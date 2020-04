Gears Tactics PC: guida e trucchi per sconfiggere le locuste

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X

In netto contrasto con ciò che negli ultimi anni è stata la strategia di Microsoft, è appena approdato in esclusiva su PC (su Steam e Windows Store) il nuovissimo Gears Tactics, lo strategico a turni ambientato nell'universo della serie a base di locuste e che strizza l'occhio a X-COM. Se avete appena acquistato il gioco o state per dargli un'opportunità grazie al vostro abbonamento a Xbox Game Pass, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile nella caccia ad Ukkon, il terribile scienziato-locusta. Prima di iniziare, ricordare inoltre di consultare la nostra recensione di Gear Tactics.

Ironman

Prima di cimentarsi nel prequel con protagonista Gabe Diaz, padre della protagonista di Gears 5, è molto importante selezionare con cura il livello di difficoltà. Per quanto possiate aver giocato ai precedenti episodi della serie, Gears Tactics propone un gameplay totalmente differente, in cui i riflessi e l'abilità di mira non hanno alcuna importanza. A questo proposito vi suggeriamo di selezionare con attenzione uno tra i quattro livelli di difficoltà proposti (principiante, intermedio, esperto e folle) in base alla vostra familiarità con gli strategici a turni in stile X-COM.

Il primo livello è consigliato esclusivamente a chi non ha intenzione di apprendere con attenzione le nuove meccaniche di gameplay e vuole solo godersi la nuova storia, invece l'ultimo è consigliabile solo a chi ha accumulato negli anni parecchia esperienza con giochi di questo tipo. Nel caso in cui vi dovesse venire voglia di aggiungere un po' di pepe al gioco potreste anche pensare di abilitare l'opzione Ironman, la quale non ha un impatto sulla difficoltà di gioco ma pone solamente l'obiettivo di decretare il game over alla morte di un personaggio senza la possibilità di ricominciare una missione o tornare indietro.

Sotto tiro

Come detto poco sopra, Gears Tactics è uno strategico a turni in cui il giocatore compi una serie d'azioni prima che la palla passi nelle mani dell'avversario (rigorosamente controllato dalla CPU), il quale può far eseguire ad ogni singolo nemico presente a schermo altrettante azioni senza che i nostri COG abbiano possibilità di reagire.



Intuirete quindi come sia fondamentale riuscire a prevedere quale potrebbe essere la prossima mossa del nemico e fare in modo che il posizionamento dei soldati riesca a mettere i bastoni tra le ruote alle locuste. Il primo consiglio riguarda gli spostamenti dei personaggi per l'arena, piena zeppa di ripari ai quali i soldati possono agganciarsi proprio come negli altri episodi della saga cercando riparo dai proiettili nemici: un personaggio accovacciato dietro un ostacolo è infatti più difficile da colpire e così facendo si aumentano le probabilità che i proiettili nemici non vadano a segno.

Lo stesso discorso vale per i nostri tentativi d'attacco verso le locuste, dal momento che ogni azione ha una certa percentuale di successo ed è quasi impossibile che un nemico distante e sotto copertura possa essere raggiunto da un attacco. Insomma, è di fondamentale importanza spostare con consapevolezza le proprie pedine, non solo per evitare che qualcuno possa prenderle di mira ma anche per fare in modo che i loro bersagli possano essere abbattuti con sufficiente precisione.

Non dimenticate poi di tenere sempre sotto controllo il numero di azioni disponibili in quel turno per ciascun personaggio, evidenziate da un pallino bianco e dal relativo numero sulla testa di ognuno.



Che si tratti di un movimento o della corsa verso un riparo, consumate sempre delle azioni e senza la dovuta attenzione potreste ritrovarmi nel bel mezzo del campo di battaglia senza la possibilità di attaccare o raggiungere un muretto lontano solo pochi metri. Ricordate anche che non è necessario eseguire le azioni in ordine e si può agilmente passare da un personaggio all'altro senza problemi fino a quando non si esauriscono le tre azioni di ognuno.

La sostanza non cambia

Sebbene appartenga ad un genere totalmente diverso rispetto ai suoi predecessori, Gears Tactics propone in una salsa leggermente diversa molte delle caratteristiche che hanno contraddistinto negli anni la serie a base di omaccioni armati di Lancer. Uno degli aspetti ricorrenti è infatti la presenza di esecuzioni sui nemici in fin di vita, che in questo caso non hanno solo lo scopo di scatenare a schermo un tripudio di sangue e budella ma anche di aggiungere ad ogni personaggio della propria squadra un'azione extra da compiere in quel turno.

Raggiungere un avversario inerme potrebbe quindi essere rischioso ma anche utile, poiché il premio che ne ricavereste avrebbe il potere di ribaltare persino le situazioni più complesse. Ovviamente non manca nel gioco nemmeno la possibilità di dividere in due una locusta con l'ausilio della motosega o di decapitarla con la baionetta del Lancer Retrò, grazie ad un attacco corpo a corpo in dotazione a tutti i personaggi. Eseguendo un colpo di questo tipo non solo si risparmiano munizioni (anche in Gears Tactics è presente il meccanismo di ricarica delle armi e metterlo in pratica consuma un'azione del turno), ma si può anche eliminare rapidamente e senza particolari problemi un nemico isolato, a patto che poi non ci si esponga ai restanti avversari.

Vedetta

Un'altra meccanica da non sottovalutare è quella che prende il nome di Vedetta, la quale consiste nella possibilità per un personaggio di tenere d'occhio una porzione di mappa e colpire chiunque passi nel suo raggio d'azione con un numero di attacchi pari al numero di azioni non eseguite nel precedente turno. Ad utilizzare il sistema di vedetta sono sia le pedine controllate dal giocatore che le locuste avversarie e, per vostra fortuna, esistono diversi modi per evitare di cadere sotto i colpi dei nemici che stanno coprendo una zona.

Tra i principali modi per distogliere un nemico dalla sua vedetta troviamo gli attacchi con la pistola e le granate, entrambe azioni che andrebbero però eseguite da una posizione non coperta dal nemico: passare sotto al naso di un avversario con Vedetta attiva, magari armato di fucile di precisione, potrebbe essere letale.

Nel caso foste invece voi ad utilizzare questa particolare abilità, incredibilmente utile per tenere a bada i nemici più piccoli e aggressivi, vi consigliamo di non sovrapporre i vostri soldati nel controllo della medesima area: molti dei nemici che si spostano rapidamente per la mappa sono fragili e rischiereste di sprecare preziose azioni del turno per far fuoco su un solo nemico.

Palla in buca

Tra un combattimento e l'altro potreste imbattervi nelle fastidiosissime Buche di vermi (o di emersione), ovvero piccoli crateri dai quali continuano ad uscire ininterrottamente nuovi e pericolosi nemici. Questi elementi dello scenario vanno distrutti il prima possibile, anche a costo di subire danno, poiché continuare a giocare senza tenerli in considerazione non può che rendere la situazione incredibilmente difficile da gestire a causa dell'elevato numero di nemici sul campo di battaglia.



Il modo più pratico per porre fine al flusso continuo di locuste è quello di fare canestro con una granata a frammentazione o con una qualsiasi abilità il cui potenziale esplosivo è in grado di sigillare queste buche.

Specializzazioni

Tra un capitolo e l'altro è possibile sbloccare diverse classi in Gears Tactics, ognuna delle quale consente di eseguire delle azioni specifiche con grande efficacia: Supporto, Avanguardia, Scout, Cecchino e Mitragliere. Per tale ragione è molto importante diversificare il più possibile gli elementi presenti nel proprio team e fare in modo che ciascuno dei personaggi a vostra disposizione abbia una specializzazione.

Vi ricordiamo che per fare in modo che un vostro soldato apprenda le abilità relative ad una classe è necessario spendere dei punti abilità in quel ramo: riflettete molto bene prima di investire queste risorse, poiché non è possibile sbloccare tutti i nodi dell'albero abilità potenziando al massimo un personaggio.

Fashion COG

Un altro elemento molto interessante tra quelli presenti in Gears Tactics è sicuramente la presenza di un livello di personalizzazione di tutto rispetto per gli elementi della propria squadra. Tra una missione e l'altra è infatti possibile visitare la Caserma per apportare tantissime modifiche non solo estetiche ai vari soldati scegliendo tra una vasta gamma di opzioni.

Potrete cambiare colore e materiale delle armi, sostituire il vestiario e personalizzare le armature per fare in modo che la vostra squadra sia unica. Oltre alle personalizzazioni estetiche è anche possibile raccogliere in giro per le arene e completando le missioni una serie di potenziamenti per le armi e armature extra che permettono al soldato di essere ancor più efficiente in battaglia e magari esaltare alcune caratteristiche della sua build.