Genshin Impact: la guida per iniziare ad esplorare Tevyat

Diventato popolare come gioco di ruolo multiplayer ispirato a The Legend of Zelda Breath of the Wild, Genshin Impact ha nel tempo saputo attirare sempre più l'attenzione dei fan grazie a dirette e filmati delle numerose closed beta, che hanno permesso al pubblico di comprendere meglio le meccaniche alla base del gameplay e notare come la somiglianza al gioco Nintendo fosse meno marcata del previsto. Se anche voi state per avventurarvi su Tevyat grazie a questo free to play disponibile su PlayStation 4, PC, Android e iOS, ecco qualche consiglio che potrebbe fare al caso vostro.

Controlli

Ad eccezione della versione PlayStation 4, che va obbligatoriamente giocata con un controller, le altre edizioni di Genshin Impact danno ai giocatori una certa libertà di scelta per quello che riguarda il sistema di controllo.

Per questioni di praticità, vi proponiamo di seguito l'elenco completo dei controlli di Genshin Impact per controller:



• Movimento del protagonista: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Salto: X su PlayStation 4 (A sul controller Xbox One)

• Attacco normale: Cerchio su PlayStation 4 (B sul controller Xbox One)

• Attacco elementale: Triangolo su PlayStation 4 (Y sul controller Xbox One)

• Raccogli/interagisci: Quadrato su PlayStation 4 (X sul controller Xbox One)

• Corsa: R1 su PlayStation 4 (RB sul controller Xbox One)

• Abilità elementale: R2 su PlayStation 4 (RT sul controller Xbox One)

• Ruota delle scorciatoie: L1 su PlayStation 4 (LB sul controller Xbox One)

• Modalità mira: L2 su PlayStation 4 (LT sul controller Xbox One)

• Cambio del personaggio utilizzato: croce direzionale

• Chat: Touchpad su PlayStation 4 (Back sul controller Xbox One)

• Paimon Menu: Options su PlayStation 4 (Start sul controller Xbox One)

• Avvicina/Allontana la telecamera dal personaggio: premere i grilletti mentre la ruota delle scorciatoie è aperta



Va inoltre precisato che per passare da mouse e tastiera a controller su PC non basta collegare il dispositivo ma occorre anche intervenire nel menu delle impostazioni modificando il sistema di controllo predefinito.

Se utilizzate un pad su PC dovete inoltre fare attenzione alla particolare configurazione dei tasti all'orientale, dal momento che con A si rifiuta e con B si accetta.

Non cincischiate

A differenza di quanto avviene solitamente in questo tipo di giochi, sin dai primi minuti il giocatore è lasciato libero di esplorare la mappa senza particolari tipi di limitazioni. Se volete però un consiglio, fareste meglio a non perdervi nell'apertura di casse e nell'eliminazione dei nemici più deboli, poiché rischiereste solo di perdere del tempo.

Portando a termine tutte le quest iniziali avrete accesso ad un set di armi e personaggi fondamentali per la progressione, senza contare che alcune delle funzionalità più importanti si sbloccano solo con l'avanzare del livello Avventuriero. Basti pensare, ad esempio, che le utilissime missioni giornaliere non possono essere viste prima del raggiungimento del livello 12 e la modalità cooperativa online si sblocca solo al livello 16. Insomma, fate un piccolo sacrificio e andate spediti con la main quest almeno per le prime ore di gioco.

In giro per Tevyat

Se avete ormai sbloccato tutte le funzionalità del gioco raggiungendo un livello Adventurer adeguato, allora è giunto il momento di darsi alla pazza gioia con l'esplorazione. In maniera molto simile a Breath of the Wild, in Genshin Impact ci si può arrampicare su qualsiasi superficie a patto di avere a disposizione abbastanza stamina per poi saltare e planare per lunghe distanze. Così facendo è possibile arrivare praticamente ovunque e andare alla ricerca di forzieri, accampamenti nemici e segreti nascosti. Il mondo è pieno di attività più o meno evidenti da completare e gli stessi NPC incontrati in giro potrebbero avere dei compiti da farvi svolgere.



Di tanto in tanto ci si può imbattere anche in strani esseri volanti di colore azzurro, i quali possono essere seguiti per raggiungere luoghi segreti o attivare sfide speciali il cui completamento ricompensa il giocatore con risorse bonus.

Tra una passeggiata e l'altra non dimenticate anche di raccogliere tutti le le risorse utili a cucinare e a craftare oggetti. Utilizzare con costanza la cucina è fondamentale, poiché consente di creare consumabili utili a ripristinare la salute, riportare in vita personaggi sconfitti e attivare buff temporanei ad alcune statistiche. Raccogliendo invece dei metalli comuni, i quali vanno distrutti a suon di spadate, è possibile creare presso il fabbro in città delle gemme viola che fungono da risorsa per il potenziamento delle armi.



Nel caso in cui poi doveste incappare in puzzle che non riuscite a risolvere, luoghi in cui volete ritornare o boss troppo forti, sappiate che in maniera simile all'ultimo Zelda si possono posizionare sulla mappa fino a 99 segnali, così da tenere tutti i luoghi d'interesse sotto controllo e non dimenticarne nemmeno uno.

Componete team equilibrati

Un elemento centrale del gameplay di Genshin Impact è la gestione degli elementi: ogni singolo personaggio è infatti legato ad uno specifico elemento (elettricità, fuoco, aria, ghiaccio e acqua) ed è possibile combinarli tra loro per incrementare sensibilmente il danno inflitto al nemico. Per questo motivo è bene potenziare più di una manciata di personaggi e sfruttare la possibilità di crare dei "loadout" con varie formazioni, così da essere pronti a tutte le evenienze e passare da un team all'altro in pochi click. Oltre alle combinazioni di elementi, alcuni attacchi speciali possono essere utili anche alla risoluzione dei puzzle poiché permettono di disattivare trappole e creare piattaforme sull'acqua, senza contare che alcuni fiori possono essere raccolti solo ed esclusivamente dopo aver subito un attacco legato ad un preciso elemento.

Ricompense ovunque

Genshin Impact è pur sempre un free to play con un'impostazione molto vicina alla maggior parte dei moderni titoli mobile. A questo proposito, sono davvero tante le ricompense gratis di Genshin Impact che si possono ottenere spulciando in vari menu di gioco ed effettuando l'accesso giornaliero. Nella sezione relativa agli eventi è possibile ad esempio riscattare in questi giorni numerose ricompense distribuite in occasione del lancio, senza contare i sondaggi ai quali si può rispondere direttamente in game per ottenere una manciata di Primogem.

Per quello che riguarda invece le ricompense giornaliere, queste vanno riscattate manualmente nella relativa sezione, all'interno della quale sono presenti anche delle sfide a tempo chiamate Trials, utili ad accumulare qualche risorsa extra. Non dimenticate inoltre di completare le missioni giornaliere, che si sbloccano al livello Avventuriero 12, e di riscattare tutte le ricompense che si possono ottenere ad ogni level up presso lo stand al centro della città, quello contrassegnato da un'icona con la rosa dei venti.

Esprimete un desiderio

Genshin Impact è un gioco appartenente alla categoria dei "gacha", ovvero quei titoli nei quali è possibile spendere valuta acquistata tramite microtransazioni o sbloccata completando obiettivi specifici per acquistare loot box contenenti armi ed eroi più o meno forti. Nel titolo Mihoyo è possibile spendere i Wish, ovvero gettoni il cui singolo utilizzo nell'apposita schermata permette di aggiungere in maniera casuale un personaggio giocabile o un pezzo d'equipaggiamento.

Se volete massimizzare i benefici ottenuti dalla spesa dei Wish, vi invitiamo ad attivare sempre e solo i bundle da 10 (nello store è ora possibile prendere un pacchetto da 10 al costo di 8 Wish): in questo modo sarà garantito almeno un oggetto da 4 Stelle o superiore, così da avere la certezza di ottenere qualcosa di utile. Nel caso in cui doveste essere a corto di Wish, sappiate che combinando i Primogem raccolti completando obiettivi e sfide si possono generare desideri da spendere nel negozio. Sembra inoltre che, a prescindere dal tipo di acquisto effettuato nel negozio, ogni 90 desideri sia garantito un personaggio di rarità massima, ovvero 5 Stelle.

Attenti al cross-save

Prima che vi dedichiate al gioco su una specifica piattaforma dovreste pensare prima a quelle che saranno le vostre abitudini. Vi ricordiamo infatti che la versione PlayStation 4 di Genshin Impact non supporta il cross-save (presente invece tra le versioni PC, Android e iOS) ma solo il cross-play. Se avete intenzione di trascorrere buona parte del tempo su smartphone o tablet dovreste quindi optare la versione PC, così da poter decidere liberamente su quale dispositivo giocare senza preoccuparvi dei progressi.