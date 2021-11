Halo Infinite: guida e trucchi per vincere in multiplayer

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Se n'è parlato per giorni e alla fine è successo: per celebrare i 20 anni di Xbox, Microsoft e 343 Industries hanno pubblicato a sorpresa la Beta multiplayer di Halo Infinite da scaricare su PC e Xbox che non avrà alcun limite di tempo e terminerà in concomitanza con il debutto della versione definitiva dello sparatutto il prossimo 8 dicembre 2021. Se anche voi state per approfittare dell'evento per provare il gioco, magari iniziando a scalare i livelli del primo Battle Pass, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a combattere tutti gli altri agguerritissimi Spartan nell'arena.

Completate l'addestramento

È probabile che non abbiate mai giocato prima d'ora ad un episodio della serie e che stiate approfittando della natura free to play di Halo Infinite per provarne il multiplayer. In questo caso vi consigliamo di non gettarvi sin sa subito nella mischia e di apprendere prima tutte le basi del gameplay, così da essere pronti ad ogni evenienza e tenere testa agli abili giocatori che popolano i server. A correre in vostro aiuto è la completa sezione del menu che prende il nome di

Accademia e che contiene al suo interno tutto ciò di cui avete bisogno: dall'allenamento con i bot alle sfide dedicate ad ogni singola arma. Sfruttando al meglio questa funzionalità è possibile acquisire l'esperienza necessaria ad utilizzare qualsiasi bocca da fuoco ed evitare così spiacevoli situazioni nelle quali si raccoglie un'arma di cui non si conoscono i dettagli per poi morire al passaggio del primo nemico.

Siate aggressivi

Giocare il comparto multigiocatore di Halo Infinite è un'esperienza parecchio diversa rispetto a quella di altri prodotti appartenenti allo stesso genere e, pertanto, occorre adottare uno stile di gioco differente.

Per avere la meglio sull'avversario nello shooter targato 343 Industries non basta limitarsi all'utilizzo delle armi, ma è fondamentale sfruttare tutte le abilità dello Spartan. A tal proposito vi suggeriamo di avere un approccio al nemico particolarmente aggressivo e di finire, quando possibile, il nemico con un letale attacco corpo a corpo, il cui danno inflitto potrebbe velocizzare l'eliminazione e farvi risparmiare qualche proiettile da destinare al prossimo bersaglio. Anche le granate potrebbero tornarvi utili, poiché anche nel caso in cui dovessero solo ferire il nemico vi permetteranno di farlo fuori più rapidamente.

Trucchi per le sfide giornaliere

Premendo il tasto Y sul controller Xbox all'interno del menu principale del menu di Halo Infinite è possibile accedere alla schermata delle sfide della Stagione 1, Eroi di Reach. La parte superiore della pagina mostra le sfide giornaliere, invece in quella inferiore si trovano le missioni settimanali: il completamento di questi semplici obiettivi è fondamentale per tutti i giocatori che vogliono accaparrarsi le ricompense gratuite o premium del pass, poiché sono al momento le uniche e sole fonti di punti esperienza grazie alla quale si possono scalare i 100 livelli.

Nel caso in cui foste in difficoltà, sappiate che quasi tutti gli obiettivi giornalieri e settimanali possono essere portati a termine nelle modalità contro i bot, così che si possano accumulare grosse quantità di esperienza senza particolari sforzi dovuti all'abilità degli avversari umani. Sappiate che il completamento di tutte le sfide settimanali dà accesso al cosiddetto ‘Premio Supremo Settimanale', ovvero un oggetto esclusivo per la personalizzazione dello Spartan.

Non abbiate fretta con il Pass

Nell'angolo in alto a destra della schermata del primo Battle Pass di Halo Infinite è presente un contatore che segnala i giorni mancanti al termine della Stagione 1 "Eroi di Reach", ma non dovreste farvi prendere dall'ansia.

A differenza di altri titoli a supporto continuo, il gioco Microsoft avrà un approccio totalmente differente ai pass e anche al debutto della seconda stagione sarà possibile sbloccare tutti i contenuti gratis e a pagamento della stagione attualmente in corso. In futuro, infatti, ai giocatori verrà concesso di selezionare un pass da attivare tra tutti quelli disponibili, così che l'esperienza accumulata confluisca in quello scelto e permetta di sbloccarne le ricompense. Insomma, giocate e sbloccate tutto con calma.

Ricompense gratis

Che siate o meno fan sfegatati di Halo, non dovreste perdervi in alcun modo le ricompense che Microsoft ha deciso di distribuire gratuitamente a tutti i giocatori della Beta del multiplayer di Halo Infinite per un periodo di tempo limitato.

Basta infatti eseguire l'accesso al gioco entro e non oltre il prossimo 22 novembre 2021 per sbloccare con effetto immediato il seguente set di oggetti gratis per Halo Infinite:



• Anniversario di Platino (livrea leggendaria per corazza)

• Anniversario di Platino (livrea leggendaria per il fucile d'assalto MA40)

• Anniversario di Platino (livrea leggendaria per Warthog M12)

• Squadra Blu (pendente epico per le armi)

• Fuoco nel tuo cuore (emblema epico)

• Assemblato (emblema epico)

• Amo le api (emblema leggendario)

• Miele di Margaret (sfondo epico)

FOV e altre opzioni

Le impostazioni grafiche della Beta del multiplayer di Halo Infinite sono bloccate, lasciando intuire che solo nella campagna potremo scegliere tra Qualità e Prestazioni.

Sappiate però che vale ugualmente la pena fare un giro tra le impostazioni dello sparatutto, poiché la quantità di opzioni che possono essere modificate sono davvero tantissime. Tra queste troviamo il FOV slider, grazie al quale i giocatori hanno l'opportunità di decidere liberamente il Campo Visivo e osservare un'area più ampia. Sappiate però che tale opzione potrebbe avere effetti negativi sulle prestazioni e, nel caso in cui doveste notare problemi di framerate, vi suggeriamo di abbassare l'angolo di visuale. Sempre nello stesso menu sono presenti numerose opzioni legate alla personalizzazione dei comandi e all'accessibilità, tramite le quali si possono modificare i colori delle squadre, apportare piccole variazioni all'interfaccia e tanto altro.