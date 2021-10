Guardiani della Galassia: la guida per iniziare l'avventura nel modo giusto

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

In barba ai pronostici tutt'altro che favorevoli, Marvel's Guardians of the Galaxy di Eidos Montréal e Square Enix si è rivelato un titolo divertente, ben scritto ed estremamente rispettoso nei confronti della licenza originale (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy). Dal momento che il prodotto è già disponibile da qualche giorno su PC e console, abbiamo preparato una breve lista di trucchi e consigli che siamo convinti vi torneranno utili durante le peripezie che vi apprestate a vivere nello spazio profondo. Pertanto, prima ancora di imbarcarvi sull'astronave Milano e attraversare il cosmo in compagnia di Star-Lord e soci, tornate un istante coi piedi per terra e annotatevi i nostri consigli!

Esplorate ogni singolo anfratto

Nonostante le micro-mappe di Marvel's Guardians of the Galaxy appaiano piuttosto lineari, ciascun livello del gioco nasconde innumerevoli oggetti opzionali, come ad esempio i numerosi costumi ispirati ai film e fumetti della Casa delle Idee, i particolari collezionabili che una volta riportati sulla Milano consentono di sbloccare interessanti conversazioni atte a esplorare la caratterizzazione dei compagni e svelarne i segreti più intimi, senza dimenticare i componenti necessari per costruire nuovi accessori e migliorare l'equipaggiamento del protagonista. A ragion veduta, il nostro consiglio è di esplorare con calma tutte le zone visitate dalla campagna, prestando particolare attenzione ad angoli, fessure e piattaforme nascoste dietro qualche crepaccio, al fine di scovare i numerosissimi easter egg che gli sviluppatori di Eidos Montréal hanno disseminato per la galassia.



Per potervi riuscire, potreste considerare l'idea di ricorrere continuamente al visore di Star-Lord, che una volta attivato permette di localizzare con facilità i nemici, i punti di interesse e tutti gli item nascosti. A tal proposito, è di vitale importanza craftare quanto prima il "Localizzatore di Componenti", ossia un accessorio che in presenza di componenti invia al giocatore un feedback audio e visivo, facilitando non poco il recupero delle materie prime.

I giusti accessori

A proposito degli accessori realizzabili presso i banchi da lavoro, oltre al già menzionato Localizzatore di Componenti e alla Ricarica Rapida, che si ottiene obbligatoriamente durante la storia, ve ne sono altri tredici, i cui effetti sono piuttosto variegati.

Sebbene sulla carta non vi siano gadget del tutto inutili, ve ne sono alcuni particolarmente validi, come ad esempio la "Calamita Ambulante", che attrae il bottino lasciato cadere dai nemici fino a un massimo di 15 metri di distanza, risparmiando al giocatore la seccatura di dover recuperare personalmente all'abbondante loot, o i "Consumi Ridotti", che come suggerito dal nome permettono di consumare meno carica sparando con le pistole elementali. Ad ogni modo, gli accessori da sbloccare assolutamente sono gli ultimi quattro, ossia la Salute Extra, che appunto aumenta i punti salute del 25%, lo Scudo Extra, che incrementa i punti scudo del 50%, il Recupero Scudo Migliorato, che in battaglia rigenera molto più velocemente i punti scudo, e la Velocità Recupero Scudo, che invece aumenta la rigenerazione del 33% al secondo.

Stordite i nemici più ostici

Mentre una buona parte dei nemici possono essere eliminati senza dover elaborare strategie troppo fantasiose (a patto però che non siano eccessivamente numerosi!), determinate creature tendono a rivelarsi estremamente coriacee e poco propense a incontrare il loro creatore. In quei casi, il modo migliore per prevalere sugli avversari e abbatterli è quello di riempire la cosiddetta barra dello stordimento, concentrando il fuoco su di loro e ricorrendo ad abilità specifiche, come ad esempio l'Occhio del Ciclone di Star-Lord, la Granata Lancinante di Rocket, la Stretta Colossale di Groot, la Carica Katathiana di Drax il Distruttore, e la fenomenale Onda Stordente di Gamora.

Una volta colma, il nemico sarà finalmente stordito e inizierà a brillare, quasi come se volesse invitare l'intera squadra a dargli il colpo di grazia: i bersagli storditi, infatti, subiscono parecchi danni aggiuntivi e possono persino essere colpiti con le abilità cui normalmente sarebbero immuni. Tuttavia, poiché lo stordimento non dura in eterno, è fondamentale agire in fretta e chiudere la partita nel minor tempo possibile, onde evitare di dover ripetere (anche più volte) la procedura appena descritta.

I colpi elementali

Oltre agli attacchi corpo a corpo e ai normali colpi di blaster, il leggendario Star-Lord ha diversi altri assi nella manica, grazie ai quali riesce a cavarsela persino nelle situazioni più complicate.

La tecnologia Spartoi permette infatti ai suoi blaster alieni di cambiare forma e di sparare i cosiddetti colpi elementali, che a seconda dell'elemento selezionato hanno effetti molto diversi sui nemici e sull'ambiente. Se i proiettili congelanti bloccano i movimenti degli avversari e nelle fasi esplorative tornano utili per sigillare le perdite di gas velenoso, congelare le sostanze liquide o arrestare alcuni congegni elettronici, i proiettili elettrici fulminano i nemici e riattivano i macchinari apparentemente morti, mentre quelli dotati del potere del fuoco tornano utili per carbonizzare i bersagli e sciogliere i ghiacci. Il più curioso dei quattro colpi elementali è però l'ultimo, in quanto questo consente a Peter Quill di attirare a sé i bersagli molto distanti, come ad esempio i cecchini, e renderli di colpo dei bersagli dannatamente facili.

Utilizzate le abilità dei compagni

Peter Quill/Star-Lord potrà anche essere l'unico personaggio giocabile di Marvel's Guardians of the Galaxy, ciononostante il sistema di combattimento permette al giocatore di impartire degli ordini specifici agli altri Guardiani della Galassia e far eseguire loro le rispettive tecniche speciali. Ciascuno dei compagni possiede infatti delle abilità esclusive, che sebbene siano potenti anche singolarmente, esprimono il loro vero potenziale solo quando mescolate con le skill degli altri Guardiani. Per esempio Groot è in grado di allungare i propri arti per immobilizzare folti gruppi di nemici e consentire al resto della squadra di attaccarli senza alcun impedimento.

Drax il Distruttore, invece, tende a usare il suo corpo nerboruto per stordire gli avversari di grandi dimensioni e renderli vulnerabili, mentre lo stile di combattimento veloce e potente di Gamora fa sì che questa possa devastare i mostri con la rapidità e precisione che contraddistinguono gli assassini. Con i suoi attacchi ad ampio raggio, Rocket è invece specializzato nel colpire più bersagli contemporaneamente, e le sue abilità d'ingegnere tornano quindi utili per annientare in fretta e furia i gruppi di nemici più deboli.

Difficoltà e accessibilità

Marvel's Guardians of the Galaxy non è assolutamente un titolo impegnativo, anche perché i suoi vari livelli di difficoltà permettono a qualsiasi categoria di giocatore di adattare l'esperienza alle proprie necessità e preferenze.

Tuttavia, qualora nel corso dell'avventura sentiate l'insistente necessità di alzare o abbassare il livello di sfida, ricordatevi che attraverso il menu di pausa è possibile alterare in qualsiasi momento la difficoltà selezionata all'inizio dell'avventura. Tra l'altro, un menu con ben quindici opzioni di accessibilità consente di personalizzare ulteriormente l'esperienza, attivando ad esempio il completamento automatico dei Quick Time Event o ritardando l'interruzione dell'aggancio. Altre voci, invece, permettono di modificare l'opacità dell'indicatore, attivare o disattivare l'indicatore sul radar nelle fasi esplorative, e così via. Prima di calarvi nei panni di Star-Lord, assicuratevi quindi di fare un giretto nel menu accessibilità, e chissà che non possiate trovarvi qualche opzione adatta al vostro personalissimo stile di gioco.