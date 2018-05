Friday The 13th Killer Puzzle: guida e strategie per superare tutti i livelli

Vi siete mai chiesti come facciano i serial killer a catturare le loro vittime nei film dell'orrore, nonostante queste cerchino sempre di scappare correndo a perdifiato? Quando si fermano un attimo per riprendere il fiato, il killer è subito lì ad aspettarli. Beh, da oggi potrete capirne di più sulle tecniche usate dal temibile Jason Voorhees grazie a Friday The 13th Killer Puzzle, il nuovo puzzle game già disponibile su iOs, Android e Steam. Sarà necessaria un buona dose di strategia per cogliere di sorpresa le sue vittime, e verrà affidato a voi il compito di guidarlo location dopo location ed aiutarlo in questa carneficina. Attenzione però a non farvi scoprire!

Il gioco è suddiviso il otto episodi, che a sua volta sono divisi in una serie di puzzle da completare. Ce ne sono circa un centiaio a vostra disposizione, nei quali dovrete evitare le trappole messe dalle vittime, le ronde dei poliziotti e della SWAT, e decine di altri ostacoli pronti a fermare la vostra sete di sangue. Completarli tutti non sarà affatto un gioco da ragazzi: ecco quindi che vi proponiamo una guida con i giusti consigli e le migliori tecniche per evitare il game over in Friday The 13th Killer Puzzle.

Rewind

Quando il vostro obiettivo è quello di sterminare più soggetti, dovrete pianificare molto bene le vostre prossime mosse: basterà un solo passo falso a mandare in fumo i vostri piani. Nonostante la maggior parte delle trappole non siano in grado di uccidere Jason, potrebbe scocciarvi dover cominciare daccapo l'intero livello per una semplice distrazione.

Non abbiate quindi paura di usare la funzione Rewind, che vi permetterà di annullare le vostre azioni in modo da rimediare ad ogni cattiva decisione: soprattutto perché il gioco non impone nessun limite nel suo utilizzo.

Sbloccate nuove armi

Friday The 13th Killer Puzzle mette a vostra disposizione una vasta quantità di armi, tra le quali troverete una mazza da baseball, una lancia ed anche l'iconico machete di Jason: sbloccarle tutte vi permetterà di uccidere le vostre vittime in moleplici modi.

Questa meccanica non ha alcuna influenza sul gameplay, ma ogni fan dell'horror che si rispetti non può certo perdere l'occasione di assistere a più morti cruente possibili.



Murder Marathon

Una volta entrati nella modalità Murder Marathon potrete dilettarvi ad uccidere tutte le vittime che vorrete, e sarete costretti a smettere solamente quando morirete. Ovviamente con l'avanzare della vostra progressione all'interno del gioco sarà più difficile uccidere, ma non avendo una storia da seguire è molto divertente da giocare se avete semplicemente voglia di compiere una carneficina. Attenzione però: dovrete misurare con attenzione le vostre mosse, perché il game over è dietro l'angolo.

Enigma del giorno

Se avete abbastanza confidenza nella vostra abilità di uccidere potete mettervi alla prova con la modalità Daily Death: avrete accesso ad un nuovo livello da completare ogni giorno, e se ne completerete diversi in successione verrete ricompensati con un oggetto o un'arma rara.

Un'ottima modalità per chi non ha molto tempo da dedicare al gioco, ma vuole lo stesso sbloccare tutti gli oggetti disponibili.

Come accedere ai nuovi livelli

Il titolo mette a vostra disposizione diverse aree, ma non tutte saranno giocabili sin dall'inizio. Prima di potervi accedere dovrete completare un certo numero di livelli in una location, dopodiché vi verranno sbloccate le successive. Per esempio, se vorrete giocare nella zona Orange is The New Dead, dovrete prima completare un determinato numero di livelli in Crystal Lake Memories, la location precedente (ed inziale, in questo caso). Non preoccupatevi, non sarà necessario completare proprio tutti i puzzle di una zona per sbloccare la successiva.

Spaventate a morte le vittime

Jason è un serial killer talmente spaventoso da far fuggire chiunque lo incontri: usate questa meccanica a vostro vantaggio! Il gioco vi propone diverse trappole mortali in cui far incappare i vostri nemici, tutto quello che dovrete fare è posizionarvi in fronte alla vostra vittima, che scapperà poi nella direzione opposta.

Continuate a spaventarle finché non metteranno piede in una trappola, un ottimo modo per eliminarne più di una con una sola mossa.

Occhio a dove scivolate!

Una delle sfide più difficili proposte dal gioco sarà quella di muoversi con correttezza: ogni volta che Jason si sposterà in una direzione, continuerà la sua corsa finché non troverà un ostacolo. Questo significa che può incappare in alcune trappole se non starete sbbastanza attenti. Guardate sempre la disposizione degli oggetti all'interno della mappa, e muovete il vostro serial killer di conseguenza, e ricordate: potete sempre usare la funzione Rewind nel caso in cui le cose si mettano male!

Provate ad immaginare in anticipo le mosse che vi permetteranno di uccidere una vitima: in questo modo potrete sempre avere tutto sotto controllo.

Sete di Sangue

Ogni volta che completerete un livello, il vostro counter di Sete di Sangue aumenterà: più sarà alto e più armi avrete a vostra disposizione con cui eliminare le vittime. Per guadagnare più Sete di Sangue dovrete affindare le vostre abilità nell'uccidere gli ignari malcapitati fermando la barra esattamente nella cosiddetta "killzone", che cambierà per ogni livello.

Vi servirà un po' di pratica, oltre che buoni riflessi ed un tempismo invidiabile. Altrimenti potrete sempre ricorrere ai cari vecchi video pubblicitari, che vi garantiranno una quantità decente di Sete di Sangue.

Tempo limite

Un'altra tipologia di livelli presente in Friday The 13th Killer Puzzle è quella dei livelli a tempo, nei quali dovrete uccidere le vostre vittime prima dello scadere del timer. Questi presenteranno un livello di sfida molto alto, e nemmeno l'abilità Rewind potrà salvarvi la vita perché vi farà perdere tempo prezioso. Se vedete che le cose si mettono male, è consigliabile riavviare direttamente il livello.