Harry Potter Wizards Unite: guida e trucchi per il gioco di Niantic Labs

Harry Potter: Wizards Unite è finalmente disponibile al download in tutto il mondo. I fan della celebre saga ideata da J.K. Rowling possono scaricarlo sui dispositivi iOS e Android, entrando letteralmente nel wizarding world grazie alla realtà aumentata. Se Pokemon GO era relativamente semplice sin dal lancio, la nuova app mobile di Niantic si presenta come un'esperienza di gioco più complessa, con diverse meccaniche da padroneggiare nel corso dell'avventura. Per aiutarvi a muovere i primi passi in Harry Potter Wizards Unite, in questa guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere sul gioco per trasformarvi presto in dei maghi provetti.

Cambiate le vostre scelte

Al primo avvio di Harry Potter: Wizards Unite vi verrà chiesto di scegliere la vostra casata preferita, la vostra bacchetta, il titolo e altro ancora. Prendere tutte queste decisioni all'inizio potrà sembrarvi pressante, ma non preoccupatevi: queste scelte potranno essere cambiate liberamente in qualsiasi momento. Lo stesso discorso vale per le professioni, le classi di specializzazione del gioco che vengono sbloccate a partire dal livello 6. Potrete scambiare le professioni all'occorrenza, in modo da adattare il vostro stile di combattimento ai nemici che avete di fronte: assicurati di farlo prima di iniziare la battaglia!

Incarichi giornalieri

In basso a destra della schermata troverete un'icona dedicata agli incarichi giornalieri. Un semplice tocco su di essa vi porterà alla lista delle missioni che, come suggerisce il nome, vengono aggiornate quotidianamente.

Questi compiti sono solitamente abbastanza semplici e prevedono ricompense in oro, punti esperienza e oggetti, motivo per cui vale sempre la pena prenderle in considerazione e portarle a termine. Per lo meno, è di sicuro un buon metodo per accumulare punti esperienza, oggetti utili e ingredienti per le pozioni già dalle prime fasi dell'avventura.

Evitate i Soqquadri di alto livello

Come i vari mostriciattoli presenti in Pokémon GO, i Soqquadri sono creature malvagie che incontrerete durante i vostri viaggi in Harry Potter: Wizards Unite. Anche se la maggior parte di essi sono abbastanza semplici da battere, di tanto in tanto vi capiterà di incontrare degli esemplari rari e decisamente più forti. Se vedete che la barra nella parte superiore dello schermo diventa rossa, vi conviene risparmiare la vostra Energia Magica e scappare. Prima di affrontare i Soqquadri più potenti vi raccomandiamo di salire di livello, facendo scorta di pozioni.

Potenziate i vostri incantesimi

Per lanciare un incantesimo in Harry Potter: Wizards Unite dovete tracciare una linea sullo schermo, cercando di ricalcare la traiettoria mostrata sul display. La forma di quest'ultima varierà in base alla natura dell'incantesimo: provare a tracciare la linea perfetta, tuttavia, potrebbe farvi perdere troppo tempo, con lo spiacevole risultato di limitare la potenza dell'attacco.

Invece di tracciare l'incantesimo perfetto, provate a lanciarlo velocemente: è probabile che, anche con lievi errori, il vostro attacco magico finirà per risultare più potente. Se poi riuscite a lanciare l'incantesimo in modo rapido e preciso allo stesso tempo, il risultato finale non potrà che migliorare ulteriormente.

Salite di livello con gli amici

Harry Potter: Wizards Unite è progettato per essere giocato in compagnia degli amici, e il gioco tende a premiare chi lo fa. Oltre a unire le forze per affrontare le pericolose insidie delle Fortezze, potrete completare una serie di sfide con gli amici per ottenere diversi punti esperienza bonus. Se state cercando di salire di livello rapidamente, in modo da prepararvi alle creature più pericolose in agguato nel mondo magico, potrebbe valere la pena portare sempre con voi un amico o due.

Visitate le Locande

L'utilizzo degli incantesimi comporta il consumo di una certa quantità di Energia Magica. Uno dei modi migliori per ottenerla è quello di visitare regolarmente le locande. Similmente ai Pokestop di Pokemon GO, le locande di Wizards Unite sono sparse per la mappa in corrispondenza di determinate location del mondo reale.

Entrando in una locanda potrete mangiare del delizioso cibo magico, incrementando da 1 a 6 unità la vostra riserva di Energia Magica. Il bello è che potrete rivisitare una locanda a distanza di soli cinque minuti, ottenendo ogni volta nuove ricompense. Questo non è l'unico modo per fare scorta di Energia Magica: per approfondire l'argomento, sulle nostre pagine trovate una mini-guida che vi spiega come ottenere e incrementare l'Energia Magica in Harry Potter Wizards Unite.

Crafting delle pozioni

Le pozioni sono molto utili in Harry Potter: Wizards Unite, che si tratti di quelle curative o in grado di migliorare temporaneamente la potenza dei vostri incantesimi. Raggiungendo il livello 6 sbloccherete l'abilità di craftare pozioni, processo che richiederà una varietà di ingredienti sparsi per il mondo di gioco. Una volta che avete trovato gli ingredienti desiderati, potete creare la vostra pozione nel calderone. Sarà possibile velocizzare il processo disegnando diversi simboli nel calderone. Sperimentate con i vari gesti per scoprire la combinazione che consente di accelerare il processo: una volta individuata la sequenza corretta, questa verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo, risparmiandovi la fatica di impararli a memoria.

Scegliete la professione giusta

I giocatori di Harry Potter: Wizards Unite possono specializzarsi in tre Professioni, ognuna caratterizzata da abilità specifiche. L'Auror è la classe DPS, l'ideale per chi vuole infliggere una notevole quantità di danni in una finestra temporale ridotta. La professione del Magizoologo è la classe di guarigione: ottima per assorbire i danni e rimanere in vita il più a lungo possibile, soprattutto quando si vogliono pianificare delle buone strategie di squadra.

Infine troviamo il Professore, una classe di supporto pensata per indebolire i nemici e potenziare i compagni di squadra. Ogni professione si adatta a uno stile di gioco in particolare: cercate di scegliere quella che si adatta maggiormente al vostro.

Bonus giornalieri

Ogni giorno, al primo avvio dell'applicazione, i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite riceveranno dei bonus giornalieri sotto forma di punti esperienza, oggetti, Energia Magica e altro ancora. Questi bonus migliorano man mano che la catena di log-in giornalieri consecutivi aumenta, con tutti i benefici che ciò può comportare per i nostri progressi. Tempo e impegni permettendo, dunque, cercate sempre di avviare il gioco almeno una volta al giorno, in modo da massimizzare il numero di bonus giornalieri ottenuti.