Granblue Fantasy Relink guida: personaggi opzionali, main e reclute

Al netto di qualche difettuccio individuabile in materia di difficoltà e longevità, Granblue Fantasy: Relink si è confermato un action RPG estremamente divertente, anche e soprattutto grazie ad un sistema di combattimento assai frenetico e variopinto (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella recensione di Granblue Fantasy: Relink). Dal momento che questo ha ereditato diverse meccaniche originarie di Granblue Fantasy, gacha game non esattamente popolare nel nostro angolo del globo e per giunta mai pubblicato sugli store occidentali, abbiamo preparato una lista di consigli che vi aiuterà a "domare" la scatenata bestia targata Cygames.

Personaggi opzionali

Come sottolineato in sede di recensione, Granblue Fantasy: Relink include la bellezza di 19 personaggi giocabili (che diverrebbero addirittura 20, se decidessimo di considerare i protagonisti Gran e Djeeta come entità separate), e ognuno di essi dispone di moveset personalizzati, range di azione differenti da quelli dei compagni e persino capacità speciali che alterano in maniera significativa il gameplay.

Se per esempio Gran e Djeeta possono caricare gli attacchi standard e potenziare le arti speciali attraverso il concatenamento delle combo, Charlotta può scatenare una lunga serie di fendenti che diventando progressivamente più potenti, per poi concludere la propria offensiva con un tremendo attacco finale. Avendo sviluppato una tecnica di spada che combina la magia e le arti marziali tramandate nella propria famiglia, la minuta quanto letale Narmaya impiega in battaglia due diverse posture: mentre la postura libera è perfetta per le combo veloci, la postura della farfalla assicura che gli attacchi caricati colpiscano tutti i nemici a portata; tra l'altro, quando la fanciulla mette a segno dei colpo, questa ottiene delle farfalle, ossia dei "token" che potenziano le abilità successive e si consumano in automatico all'attivazione delle suddette.



Se avere a disposizione un roster tanto vasto e diversificato garantisce quindi a qualsiasi utente la possibilità di trovare un personaggio che si presti al proprio stile di gioco, bisogna però segnalare che all'inizio di Granblue Fantasy: Relink sono disponibili soltanto i sei componenti della ciurma principale, ossia, Gran/Djeeta, Katalina, Rackam, Io, Eugen e Rosetta. Mettendo da parte un certo individuo che può essere reclutato solo dopo aver completato la campagna principale, i rimanenti dodici avieri vanno sbloccati attraverso le cosiddette Carte Compagno, ossia dei biglietti che una volta consegnati alla mercante Sierokarte consentono l'accesso immediato a un combattente extra.

Per ovvie ragioni, le Carte Compagno ottenibili sono soltanto dodici: le prime tre possono essere ottenute durante l'avventura principale, le successive otto fungono da premio per altrettante missioni secondarie dalla difficoltà sempre maggiore, mentre l'ultima può essere sbloccata nel post-game cedendo a Sierokarte 7 stemmi di Dahlia d'oro.

Reclutate con criterio

Dal momento che la maggior parte delle Carte Compagno menzionate poc'anzi possono essere recuperare soltanto nel post-game di Granblue Fantasy: Relink, è importante scegliere con la massima cura l'ordine di reclutamento dei personaggi opzionali, allo scopo di ottenere quanto prima i combattenti che desiderate maggiormente. Giacché non è possibile provare i vari guerrieri senza prima sbloccarli, di norma individuare quelli più vicini allo stile di gioco dell'utente diverrebbe una vera e propria scommessa, ma non è questo il caso: la demo di Granblue Fantasy: Relink scaricabile gratuitamente da Steam e PlayStation Store permette infatti di calarsi nei panni di ben sette personaggi opzionali, ovvero Charlotta, Ghandagoza, Narmaya, Lancelot, Siegfried, Yodarha e Zeta.

A meno che non vogliate "tentare la sorte" e pescare alleati alla cieca, al momento di dover scegliere le nuove reclute il nostro consiglio è di scaricare anzitutto la demo di Granblue Fantasy: Relink per familiarizzare coi sette avieri extra appena citati, in questo modo saprete esattamente cosa aspettarvi dai singoli guerrieri che compongono il roster. Per quanto riguarda invece Ferry, Vane, Percival, Cagliostro e Vasegara, una volta individuati uno o più personaggi nelle vostre corde, potrete decidere di utilizzare le Carte Compagno rimaste con totale spensieratezza per sbloccare quelli dall'aspetto più accattivante o comunque dotati di armi particolari (come la frusta di Ferry o la falce del possente Vasegara).

Individuate il "main"

Seppur dotato di una storia principale che si consuma 15-20h circa (che diventano una trentita nel caso decidiate di sbloccare il cosiddetto True Ending), all'atto pratico Granblue Fantasy: Relink si comporta quasi come un hunting game: che si tratti di missioni di caccia, difesa del territorio o quant'altro, le missive proposte dalla gilda prevedono che vi prendano parte quattro personaggi al massimo e hanno addirittura un limite di tempo. Affrontabili rigorosamente anche offline, avvalendosi di compagni controllati dalla CPU, queste possono essere in realtà completate online assieme ad un massimo di tre amici o perfetti sconosciuti.

Tuttavia, mentre offline i punti esperienza ottenuti in battaglia vengono condivisi tra i titolari e i membri di riserva del party, consentendo pertanto a tutti i personaggi reclutati di salire di livello e diventare sempre più forti, quando si gioca online l'unico combattente a portare a casa punti EXP è quello utilizzato dal giocatore.



Tenendo presente che la difficoltà delle missioni proposte dal post-game tende a salire improvvisamente, è molto importante che nelle fasi intermedie dell'avventura individuiate il vostro preferito, per poi investire su quel singolo lottatore i Punti Competenza (indispensabili per apprendere nuove abilità e migliorare le statistiche) e le risorse richieste dal fabbro per migliorare continuamente le armi, rimuovere i limiti posti di volta in volta ed eventualmente portarle al livello 150. Potenziate un eroe per volta e nessuna potrà arrestare la vostra avanzata!

Episodi del Destino

Poiché Granblue Fantasy: Relink non ripercorre da capo le vicende narrate nell'omonimo titolo mobile, ma al contrario racconta un episodio extra e finora inedito del viaggio intrapreso da Lyria, l'action RPG tende a dare per scontato che l'utente conosca già le origini e i trascorsi dei vari comprimari. Ciononostante, gli sviluppatori hanno ben pensato di includere dei contenuti chiamati "Episodi del Destino", incarichi in chiave visual novel - solo di rado giocabili - che spiegano come e dove il compagno selezionato abbia incrociato la propria strada con Gran/Djeeta e Lyria.

Completando gli Episodi del Destino non solo apprenderete importanti aneddoti sui vostri beniamini, ma di volta in volta sbloccherete bonus permanenti in termini di statistiche e persino degli slot aggiuntivi cui incastonare i Sigilli. Nonostante i racconti possano risultare banali, anche a causa della noiosa struttura à la visual novel, i power-up ottenibili valgono sicuramente il breve lasso di tempo richiesto per portare a termine le storie degli avieri.