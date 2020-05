GTA 5: la guida alle migliori mod da scaricare

Disponibile per Xbox 360 PS3 Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

È innegabile come la versione PC di ogni singolo episodio di Grand Theft Auto sia sempre stata la più ambita dai giocatori a causa del supporto alle mod, il quale consente di personalizzare il gioco a proprio piacimento grazie all'aggiunta di personaggi, veicoli, armi e altre stramberie realizzate dalla community. Prima di partire con l'elenco di quelle che riteniamo siano le creazioni migliori degli appassionati, va precisato che al momento sono migliaia le mod disponibili e quello che trovate qui sotto è solo un assaggio delle potenzialità del gioco.

Come installare le mod

Nota Bene: la versione di GTA 5 gratis su Epic Games Store non supporta nativamente le mod, è possibile abilitare il supporto tramite una procedura non ufficiale descritta minuziosamente nel video che trovate qui sotto.

A differenza di molti altri titoli, le mod di Grand Theft Auto V non possono essere installate semplicemente scaricando i file e copiandoli nella cartella principale del gioco, ma richiedono una serie di applicazioni che consentono la gestione di tutti gli add-on. Parliamo nello specifico del programma che prende il nome di Script Hook V e del plugin LUA: entrambi sono dei requisiti fondamentali per poter sfruttare le mod in GTA V e sono i primi passaggi da seguire per chiunque voglia provare anche le aggiunte più marginali. Per scoprire di più sul processo attraverso il quale scaricare i programmi in questione sul proprio PC, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come installare le mod in GTA 5, all'interno della quale trovate tutto ciò di cui avete bisogno.

Mod Manager

Quando si iniziano ad installare mod è sempre difficile smettere e non è raro incappare in giocatori che hanno scaricato così tanti file da impedire al gioco di funzionare correttamente o addirittura di avviarsi. Per evitare situazioni di questo tipo e per fare in modo che non vengano attivate contemporaneamente mod che vanno in conflitto, vi suggeriamo caldamente l'applicazione GTA V Mod Manager. Questa semplice app non è altro che una soluzione per gestire tramite un'unica interfaccia tutte le mod installate e decidere quali abilitare o disabilitare con un pratico sistema di spunte. Insomma, si tratta di uno strumento che definiremmo indispensabile per chiunque voglia tuffarsi in questo mondo.

Tra supereroi e vecchi amici

Una delle principali attrattive per i giocatori di GTA 5 che personalizzano la propria copia del gioco sono i modelli poligonali aggiuntivi, i quali permettono almeno virtualmente di vestire i panni di qualsiasi personaggio possibile e immaginabile, a patto che qualcuno abbia pensato di realizzarne una mod.



Proprio per questo motivo, la mod che vi proponiamo non si limita a modificare l'aspetto dell'avatar che andremo a controllare ma anche le sue capacità: parliamo di Hulkbuster, la particolare armatura di Iron Man ideata per contrastare l'incontenibile forza dell'omone verde da cui prende il nome (a questo proposito, sappiate che esiste una mod dedicata proprio all'Incredibile Hulk).

In giro è possibile trovare tantissime altre mod ispirate ad Iron Man che introducono in maniera pressoché identica la possibilità di volare, sparare con svariate armi e scaraventare veicoli ed NPC in aria con un semplice pugno, ma "Improved Hulkbuster" è forse quella meglio realizzata dal punto di vista grafico.



Se non siete interessati a questo genere di modifiche ma siete grandi fan di GTA: San Andreas, allora potrebbe quasi sicuramente farvi piacere dare una chance allo splendido modello di Carl "CJ" Johnson, il celebre protagonista del vecchio episodio della serie ricreato in alta definizione e con un livello di dettaglio che gli permette di non sfigurare rispetto agli altri personaggi presenti nel gioco.

Veicoli per tutti i gusti

Quando di parla di mod e di veicoli, esistono due diverse correnti di pensiero tra i giocatori: c'è chi punta alle creazioni che introducono i mezzi più strambi e improbabili e chi invece preferisce scaricare modelli di auto iper-realistici, i quali portano all'interno del gioco Rockstar delle auto di marchi famosi. Se appartenete alla prima categoria, allora non lasciatevi sfuggire il Funny Vehicles Pack, un bundle di mod che porta nel mondo di gioco tantissimi veicoli assurdi come la Batmobile, la DeLorean, l'X-Wing e l'iconica automobile dei Flintstones.

Chi è in cerca di auto realistiche e anche ben realizzate dal punto di vista tecnico dovrebbe invece dirottare la propria attenzione sul Gta5KoRn Car Pack, pacchetto al cui interno si trovano ben 48 diversi veicoli come la Lamborghini Centenario LP 770-4, la Ferrari 812 Superfast, l'Hummer H1 e molti altri. Se puntate esclusivamente alla qualità e non alla quantità, vi invitiamo a dare uno sguardo anche a mod che introducono nel gioco singoli veicoli come la magnifica Nissan GTR del 2017, il cui modello è stato estratto direttamente da Forza Horizon 3.

Guardie e ladri

In ogni Grand Theft Auto che si rispetti, la storia ha sempre visto protagonisti dei criminali. Se amate il gameplay del titolo Rockstar Games ma avete sempre preferito giocare nei panni di chi è dall'altra parte della barricata, allora dovreste dare un'opportunità alla mod chiamata "LSPD First Response".

Installata questa mod, potrete avviare il gioco e iniziare a lavorare per il dipartimento di polizia di Los Santos.In questa particolarissima modalità di GTA 5 potrete mettervi all'inseguimento dei malviventi, procedere con delle indagini sugli omicidi ed effettuare l'arresto dei criminali in giro per le strade: insomma, avrete la totale libertà di agire ma in qualità di rappresentanti della legge.

Un tuffo nel passato

Siete fan dei vecchi capitoli di Grand Theft Auto e volete approfittare delle mod per fare un salto fuori da Los Santos? Allora siamo sicuri che Vice Cry: Remastered, ovvero una versione rimaneggiata e con texture migliorate della mappa originale di GTA: Vice City, ancora oggi uno degli episodi preferiti di molti appassionati.

Se non vi dispiace l'idea di ritornare nei luoghi visitati un bel po' di anni fa nei panni di Tommy Vercetti, allora dategli una possibilità, anche perché si tratta di una delle migliori mappe realizzate dalla community.

Grafica pompata

Tra le mod più utilizzate ci sono anche quelle che, in un modo o nell'altro, migliorano svariati aspetti del comparto tecnico. Alcune di queste mod si concentrano su specifiche caratteristiche della grafica come i pacchetti di texture in alta definizione e altre migliorano in generale la qualità grafica.

Come vi abbiamo mostrato più volte sulle nostre pagine, GTA V dà il meglio di sé dal punto di vista grafico solo combinando più mod e, a questo proposito, vi invitiamo a prendere in seria considerazione anche la possibilità di installare singolarmente mod come LA Vegetation, che migliora la qualità degli spazi verdi, o 2K Water, grazie alla quale si possono applicare texture 4K all'acqua.



Se siete pigri e non avete voglia di trovare la combinazione perfetta, potete procedere all'installazione di uno dei pacchetti più famosi come VisualV oppure Rehancer Photorealism Mod. In entrambi i casi si tratta di data pack che modificano il sistema di illuminazione, migliorano gli effetti atmosferici come la pioggia e la qualità grafica dei veicoli: in parole povere si ottengono grossi miglioramenti con un semplice click. Nel corso dei prossimi mesi dovrebbe fare il proprio debutto anche NaturalVision Evolved, versione riveduta e corretta di NaturalVision che potrebbe ulteriormente potenziare il comparto tecnico del gioco Rockstar.