Forza Horizon 4 Guida: Crediti, Ruote della Fortuna e Gioielli Dimenticati

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X

Forza Horizon 4, finalmente disponibile all'acquisto su Xbox One e PC Windows 10, aggiunge alla già vasta formula di gioco altre due, importanti variabili: il mondo condiviso e le stagioni dinamiche. C'è davvero tanto da fare nell'open world di Playground Games, al punto che i nuovi arrivati potrebbero facilmente risultare spiazzati. Fortunatamente, la curva di apprendimento è piuttosto dolce. La frenetica introduzione vi permette di ammirare rapidamente tutte e quattro le stagioni e i loro effetti sul mondo di gioco. Dopodiché, durante un prologo di circa 4/5 ore che corrisponde al primo anno del festival Horizon, avrete l'opportunità di riviverle tutte quante ad un ritmo più calmo e ragionato, prendendo dimestichezza con gli eventi di ognuna di esse. Solo dopo il livello 20 avrete accesso al mondo condiviso e alla strabordante offerta ludica del titolo. Forza Horizon 4 è la diretta evoluzione del terzo capitolo e include tutte le meccaniche che hanno reso celebre la serie. Alcune, tuttavia, sono state affinate ed espanse. Il sistema di progressione è più complesso, l'albero delle abilità unico è stato sostituito dalla Maestria dell'Auto, hanno fatto il loro debutto le Super Ruote della Fortuna e i Gioielli Dimenticati sono ora soggetti al ciclo stagionale. Analizziamo con calma tutti questi cambiamenti.

Crediti e Punti Influenza

Portando a termine ognuna delle attività di Forza Horizon 4 verrete ricompensati con Crediti e Punti Influenza. I primi, potrete spenderli per usufruire del viaggio rapido e per acquistare nuove automobili dall'autosalone, componenti di miglior qualità e persino delle case, disseminate in tutto il territorio britannico. Attorno ai Punti Influenza, invece, ruota l'intero sistema di progressione, che in questo capitolo è più sviluppato che mai. I punti guadagnati, non solo contribuiscono ad aumentare il vostro livello generale, ricompensandovi con Ruote della Fortuna ad ogni incremento dello stesso, ma anche a migliorare il livello di specializzazione dell'attività che avete svolto.

Se gareggiate su sterrato, ad esempio, i Punti Influenza guadagnati faranno aumentare il vostro livello in questa specifica disciplina, alla quale sono associate ricompense esclusive (crediti, vestiti unici, frasi per la chat personalizzate, auto e altro). Lo stesso vale per ogni singola altra attività presente nel gioco, dalle discipline (gare su strada, cross-country, accelerazione, gare clandestine, derapata, storie, segnali di pericolo) alle competizioni multiplayer, passando anche per la fotografia, la creazione delle livree, la messa a punto delle auto, lo streaming con mixer e chi più ne ha più ne metta. Tutto fa brodo in Forza Horizon 4: qualsiasi cosa decidiate di fare, verrete ricompensati.

Ruote della Fortuna

Tornano, anche in questo capitolo, le immancabili Ruote della Fortuna. Ogni volta che salite di livello, completate un evento stagionale o migliorate in una delle discipline, il gioco vi ricompensa con una di queste magiche slot machine, che a loro volta vi elargiranno un premio casuale tra una combinazione di crediti, capi di vestiario, clacson e, ovviamente, auto. Se siete fortunati, potreste anche trovare un ambito bolide in Edizione Horizon, che presenta un potenziamento per una specifica abilità. Controllate regolarmente la sezione dedicata alla Ruote della Fortuna nel menu Vita Horizon, poiché ne riceverete tantissime. A questo giro, a rendere ancora più interessante tutta la faccenda, ci pensano le Super Ruote della Fortuna! Ottenerle è un po' più complesso: alcune vi verranno fornite acquistando le proprietà più costose, altre portando a termine gli obiettivi più difficili degli eventi stagionali. Valgono però tutto il denaro speso e la fatica fatta: queste Super Ruote della Fortuna sono composte infatti composte da tre Ruote della Fortuna. Ciò significa che ad ogni giro otterrete ben tre premi in un colpo solo!

Maestria dell'auto

Compiendo le azioni più spericolate (derapate, salti, sorpassi, distruzione, ecc) e concatenandole tra loro, otterrete dei Punti Abilità. L'albero delle Abilità unico del terzo capitolo della serie è stato abbandonato in favore di una nuova meccanica, la Maestria dell'Auto. In sostanza, ogni singolo veicolo ha un proprio albero delle abilità esclusivo, nel quale vanno spesi i punti guadagnati. In questo modo, sarete liberi di investire i sudati punti sulle auto che più vi aggradano, ignorando completamente quelle che non tirerete mai più fuori dal vostro garage.

I vantaggi sbloccabili sono tantissimi, e il loro numero sale con l'aumentare dell'esclusività dell'auto. La Lamborghini Centenario, ad esempio, è un veicolo con livello di rarità Leggendario e ne ha ben 16! Più è esclusivo il Perk, maggiori saranno i Punti Abilità richiesti per sbloccarlo: Vita Extra, che impedisce alla catena abilità di spezzarsi dopo il primo urto, ne richiede ben 25! Per Controllo, che fa aumentare il moltiplicatore delle abilità a velocità doppia, ne serve invece solamente uno. Il nostro consiglio è quello di utilizzare i Punti Abilità solo ed esclusivamente sulle vostre auto preferite.

Gioielli Dimenticati

Disseminati per tutta la Gran Bretagna di Forza Horizon 4, e ben nascosti alla vista dei piloti, ci sono ben 15 Gioielli Dimenticati, vere e proprie leggende dell'automobilismo mondiale che aspettano solo di essere trovati e rimessi a nuovo. L'introduzione del ciclo stagionale e della possibilità di acquistare delle proprietà ha leggermente modificato le modalità di ottenimento. La Bentley Blower del 1930, ad esempio, può essere ottenuta solo ed esclusivamente acquistando il Castello di Bamburgh, che affaccia sulla costa orientale.

Il prezzo? Ben 10 milioni di crediti! Quattro gioielli dimenticati sono invece delle esclusive stagionali. La Aston Martin DB4 GT Zagato del 1960 potete trovarla solo in autunno, mentre la piccola Peel P50 del 1962 solo in estate. Le altre due... non le conosciamo ancora! Il mondo condiviso di Forza Horizon 4 non ha ancora ospitato l'inverno e la primavera, per cui non sappiamo quali sono e dove si trovano. In ogni caso, troverete tutti i dettagli nella nostra guida ai Gioielli Dimenticati.