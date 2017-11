FUT 18: come creare una squadra di Serie A competitiva con 100.000 crediti

FIFA Ultimate Team è una modalità in cui non conta solo l'abilità del giocatore, ma anche la qualità dei giocatori messi in campo. Questo non toglie che, con acquisti oculati e mirati, non ci si possa togliere qualche soddisfazione anche componendo un team non troppo costoso.

In questa serie di articoli andremo a creare delle formazioni nei campionati più in vista del panorama calcistico mondiale, ponendoci un tetto massimo di crediti che potremo spendere per assemblare la squadra. L'obiettivo è quello di creare la migliore formazione possibile con 100.000 crediti; in questa serie di articoli prenderemo in esame il costo dei giocatori nella versione PlayStation 4 del gioco.

Come modulo di partenza per comodità utilizzeremo sempre il 4-3-3 base, ma di volta in volta non mancheremo di indicare in quali moduli potrebbero essere indicati per la stessa franchigia, sfruttando così il blocco dell'intesa, già discusso nel nostro precedente articolo.



Ecco la rosa che abbiamo scelto:

POR: Gianluigi Donnarumma 82 (900 crediti - Guanto)

Il giovane portiere del Milan rappresenta la migliore scelta per quanto riguarda il rapporto qualità - prezzo. Nel meta attuale del calcistico EA, molti gol avvengono su calci da lontano. Donnarumma, con le sue buone statistiche di tuffo e grazie alla sua imponente mole di 1.96 cm, garantisce una modesta sicurezza. Allo stesso tempo 88 di riflessi lo rende talvolta in grado di compiere veri e propri miracoli sulle conclusioni ravvicinate.



DC: Kostas Manolas 84 (H/B - 4.300 crediti - Ombra)

Non lasciatevi ingannare dall'Overall più basso rispetto ai suoi compagni: Manolas si contende il titolo di miglior difensore della Serie A insieme a Giorgio Chiellini.

Velocità, difesa e fisico. Queste le statistiche più importanti per i difensori di FIFA Ultimate Team. Manolas con il notevole punteggio di 80 è il difensore più veloce della serie A, dimostrandosi così una grande risorsa contro i velocisti avversari.



DC: Kalidou Koulibaly 84 (H/H- 3.800 crediti - Ombra)

Il centrale del Napoli è un'ottima alternativa al ben più costoso Chiellini. Paragonabili per struttura, entrambi molto fisici e discretamente veloci, Koulibaly garantisce centimetri in abbondanza e stazza. Unica raccomandazione: attenzione nei contrasti nella propria area di rigore. 93 di forza talvolta rappresenta un'arma a doppio taglio. Il rischio è di eccedere con l'irruenza e regalare così calci di rigore agli avversari.

Il particolare workrate high - high lo rendono pericoloso soprattutto nei minuti finali di gara, in cui sui calci piazzati sa essere decisivo.



TD: Alessandro Florenzi 82 (H/M - Ombra)

Cosi come Manolas, anche Florenzi oramai è cliente consolidato di tutte le rose della Serie A da due anni a questa parte. Il prezzo non è dei più economici per un terzino, però sono soldi ben spesi nei confronti di una carta che garantisce copertura, velocità, fisico, gol e inserimenti. Le quattro stelle skill sono un valore aggiunto che sottolineano la qualità tecnica del terzino della Roma, che unite al workrate high/medium lo rendono una vera spina nel fianco per gli avversari, in entrambe le fasi di gioco.



TS: Jordan Lukaku 77 (H/M 750 crediti - Ombra)

Lukaku rappresenta sicuramente una sopresa di questo FIFA18 Ultimate Team. Alle spalle di Alex Sandro rappresenta sicuramente la seconda scelta, nonostante numerosi IF già usciti nel proprio ruolo. Le sue carte vincenti sono velocità e fisico: 86 di forza abbinata a 91 di velocità massima lo trasformano in difensore davvero difficile da superare. Sicuramente pecca un po' nella fase offensiva, mentre eccelle nella fase difensiva, nonostante la poca affidabilità sul piano tecnico. Un terzino di grande quantità e sostanza.



CC: Giacomo Bonaventura 83 (H/M - 2.000 crediti - Cacciatore)

Bonaventura è il centrocampista lowcost per eccellenza. In possesso di statistiche omogenee, il centrocampista rossonero non eccelle in nessuna zona del campo. Attraverso lo stile intesa però, entra in possesso di un ottimo tiro che, abbinato a una più che discreta velocità e un'ottima capacità di trattare il pallone, lo rendono centrocampista perfetto. Le doti di tiratore gli permettono ricoprire anche la posizione di trequartista (COC), nonostante il la sua statistica debole, il fisico, si faccia sentire un po' troppo.

In questa posizione la scelta sarebbe potuta ricadere su un giocatore più fisico come Joao Mario, ma riteniamo che a centrocampo un giocatore che sappia curare il pallone e con buone doti realizzative sia d'obbligo.



CC: Sami Khedira 84 (H/H - 5.000 crediti - Ombra)

All'inizio di quest'anno non gli avremmo dato mezza chance. In un metagame così rapido e veloce come quello di FUT, raramente i giocatori lenti trovano la loro giusta dimensione. Beh ci sbagliavamo. Khedira, sopratutto grazie allo stile intesa corretto, risulta incredibile nella capacità di lettura e di posizionamento: 86 di intercettazione, che arriva fino a 96 grazie allo stile intesa ombra, lo rendono un giocatore silenzioso, che spesso non verrà coinvolto nella manovra di gioco, ma che nel momento giusto sarà presente a tagliare le linee di passaggio e a recuperare palloni. Con la sua grande forza fisica (89) rappresenterà un baluardo roccioso, davvero tosto da superare.

Certo, la sua velocità non è un granché, però la grande capacità di essere sempre nel posto giusto al momento giusto vi farà soprassedere alla sua poca rapidità.

Sicuramente le alternative a Khedira non mancano, una su tutte il compagno di squadra Matuidi. Ciò che gioca a favore del tedesco sono principalmente la capacità di usare il piede debole (quattro stelle piede debole contro le due del francese), e le doti realizzative: grazie al workrate e alle buone statistiche di tiro, spesso e volentieri si farà trovare pronto a scagliare bordate da lontano, con cui sa essere molto pericoloso. Un classico mediano dai piedi buoni, insomma.



CC: Claudio Marchisio 85 (H/H - 22.000 crediti - Cacciatore/Ombra)

Marchisio è il classico giocatore che su FIFA necessita di numerose valutazioni e riflessioni.

Lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bonaventura si può applicare al centrocampista juventino. Questa carta è buona a far tutto ma non eccelle in niente. In situazioni come queste lo stile intesa ci corre in aiuto: attraverso queste carte possiamo plasmare il giocatore e renderlo funzionale al nostro stile di gioco.

In un centrocampo costruito con attenzione, Marchisio può rappresentare un ottimo rifinitore con spiccate doti difensive, che nel nostro caso offre un ottimo sostegno al compagno di club Khedira. Come abbiamo detto in precedenza, in un centrocampo con tre interpreti è fondamentale schierare giocatori che sappiano trattare con cura il pallone.

In definitiva: se preferite avere un centrocampo più roccioso e conservativo, lo stile intesa ombra è quello che fa per voi. Se invece preferite lasciare solo Khedira più indietro e preferite avere due centrocampisti in grado di finalizzare spesso e volentieri, allora cacciatore è la scelta migliore. La scelta è vostra, però sappiate che Marchisio resta un must have nelle rose low cost di ogni Serie A.



AD: Felipe Anderson 81 (H/H- 900 crediti - Cacciatore)

Sicuramente non è la scelta più comune, tuttavia crediamo fermamente che sia la migliore disponibile. Il prezzo è irrisorio, per un giocatore che a statistiche è comunque superiore al decisamente più utilizzato Cuadrado, nonostante la differenza di overall.

La grande velocità ed agilità, unita all'ottimo valore di equilibrio (88), lo rendono davvero una scheggia impazzita nella metà campo avversaria. Con lo stile intesa giusto ottiene anche un buon rating di finalizzazione (che di base è comunque superiore al pessimo 67 di Cuadrado), mettendo una pezza alla statistica peggiore del giocatore laziale.

Anche grazie alle quattro stelle piede debole, Felipe Anderson è sicuramente un giocatore sottovalutato e poco utilizzato, ma che se giocato nella maniera corretta vi saprà dare soddisfazioni. Badate, ovviamente stiamo parlando di un giocatore con 81 di overall e dal prezzo davvero contenuto, non bisogna crearsi aspettative esagerate. Però siamo sicuri che, in questa rosa, saprà convincervi della sua bontà.

Buono anche il valore nei passaggi, che permette di effettuare passaggi tesi in area interessanti e pericolosi.

Il workrate particolare lo porterà spesso a ripiegare in difesa, dando una gran mano nei momenti delle ripartenze avversarie.



ATT: Ciro Immobile 84 (IF - H/M - 40.000 crediti - Falco)

Nel nostro campionato sono tre gli attaccanti low cost efficaci ed incisivi: Immobile, Icardi e Belotti. Dopo un'attenta prova dei tre bomber, la versione In Forma di Immobile si è guadagnato la maglia da titolare, dimostrandosi nettamente il miglior attaccante per qualità prezzo della Serie A.

Buona rapidità, ottimo tiro, buon fisico e buon dribbling lo rendono un giocatore affidabile negli ultimi 11 metri e, con lo stile intesa falco, temibile anche da fuori area.

Sicuramente pecca un po' di forza, ma crediamo sia un compresso accettabile vista la notevole velocità e le rimarcabili doti realizzative che possiede.



AS: Douglas Costa 82 (M/L - 2.000 crediti - Cacciatore)

Douglas Costa incarna perfettamente la figura del velocista impazzito sulla fascia. Le statistiche base parlano chiaro. Se non fosse abbastanza, con il modificatore cacciatore raggiunge 99 di accelerazione e 99 di velocità massima. Buone le statistiche di tiro, buone anche quelle di passaggio. Le skill sono ottime per un giocatore che fa della velocità e della capacità di saltare l'uomo le proprie armi letali. Unico aspetto che un po' farà storcere il naso sarà la finalizzazione: spesso capiterà che si mangi qualche gol davanti alla porta avversaria. Un consiglio? Non arrabbiatevi, il conto delle volte che con la sua velocità porterà le partite in vostro favore sarà comunque positivo!



Questa secondo noi è la formazione della Serie A più competitiva possibile a fronte di una spesa di circa 100.000 crediti. Questi interpreti, tra le altre cose, permettono anche numerosi cambi di modulo, tra cui l'utilizzatissimo 4-2-3-1. In questo caso Claudio Marchisio e Samir Khedira finirebbero a comporre la diga davanti alla difesa, Douglas Costa Bonaventura e Felipe Anderson i tre COC dietro all'unica punta Immobile.



Cosa ne pensate? Avreste utilizzato altri giocatori? Fatecelo sapere con un commento!