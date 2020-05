GTA 5: guida e trucchi per conquistare Los Santos

Disponibile per Xbox 360 PS3 Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Per la gioia dei videogiocatori di tutto il mondo, GTA 5 è gratis su Epic Games Store fino al 21 maggio. Dal momento che sarete in tantissimi ad approfittare di questa speciale promozione, vi proponiamo un elenco di consigli che vi aiuteranno ad affrontare nel migliore dei modi l'avventura con protagonisti Franklin, Michael e Trevor, particolarmente utile per tutti coloro che si apprestano a giocare per la prima volta l'intramontabile capolavoro targato Rockstar Games).



Ricordatevi che su Everyeye.it trovate anche i trucchi di GTA 5 per ottenere l'invincibilità, sbloccare tutte le armi e tanto altro ancora.

Abilità uniche dei protagonisti

Grand Theft Auto V non è solamente il primo episodio della serie a vantare tre diversi personaggi giocabili, ma è anche il primo ad introdurre delle abilità uniche. Ciascuno dei protagonisti ha infatti in dotazione una speciale abilità che lo contraddistingue e che gli consente di affrontare specifiche situazioni di gioco con una certa dimestichezza. Questa particolare skill può essere utilizzata solo ed esclusivamente quando l'indicatore giallo sotto la mappa raggiunge un livello sufficiente di carica. Franklin Clinton, ad esempio, è un abile pilota che può rallentare il tempo durante le sessioni di guida per eseguire delle manovre ardite senza incappare in incidenti mortali.

Come il vecchio Max Payne, Michael De Santa è invece abile con le armi da fuoco e può attivare un bullet time grazie al quale colpire con grande precisione i nemici nel corso di un conflitto a fuoco. Quel pazzo furioso di Trevor Philips, invece, scatena la sua abilità durante le scazzottate e, così facendo, infligge più danni con gli attacchi corpo a corpo e aumenta sensibilmente la difesa. La peculiarità della "rage mode" di Trevor consiste però nel conferire l'immortalità temporanea quando è attiva, fattore che la rende utilissima quando le cose si mettono male.

Attività fisica

Ciascuno dei tre protagonisti possiede anche delle statistiche che possono essere potenziate nel corso dell'avventura: Resistenza, Mira, Forza, Furtività, Volo, Guida e Apnea. Per migliorare questi parametri con i vari personaggi non bisogna far altro che continuare ad eseguire attività specifiche: guidando migliorerete l'abilità di Guida, nuotando quella di Apnea, camminando accovacciati la Furtività e così via.

Insomma, se c'è un particolare parametro che vorreste potenziare sin da subito, sappiate che con un po' d'impegno potrete portarlo al valore massimo in modo da rendere il vostro personaggio preferito decisamente più efficiente. A questo proposito, vi suggeriamo di puntare su Resistenza, Mira e Forza: la prima incide sulla durata dello sprint, la seconda sulla precisione in fase di sparo e la terza sulla capacità di resistere a cadute ed esplosioni.

Strumenti di morte

In un gioco come Grand Theft Auto V disporre di un'arsenale adeguato è fondamentale, e pertanto prendersi cura delle proprie armi è molto importante. Facendo una capatina presso uno dei tanti Ammu-Nation (potete riconoscerli sulla mappa grazie all'iconcina circolare bianca con all'interno una pistola di colore nero), avrete infatti la possibilità di acquistare nuove bocche da fuoco e personalizzare quelle già in vostro possesso.

Quando parliamo di personalizzazione non intendiamo solo quella estetica ma anche quella relativa agli upgrade, poiché sono tantissimi gli accessori che possono essere montati sulla maggior parte delle armi per dare loro una marcia in più.



Nelle primissime fasi di gioco, quando non avrete grandi possibilità economiche né armi nell'inventario, potreste recuperare qualche giocattolino provocando i poliziotti. Alcuni esponenti delle forze dell'ordine sono armati di shotgun o fucili d'assalto, e con qualche cazzotto ben piazzato potrete soffiargli l'arma prima ancora che possano accorgersene.

Controlli PC

Se non siete abituati a giocare con mouse e tastiera e non avete a portata di mano un controller compatibile, ecco l'elenco completo dei comandi di GTA 5 su PC e delle scorciatoie più utili (qualsiasi tasto può essere cambiato tramite il menu delle impostazioni per adattare meglio lo schema dei comandi alle vostre esigenze). Sappiate inoltre che il titolo consente di assegnare due diversi comandi alla stessa azione, così da poterla eseguire in svariati modi.



A piedi



• Camminare: W (avanti), S (indietro), A (sinistra) e D (destra)

• Correre: Shift sinistro (Maiusc)

• Saltare: Barra spaziatrice

• Entrare in modalità furtiva (accovacciarsi): F

• Entrare in un veicolo: Invio

• Girarsi a 180°: C



Combattimento



• Tirare un pugno: R

• Dare un calcio: O

• Effettuare una schivata: G

• Entrare in copertura: Q

• Sparare con le armi da fuoco: Tasto sinistro del mouse

• Mirare: Tasto destro del mouse premuto

• Aumentare/diminuire zoom (a patto di avere il mirino adatto): Rotellina del mouse mentre si mira

• Ricaricare l'arma: R

• Attivare/disattivare accessori arma: E

• Lanciare un esplosivo (o far detonare il C4): G

• Aprire la ruota delle armi: Tab (con la rotellina del mouse si può scorrere tra le varie armi della stessa tipologia)

• Scorrere tra le armi: Rotellina del mouse



Comandi rapidi delle armi (ripremere il tasto permette di scorrere tra le armi)



• Mani vuote: 1

• Armi corpo a corpo: 2

• Fucili a pompa: 3

• Armi pesanti: 4

• Armi speciali: 5

• Pistole: 6

• Mitragliette: 7

• Fucili d'assalto: 8

• Fucili di precisione: 9



In auto, moto, bici e altri veicoli

• Accelerare/frenare: W e S

• Sterzare: A e D

• Freno a mano: Barra spaziatrice

• Suonare il clacson: G

• Impennare: Ctrl sinistro

• Inclinare in avanti: Shift sinistro (Maiusc)

• Spegnere/accendere fari: H

• Aprire/chiudere tettuccio (solo su alcuni veicoli): tenere premuto H

• Sparare con l'arma: Tasto sinistro del mouse

• Mirare con l'arma: Tasto destro del mouse (premuto)

• Scatto (solo bici): Caps lock (Bloc maiusc)

• Freno anteriore (solo bici): Q



In volo



• Aumentare quota: freccia su

• Diminuire quota: freccia giù

• Virare a sinistra: freccia sinistra

• Virare a destra: freccia destra

• Ruotare verso sinistra: 4 sul tastierino numerico

• Ruotare verso destra: 6 sul tastierino numerico

• Spostarsi in avanti: 5 sul tastierino numerico

• Spostarsi all'indietro: 8 sul tastierino numerico

• Aprire/chiudere il carrello: G



Azioni valide su tutti i veicoli



• Uscire dal veicolo: Invio

• Ruota delle stazioni radio: Q

• Stazione radio successiva: "."

• Stazione radio precedente: ";"

• Attivare la visuale dinamica: R

• Attivare lo slow motion con la visuale cinematografica: L (con la rotellina del mouse si modifica la velocità)

• Guardare indietro: C



Altro



• Pausa: ESC oppure P

• Ruota dei personaggi: tieni premuto ALT

• Seleziona Michael: F5

• Seleziona Franklin: F6

• Seleziona Trevor: F7

• Seleziona l'avatar di GTA Online: F8

• Cambiare telecamera (tra le varie opzioni c'è la prima persona): V

• Zoom della mini-mappa: Z

• Accedere allo smartphone: premere la rotellina del mouse

Sparare con stile

Proprio come in altri titoli Rockstar Games (Red Dead Redemption 2 incluso), GTA 5 propone numerose opzioni dedicate al sistema di shooting che si adattano a tutti i giocatori. In base alla vostra familiarità con gli sparatutto in terza persona (o prima persona, visto che si può passare in qualsiasi momento alla visuale in soggettiva), potreste decidere di attivare o disattivare la mira assistita e, se le sparatorie proprio non sono il vostro forte, vi suggeriamo di ripiegare sul sistema di aggancio automatico, grazie al quale centrare il bersaglio non sarà più un problema.

Se invece siete molto sicuri delle vostre abilità, vi suggeriamo di disabilitare qualsiasi aiuto per rendere la mira completamente manuale.



A prescindere dalla vostra configurazione in termini di mira assistita, sfruttare sempre le coperture è comunque di fondamentale importanza. Con la semplice pressione di un tasto, infatti, i protagonisti possono correre al riparo dietro automobili e muretti per evitare di soccombere sotto la pioggia di piombo sparata dagli avversari.

Big money

Avere a disposizione un po' di denaro in GTA 5 non fa mai male, sebbene le prime fasi del gioco propongano missioni poco remunerative per le tasche del povero Franklin. Fortunatamente, esistono numerosi modi per racimolare qualche dollaro senza faticare troppo e il primo, a patto che abbiate un'arma da fuoco (magari dotata di silenziatore, per evitare di seminare il caos), consiste nel rapinare i piccoli negozi in giro per Los Santos: vi basta eliminare il cassiere, colpire il registratore di cassa con un deciso colpo corpo a corpo e fuggire con la refurtiva facendo attenzione alla polizia.

Alternativamente, potrete anche limitarvi a minacciarlo col vostro arsenale, spingendolo a consegnarvi l'incasso. Se proprio non volete sporcarvi le mani, potete sempre tentare la fortuna giocando in borsa: il consiglio è quello di salvare la partita e poi procedere all'acquisto di un pacchetto di azioni quando il loro valore è prossimo allo zero, sperando che nei giorni successivi questo risalga tanto da garantirvi un discreto guadagno. Avanzando nella storia potrete anche sfruttare le missioni secondarie di Lester per far aumentare il valore delle vostre azioni eliminando obiettivi di una certa importanza.

Fuggire dalla polizia

Che si tratti di una rapina andata male o di un pedone investito per una semplice distrazione, è molto probabile che nel corso del gioco le vostre gesta attirino l'attenzione della polizia. Se il numero di stelle comincia a farsi consistente e non avete la più pallida idea di come venirne fuori, magari perché il vostro veicolo non è abbastanza veloce per seminare gli sbirri, potreste pensare di entrare in un Ammu-Nation.

Fare visita ad uno dei negozi di armi e armature potrebbe infatti rappresentare la vostra salvezza, dal momento che vi è comunque una percentuale di probabilità che il proprietario della bottega inizi a far fuoco sui piedipiatti, facilitandovi la fuga. Durante gli inseguimenti, se avete a disposizione le armi giuste, dovreste inoltre provare a mirare ai serbatoi delle auto della polizia, così da farle esplodere sul colpo e ridurre il codazzo degli inseguitori.

Per i cieli di Los Santos

Per quanto possa essere divertente guidare moto e automobili in GTA V, volare sui cieli della città con un elicottero è un'emozione impareggiabile e, per vostra fortuna, esiste un trucchetto per procurarsi uno di questi velivoli anche nel corso delle prime missioni della storia. Parliamo del Maverick, un veloce elicottero che può essere trovato sul tetto del Central Los Santos Medical Center, ovvero l'ospedale situato a nord-est della casa di Franklin: raggiungere questo luogo è semplicissimo, visto che è presente una lunga scala che porta direttamente in cima all'edificio, proprio davanti all'elicottero da rubare.

In alternativa potreste provare a prendere d'assalto l'aeroporto ma ve lo sconsigliamo caldamente: in questa specifica area della mappa trovereste ottimi mezzi volanti ma in un batter d'occhio vi ritrovereste la polizia con il fiato sul collo e sarà per voi quasi impossibile riuscire a fuggire con successo.

Impostazioni grafiche

Trattandosi di un gioco gratuito, saranno in molti gli utenti che proveranno ad avviare il titolo Rockstar su PC poco performanti o comunque con qualche anno sulle spalle. A questo proposito, vi proponiamo di seguito quelli che sono i requisiti minimi del titolo:



• Sistema operativo: Windows 7 a 64 Bit con Service Pack 1 o superiore

• Processore: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 a 2,40GHz o superiore, AMD Phenom 9850 Quad-Core a 2,5GHz o superiore

• Memoria: 4 GB di RAM

• Scheda video: NVIDIA 9800 GT 1GB o superiore, AMD HD 4870 1GB o superiore

• Archiviazione: 90 GB di spazio disponibile

• Scheda audio: compatibile con DirectX 10



Nel caso in cui il gioco dovesse mostrare delle prestazioni altalenanti, sappiate che ci sono diversi trucchetti grazie ai quali, sacrificando in parte la qualità grafica, è possibile rendere l'esperienza più fluida. Il consiglio che possiamo darvi è innanzitutto quello di scalare gradualmente le opzioni relative a ombre, texture, riflessi, effetti post-produzione, qualità dell'erba e così via. Se nemmeno in questo modo le prestazioni dovessero vedere un miglioramento, provate a ridurre la risoluzione: così facendo peggiorerete la resa grafica ma guadagnerete qualche prezioso frame al secondo. Sulle configurazioni meno potenti potreste persino pensare di bloccare a 30 il framerate, così da alleggerire il carico sul vostro PC.