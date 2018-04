Fortnite: tutti i costumi e le skin del Battle Royale di Epic Games

La modalità Battaglia Reale di Fortnite può essere giocata in maniera completamente gratuita. I giocatori, tuttavia, possono decidere di investire del denaro vero nell'acquisto di oggetti cosmetici di varia natura. I più ambiti sono senza dubbio i costumi degli alter ego virtuali. Epic Games lo sa bene, e ne aggiunge di nuovi a cadenza regolare. Ormai ce ne sono tantissimi, al punto che è davvero difficile tenerne traccia, pertanto abbiamo deciso di raccoglierli tutti in un solo posto. È bene precisare, innanzitutto, che ad ogni costume è associato un livello di rarità e un costo, secondo il seguente schema:



• Non Comune (Verde): 800 V-Buck

• Raro (Blu): 1.200 V-Buck

• Viola (Epico): 1.500 V-Buck

• Arancione (Leggendario): 2.000 V-Buck



Un discreto quantitativo di V-Buck può essere ottenuto in gioco dai possessori del Pass Battaglia o dai giocatori della modalità Salva il Mondo. Tutti gli altri, invece, devono necessariamente affidarsi al negozio e acquistarli con denaro reale. Questi sono i pacchetti attualmente disponibili all'acquisto:



• Pacchetto Principianti: 600 V-Buck + Costume Agente Ribelle + Dorso Catalizzatore (4,99 euro)

• 1000 V-Buck (9,99 euro)

• 2.500 V-Buck + 300 Bonus (24,99 euro)

• 6.000 V-Buck + 1.500 Bonus (59,99 euro)

• 10.000 V-Buck + 3500 Bonus (99,99 euro)

Skin giornaliere/settimanali

I costumi presenti in questa lista ruotano giornalmente o settimanalmente all'interno del negozio. Se uno che vi interessa non risulta attualmente disponibile, non potete far altro che attendere pazientemente il suo ritorno. Prima o poi verrà rimesso in vendita!

Non Comuni

• Assault Trooper

• Commando

• Devastatore

• Dominatore

• Highrise Assault Trooper

• Jungle Scout

• Pathfinder

• Ranger

• Renegade

• Scout

• Tactics Officer

• Tower Recon Specialist

• Tracker

• Trooper

• Whiplash



Rari

• Assassino Artico

• Brawler

• Brilliant Striker

• Brite Bomber

• Cipher

• Circuit Breaker

• Dazzle

• Desperado

• First Strike Specialist

• Hyperion

• Infiltratore

• Midnight Ops

• Munitions Expert

• Radiant Striker

• Recon Expert

• Recon Scout

• Recon Specialist

• Sash Sergeant

• Snorkel Ops

• Special Forces

• Survival Specialist

• Zero Assoluto



Epici

• Burnout

• Funk Ops

• Shadow Ops



Leggendari

• Corvo

• Dark Vanguard

• Leviatano

• Power Chord

• Raptor

• Red Knight

• Rex

Set Asso Alpino

I costumi di questo set, ispirato agli sport invernali, sono dedicati a differenti paesi: Canada, Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania, Corea del Sud e Stati Uniti d'America. Sono tutti di livello Epico e costano 1.500 V-Buck l'uno.

• Asso Alpino

• Asso Alpino (Canada)

• Asso Alpino (Cina)

• Asso Alpino (Corea del Sud)

• Asso Alpino (Francia)

• Asso Alpino (Gran Bretagna)

• Asso Alpino (Germania)

• Asso Alpino (Stati Uniti d'America)

Set Stella Del Freestyle

I costumi di questo set sono, essenzialmente, le versioni femminili di quelli presenti nel set Asso Alpino. Come i precedenti, anche questi sono di livello Epico e costano 1.500 V-Buck l'uno.

•Stella del Freestyle

• Stella del Freestyle (Canada)

• Stella del Freestyle (Cina)

• Stella del Freestyle (Corea del Sud)

• Stella del Freestyle (Francia)

• Stella del Freestyle (Gran Bretagna)

• Stella del Freestyle (Germania)

• Stella del Freestyle (Stati Uniti d'America)

Skin Promozionali

Rientrano in questa categoria i costumi offerti ai giocatori come parte di offerte speciali. La skin Blu Team Leader può essere ottenuta senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli abbonati a PlayStation Plus grazie al Pack celebrativo scaricabile dal PlayStation Store.

Havoc e Sub Comandante fanno parte del Twitch Prime Pack, offerto gratuitamente a tutti gli abbonati al servizio Prime della nota piattaforma di streaming. Agente Ribelle, invece, è incluso nel Pacchetto Principianti acquistabile a 4,99 euro nel negozio di gioco (che include anche 500+100 V-Buck).



• Agente Ribelle (Epico)

• Blue Team Leader (Raro)

• Havoc (Leggendario)

• Sub Comandante (Epico)

Skin legate ad eventi festivi

Questi costumi sono legati alle varie festività che si susseguono durante l'anno. Alcuni di essi, tuttavia, sono presenti anche nella normale rotazione giornaliera e sono ottenibili anche in altri periodi dell'anno. È il caso dei due costumi di San Valentino e di Wukong. Tenete gli occhi aperti, potrebbero tornare in vendita da un momento all'altro.



Pasqua

• Coniglietta Penny (Epico)

• Jonesy Coniglio Pasquale (Epico)



San Patrizio

• Battle Hound (Leggendario)

• Highland Warrior (Epico)

• Sgt. Green Clover (Non Comune)



Capodanno Lunare

• Crimson Scout (Non Comune)

• Scarlet Defender (Non Comune)

• Wukong (Epico)

Natale

• Codename Elf (Raro)

• Colpo da Maestro (Leggendario)

• Ginger Gunner (Epico)

• Merry Marauder (Epico)

• Nog Ops (Non Comune)

• Red Nosed Raider (Raro)

• Yuletide Ranger (Non Comune)



San Valentino

• Cuddle Team (Leggendario)

• Ranger dell'Amore (Leggendario)



Halloween

• Milite Ignoto (Leggendario)

• Milite Teschio (Leggendario)

Skin dei Pass della Battaglia

Questi costumi sono disponibili esclusivamente per i possessori del Pass della Battaglia per la stagione in corso. Attualmente è in corso la terza. Che rimarrà attiva fino al 30 aprile 2018.



Stagione 3

Le skin incluse nel Pass della Battaglia della stagione 3 sono in totale sei e possono essere ottenute al raggiungimento di alcuni livelli ben specifici:



• Specialista di Missione (Epico) - livello 1

• Signore della Ruggine (Epico) - livello 23

• Camminatore Lunare (Epico) - livello 55

• Viaggiatore Oscuro (Leggendario) - livello 70

• Agente Elite (Epico) - livello 87

• Mietitore (Leggendario) - livello 100

Stagione 2

• Black Knight (Leggendario)

• Blue Squire (Raro)

• Royale Knight (Raro)

• Sparkle Specialist (Epico)



Stagione 1

• Aerial Assault Trooper (Raro)

• Renegare Raider (Raro)



Epic Games pubblica continuamente nuove skin per Fortnite, lo store viene aggiornato a cadenza settimanale, aggiorneremo l'articolo periodicamente con i nuovi costumi di Fortnite, dunque vi consigliamo di aggiungere questa pagina ai preferiti del vostro browser e di tornare a visitarla regolarmente.