a termine una delle sfide più complesse di questa LTM.

Armati fino ai denti

All'inizio di ogni partita verrete gettati subito nella mischia e disporrete solo di una manciata di secondi prima che gli zombie inizino ad invadere la piccola porzione della mappa non coperta dalla tempesta. Dovrete quindi individuare subito i punti più caldi all'interno dell'area e cercare di raccogliere nel più breve tempo possibile qualche arma e, soprattutto, qualche proiettile.



Il nostro consiglio è quello di evitare l'utilizzo di esplosivi a meno che il caos non regni sovrano, poiché è davvero semplice sbagliare il lancio di un razzo o di una granata e rischiare di morire. Le armi più utili sono sicuramente il Fucile Pesante da Combattimento, la Pistola a Tamburo, la Mitraglietta Tattica e i vari fucili d'assalto. Le armi automatiche sono di norma le più efficaci poiché vi consentiranno di controllare l'orda con maggiore facilità e averne più di una nell'inventario vi permetterà di cambiare al volo l'arma ed evitare inutili tempi morti dovuti alla costituzione del caricatore.

Badate però a non utilizzare più armi che fanno uso della stessa tipologia di proiettili, poiché le munizioni tendono a scarseggiare ed è bene scegliere con cura il vostro equipaggiamento. Se ad esempio state utilizzando un Fucile d'Assalto classico, vi suggeriamo di aggiungere all'inventario una mitraglietta tattica e non una Pistola a Tamburo, poiché finireste di restare a secco in men che non si dica. Se poi avete il disperato bisogno di armi leggendarie fareste bene a distruggere gli enormi cristalli viola che generano i nemici, poiché spesso al loro interno si nasconde un ricco forziere viola.



Ovviamente anche i materiali da costruzione saranno fondamentali. Se possibile, accumulatene il più possibile poiché tra un round e l'altro vi sarà una vera e propria fuga verso la seconda area da difendere e spesso dovrete creare più di una scala per restare al centro dell'area sicura e al tempo stesso evitare le montagne che vi ostacolano.

Combo infinita

Sopravvivere non è l'unico scopo di Scatto dell'Orda, soprattutto se dovete accumulare punti e raggiungere i 200.000 punti di squadra per completare la sfida a fasi dell'evento. A questo proposito è obbligatorio conoscere il sistema legato ai moltiplicatori di punteggio. Ogni azione vi ricompenserà con uno specifico quantitativo di punti e potrete ottenere fino al quadruplo dei punto per ognuna di queste azioni semplicemente effettuando eliminazioni con un'elevata frequenza.

Mantenere il bonus X4 (quello con la barra gialla) è fondamentale per mettere da parte un bel po' di punti e, come dicevamo prima, è davvero importante avere armi automatiche per poter far fuori i nemici costantemente. Se avete difficoltà nel prolungare le combo potete utilizzare anche il nuovo Fucile Pesante da Combattimento, in grado non solo di uccidere con un solo colpo i nemici più deboli, ma anche di sparare a intervalli regolari di tempo (non c'è bisogno di ricaricare completamente l'arma per tornare a far fuoco). Nelle aree di transizione il fucile potrebbe essere utile, soprattutto quando i nemici sono pochi ed eliminarli lentamente vi permetterà di prolungare il moltiplicatore X4. È inutile dire che i colpi alla testa valgono più punti di una semplice uccisione, quindi cercate sempre di mirare ad altezza testa a prescindere dalla tipologia di arma utilizzata.



Tenere alto il moltiplicatore non è abbastanza per raggiungere i punteggi più alti, per i quali è necessario raccogliere i cristalli viola nelle tre arene. Ognuno di questi oggetti aumenterà il quantitativo di punti ottenuto Non è importante quale dei quattro giocatori li raccolga, ma è fondamentale raccogliere tutti quelli delle prime due aree di gioco. Raccogliere i cristalli è semplice e, per farlo, basta interagire con l'oggetto per qualche secondo. Se la situazione è troppo movimentata potete fare in modo che i vostri compagni attirino l'attenzione dei nemici per darvi quella manciata di secondi necessaria a raccogliere l'oggetto. Nel caso in cui nell'area ci fossero case o alberi, il cristallo potrebbe trovarsi in una zona sopraelevata, quindi fate attenzione al fascio luminoso viola e all'icona sulla minimappa per individuarlo rapidamente.

Gioco di squadra

Per portare a casa la vittoria in una modalità come questa è molto importante che i giocatori collaborino tra loro senza mai ostacolarsi. Sembra quasi scontato, ma vi suggeriamo di affrontare le partite a Scatto dell'Orda con un gruppo di amici e non con giocatori casuali trovati via matchmkaing, i quali spesso tendono a non conoscere le meccaniche di gioco e a non collaborare. Nel caso in cui non fosse possibile per voi giocare con amici, vi consigliamo caldamente di fare il possibile perché ogni giocatore riesca a giocare serenamente.

Cercate quindi di non costruire sugli altri nei momenti di fuga, in modo da permettere a tutti di fuggire dalla tempesta e non restare intrappolati sotto una vostra scala. Anche nel momento di raccolta del loot bisogna essere generosi: evitate di raccogliere oggetti che non vi servono o munizioni di armi non presenti nel vostro inventario. I proiettili sono una risorsa preziosa e rara, quindi è bene che ogni membro del team disponga del quantitativo di munizioni necessario a sopravvivere.



L'ultimo consiglio riguarda l'eliminazione delle creature speciali come quelle esplosive (quelli più grossi e di colore rosso) e quelle velenose (di colore verde). Uccidere uno di questi mostri quando c'è un giocatore nei paraggi è estremamente pericoloso, quindi evitate di farlo se non pensate che sia necessario. Trattandosi infatti di nemici utili al completamento delle sfide di Scatto dell'Orda potreste farli fuori d'istinto e senza riflette troppo sulle conseguenze.

Attenti al boss finale

L'ultima fase di una partita consiste nell'eliminazione di un enorme e coriaceo Bruto Dorato, la cui barra della salute è chiaramente visibile nella parte superiore dello schermo. Questo scontro sarà molto complesso non solo perché continueranno ad arrivare anche altri non morti ad infastidirvi, ma anche perché il cerchio continuerà a restringersi, rendendo sempre più difficile la vostra sopravvivenza.

Il modo migliore per avere la meglio sul boss è quello di concentrare tutta la potenza sul fuoco su di lui, magari facendo in modo che uno dei giocatori porti il nemico a spasso per la mappa dando agli altri modo di colpirlo. Costruire una piccola fortezza potrebbe aiutarvi, soprattutto se la base della vostra costruzione si trova all'esterno del cerchio, in modo che i nemici non possano distruggerla. Anche le trappole potrebbero darvi una mano e, tra queste, non possiamo non citare la potentissima torretta con mitragliatrice.



Se state cercando di completare la sfida dei 200.000 punti, sappiate che ci sono dei cristalli da raccogliere anche in questa fase, ma è molto difficile prenderli senza che un nemico vi interrompa. Vi ricordiamo infine che il punteggio di squadrà verrà convalidato solo al momento della vittoria, quindi perdere con un punteggio superiore a quello della sfida non vi permetterà di completarla.