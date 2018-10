Forza Horizon 4 Guida: eventi, Forzathon, sfide giornaliere e settimanali

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X

Nella precedente guida di Forza Horizon 4 abbiamo analizzato il sistema di progressione, che prevede l'accumulo di Crediti e Punti Influenza, e abbiamo parlato dei Punti Abilità, della Maestria dell'Auto, delle Ruote della Fortuna e dei Gioielli Dimenticati. Tutte queste caratteristiche, già presenti nel terzo capitolo della serie in una forma leggermente diversa, si sono evolute notevolmente per adattarsi a quelli che sono i veri fiori all'occhiello di Forza Horizon 4, ovvero il ciclo stagionale e il mondo condiviso. In questa guida analizzeremo più in profondità le meccaniche di gioco rese possibili da queste graditissime novità. L'avvicendarsi delle stagioni non solo stravolge il mondo di gioco, le condizioni atmosferiche e il comportamento delle vetture, ma porta con sé anche eventi sempre diversi tra loro. II mondo condiviso è invece valorizzato dal Forzathon Live, un evento pubblico che si svolge ogni ora al quale possono partecipare tutti i giocatori sulla mappa. L'offerta è completata da un nuovo sistema di sfide settimanali e giornaliere, e da un negozio esclusivo - che si rinnova a cadenza settimanale con oggetti unici - nel quale spendere i punti Forzathon guadagnati portando a termine le attività citate poc'anzi. Prima di procedere nell'analisi, è bene ribadire che nel mondo di Horizon una settimana equivale ad una stagione. I due termini, in questo contesto, possono essere utilizzati come sinonimi.

Eventi Stagionali

Come dicevamo, l'avvio di una nuova stagione non solo muta profondamente il mondo di gioco, ma è anche accompagnato dall'introduzione di una serie di Eventi Stagionali, facilmente riconoscibili sulla mappa di gioco per la loro caratteristica icona rosa associata al simbolo dell'orologio. Tra questi sono sempre compresi 3-5 campionati (tra i quali figura uno dedicato alle auto del pacchetto James Bond) composti da tre gare ciascuno, che differiscono per il tipo di disciplina proposta e le auto ammesse. Possono essere affrontati in modalità giocatore singolo, in cooperativa assieme ai propri amici della carovana oppure in PvP. Ogni campionato prevede tre differenti condizioni per il completamento, di difficoltà crescente, al quale sono associate ricompense sempre più ghiotte. Ad esempio, l'evento Mostro delle nevi - esclusivo dell'inverno - vi chiede di gareggiare in tre gare a bordo dei Mostri dal Rally, e mette in palio tre premi:



Piazzati terzo contro Drivatar medi: 5.000 crediti

Piazzati primo contro Drivatar Molto abili: Ruota della Fortuna

Piazzati primo contro Drivatar Esperti: Super Ruota della Fortuna



Maggiore è la difficoltà alla quale completate l'evento, più esclusiva è la ricompensa. Ciò è valido per tutti i campionati stagionali. Le condizioni di completamento variano tra un'attività e l'altra, così come i premi, ma in genere potete sempre aspettarvi un piccolo gruzzoletto di crediti e le ambite Super Ruote della Fortuna.

Oltre ai campionati stagionali, ogni season propone anche un'acrobazia stagionale e un Evento Trial. Quest'ultimo è affrontabile esclusivamente in cooperativa. Una squadra da 6 giocatori è chiamata a sconfiggere un team composto da altrettanti, agguerriti Drivatar. Quello invernale si chiama Rompi il Ghiaccio ed invita i piloti a gareggiare in 3 differenti percorsi Cross Country a bordo delle auto della categoria Muscle Car Classiche.

In questo caso, la condizione di vittoria è una sola: battere la squadra avversaria a difficoltà Molto Abile per vincere una Super Ruota della Fortuna. Il Trial è ripetibile e può essere affrontato più volte durante la stagione. Pertanto, non vi preoccupate se dopo una vittoria non vi appare la dicitura Completato nella scheda dell'evento.

Eventi Forzathon Live

Allo scoccare di ogni ora, nella Gran Bretagna di Forza Horizon 4 ha luogo un evento pubblico Forzathon Live. L'area di svolgimento varia di volta in volta, ma il gioco vi mostra il punto esatto marcandolo con un cerchio rosa impossibile da non notare. Un countdown a schermo, che inizia con 10 minuti di anticipo, vi avverte del suo imminente inizio dandovi il tempo di raggiungere il luogo preposto. Ai Forzathon Live possono partecipare tutti i giocatori presenti sulla mappa di gioco, quindi non è raro imbattersi in altri 20/30 giocatori tutti assieme. Questi eventi sono suddivisi in 3 round: ognuno di essi invita i piloti a collaborare per raggiungere un determinato punteggio cumulativo compiendo le differenti acrobazie che ormai ben conoscete: salto, rilevatore di velocità, zona di velocità e derapata.

Ad esempio, se un round richiede il raggiungimento di una velocità totale di 5.000 Km/h, tutti i giocatori non devono far altro che far segnare la più alta velocità possibile al rilevatore. I risultati ottenuti da ognuno di essi vengono sommati e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo stabilito. Una volta raggiunto, si passa al round successivo, fino ad un totale di 3 round. Avete 15 minuti per completarli tutti e per ogni round vinto riceverete 10 Punti Forzathon, fino a un massimo di 30 per ogni evento. A cosa servono i Punti Forzathon? Lo scopriremo solo dopo aver parlato delle sfide!

Sfide settimanali e giornaliere

Nella scheda Home del menu di pausa c'è una casella denominata Rieccoti. Cliccando su di essa entrerete in un altro menu dal quale potete accedere alla sezione #Forzathon, situata sulla sinistra dello schermo. Qui potete tenere d'occhio gli obiettivi delle Sfide Giornaliere e Settimanali, l'altra grande novità di questo quarto capitolo. Ogni stagione propone 7 differenti Sfide Giornaliere. In ogni momento ne sono attive almeno 3, e per ognuna di esse è indicata la scadenza e, soprattutto, la condizione di completamento. Queste differiscono di volta in volta, ma nella maggior parte dei casi richiedono di effettuare azioni piuttosto semplici, come "Ottieni 2 abilità Derapata o Derapata Freno a Mano", oppure "Sorpassa a distanza ravvicinata in gara per ottenere 3 abilità Sorpasso". Per ogni sfida giornaliera completata otterrete 10 Punti Forzathon, per un massimo di 70 a settimana.

Ben più difficile (e remunerativa) è la Sfida Settimanale, che mette in palio ben 100 Punti Forzathon. Ogni sfida settimanale è suddivisa in 4 step da completare in successione, ed è dedicata a un'automobile o una classe ben specifica. In inverno i protagonisti indiscussi sono i Fuoristrada: il primo passo della sfida richiede semplicemente di possederne e guidarne uno, dopodiché bisogna utilizzarlo per vincere 3 eventi Cross Country, ottenere un'abilità Demolitore e infine accumulare un totale di 7.000.000 di Punti abilità. In primavera la sfida settimanale sarà invece dedicata alla Volkswagen Corrado VR6 del 1995. Anche gli obiettivi varieranno, ma il concetto rimane sempre lo stesso: per completare una sfida settimanale e ottenere i 100 punti Forzathon in palio, è necessario completare i 4 step sull'auto (o la classe) scelta dagli sviluppatori.



Non è finita qui, perché è prevista una lauta ricompensa per i giocatori più assidui che durante la stagione riescono a completare tutte le 7 sfide giornaliere e la sfida settimanale: ben 30 punti Forzathon extra! Ciò significa che, completando tutto ciò che la sezione ha da offrire, potete vincere fino a 200 punti Forzathon a settimana, ai quali vanno aggiunti quelli ottenibili completando gli eventi pubblici Forzathon Live. Come ogni game as a service che si rispetti, anche Forza Horizon 4 premia la costanza e la dedizione dei giocatori.

Negozio Forzathon

Veniamo infine ai Punti Forzathon, che abbiamo più volte nominato prima di arrivare fin qui. Abbiamo imparato che è possibile ottenerli completando gli eventi Forzathon Live, le sfide settimanali e le giornaliere. Dopo possono essere spesi? Semplice, nel Negozio Forzathon! Potete accedere allo shop in questione dallo stesso menu dedicato alle sfide. Il negozio si rinnova a cadenza settimanale proponendo ricompense sempre diverse. Ogni volta c'è almeno un'ambita automobile in Edizione Forza con un potenziamento Abilità, un'auto esclusiva della stagione, un capo di vestiario e un clacson.

Volendo, potreste spendere i vostri Punti anche per acquistare Ruote della Fortuna e Super Ruote della Fortuna, ma noi vi consigliamo di non farlo, per il semplice motivo che è possibile ottenerne in gran quantità semplicemente giocando, completando gli eventi stagionali e salendo di livello. Piuttosto, conservate i Punti Forzathon per le auto in Edizione Forza e per quelle esclusive. Di seguito, potete dare un'occhiata al negozio dell'inverno, attualmente in corso. Ad ogni cambio di stagione viene completamente stravolto, e sappiamo già che in primavera la Chevrolet ZR2 '17 verrà sostituita dall'Honda Civic '18.