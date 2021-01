Hitman 3: Agente 47 di nuovo in azione, ecco la guida per iniziare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Con l'arrivo di Hitman 3 sugli scaffali di tutti i negozi, la nuova trilogia reboot con protagonista l'assassino calvo più famoso del mondo videoludico si è ufficialmente conclusa e permette agli utenti di esplorare sei nuove ambientazioni da giocare e rigiocare per dare la caccia a bersagli primari e secondari o per scoprire tutti i modi più strambi per far fuori le vittime. Per questo motivo, vi proponiamo una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi nel gioco e ad evitare di giocare il titolo nel modo sbagliato. Se siete curiosi di scoprire maggiori informazioni sul gioco, non dimenticate di dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Hitman 3.

Controlli

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi di Hitman 3 per chi sceglie di utilizzare un controller PlayStation o Xbox:



• Movimento: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Spara/Lancia: R2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Mira: tieni premuto L2 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LT su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Corri: tieni premuto L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Ricarica: R1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Posiziona oggetto: tieni premuto R1 + L1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB + LB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Modalità Istinto: tieni premuto R1 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RB su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Interagisci: Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Raccogli: tieni premuto Triangolo su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Y su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Mettiti al riparo/Lascia corpo: Cerchio su PlayStation 4 e PlayStation 5 (B su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Trascina corpo: tieni premuto Cerchio su PlayStation 4 e PlayStation 5 (B su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Azioni d'agilità: X su PlayStation 4 e PlayStation 5 (A su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Indossa travestimento: tieni premuto X su PlayStation 4 e PlayStation 5 (A su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Corpo a corpo: Quadrato su PlayStation 4 e PlayStation 5 (X su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Usa oggetto: tieni premuto Quadrato su PlayStation 4 e PlayStation 5 (X su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Abbassati: R3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (RS su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Alterna visuale lato sinistro/destro: L3 su PlayStation 4 e PlayStation 5 (LS su Xbox Series X|S e Xbox One)

• Lascia oggetto: freccia giù della croce direzionale

• Inventario: freccia sinistra della croce direzionale

• Riponi arma/Estrai arma: freccia su della croce direzionale

• Menu: Options su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Start su Xbox One e Xbox Series X|S)

• Taccuino: Touchpad su PlayStation 4 e PlayStation 5 (Back su Xbox One e Xbox Series X|S)



Purtroppo non è possibile in alcun modo apportare delle modifiche al sistema di controllo. Tuttavia gli utenti PlayStation 5 possono disabilitare una delle funzionalità esclusive del DualSense: i grilletti adattivi. Utilizzando le varie armi da fuoco, infatti, i grilletti del controller faranno più o meno resistenza in base al tipo di arma utilizzata e in un gioco come Hitman 3 questa particolarità non dovrebbe rappresentare un fastidio come per alcuni titoli online. Se quindi volete disabilitare questa feature esclusiva potete farlo entrando nel menu Opzioni e impostando su "No" la voce "Grilletti Adattivi" in Controlli.

Assassino addestrato

A meno che non abbiate già giocato ai precedenti capitoli, la prima cosa da fare al primo avvio di Hitman 3 è senza alcuna ombra di dubbio completare l'addestramento. Si tratta di una missione tratta dalla prima stagione del reboot e ambientata nella Base ICA.

Giocando questo livello con un'ambientazione davvero particolare (non vi sveliamo i dettagli per non rovinarvi la sorpresa) è possibile apprendere tutte le meccaniche alla base del gameplay di Hitman, il quale resta pressoché invariato fra le tre stagioni. Sebbene infatti questo livello di gioco venga considerato a tutti gli effetti come una Destinazione, si tratta di un ambiente piccolo e perfetto per comprendere alla perfezione tutte le dinamiche legate alle fasi stealth, ai travestimenti e ai molteplici modi di assassinare, tutte caratteristiche amplificate nelle successive campagne.

Agite fuori dagli schemi

Diciamoci la verità, per quanto Hitman 3 possa essere giocato nel modo classico intrufolandosi all'interno degli edifici protetti da guardie e personale di sicurezza per poi far fuori il bersaglio con un'arma silenziata, questo è forse il modo più banale per godersi l'esperienza. Ogni singola Destinazione presente nel gioco è incredibilmente stratificata e include una miriade di modalità attraverso le quali il buon 47 può agire. L'utilizzo delle armi è decisamente comodo, ma fare in modo che la morte del vostro bersaglio possa sembrare un incidente è sempre una grande soddisfazione.

Per far ciò, però, occorre una grande pazienza ed un attento studio del mondo di gioco: esplorate ogni angolo della mappa, ascoltate le conversazioni tra i personaggi non giocanti ed osservate i loro movimenti per comprendere quando e come agire. Con un po' di pazienza vi renderete conto di quanto siano numerose le possibilità offerte dal gioco e di come sia più divertente giocare in questo modo.



Strizzando l'occhio alle produzioni FromSoftware, le Destinazioni di Hitman 3 includono anche delle vere e proprie scorciatoie che possono essere sbloccate dal giocatore durante la partita e, una volta attivate, queste resteranno attive anche nelle successive pianificazioni della missione, ovvero rigiocando da zero il livello.

Lancio della moneta

Far indossare all'Agente 47 il giusto travestimento è sempre un'ottima idea per muoversi indisturbatamente in alcune aree della mappa, ma non esiste alcun abito che permetta di accedere ovunque senza che vi sia qualcuno pronto ad insospettirsi.



Nel caso in cui dobbiate aver bisogno di entrare in un luogo protetto da una guardia o da un qualsiasi altro NPC che potrebbe smascherarvi a prima vista, sappiate che esiste un barbatrucco apparentemente banale ma sempre funzionante: il lancio della monetina.

Il nostro pelato preferito dispone infatti di almeno tre monete che all'occorrenza possono essere lanciate in giro (anche più volte di seguito) per fare in modo che gli NPC che ci stanno scomodi possano non solo allontanarsi, ma anche andare nel punto esatto in cui magari vogliamo fargli la festa. A questo proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida al lancio delle monete in Hitman 3.

Assassino silenzioso

Esplorando le Destinazioni di Hitman 3 (o dei precedenti capitoli) è possibile imbattersi in numerosi oggetti più o meno ingombranti che possono essere raccolti dal protagonista. Il consiglio che possiamo darvi è quello di non rinunciare mai a mettere in tasca questo genere di gingilli, i quali sono solo apparentemente inutili e in un secondo momento potrebbero diventare fondamentali nel processo che porta all'eliminazione di un bersaglio tramite la manomissione di strumentazioni o simili. Insomma, in Hitman 3 non si butta via niente.

Nel corso delle vostre scorribande alla ricerca di oggetti, assicuratevi però di non lasciare mai tracce della vostra presenza. In base alle azioni compiute durante il completamento del livello potreste infatti essere stati filmati da una telecamera mente stavate eseguendo azioni losche oppure potreste aver messo KO una guardia lasciandone il cadavere al vento: in ognuno di questi casi occorre sempre porre rimedio nascondendo i corpi o sottraendo le registrazioni delle telecamere di sicurezza.

Salvataggi a volontà

Ad eccezione dell'ultimo livello di difficoltà, in Hitman 3 è possibile registrare i progressi durante una partita senza alcuna limitazione ed è bene approfittare il più possibile di questa funzionalità offerta dagli sviluppatori.

Sperimentare è uno degli aspetti più interessanti del gameplay di questo titolo ed effettuando un salvataggio in punti strategici si ha l'occasione perfetta per fare qualche test e scoprire quali e quanti sono i vari approcci che si possono avere per portare a termine l'obiettivo.



Non abbiate quindi alcun timore di salvare la partita, poiché questa strategia non ha alcuna influenza negativa sulla valutazione finale e non può che avere benefici per il successo della missione.

World of Assassination

Uno degli aspetti più interessanti di Hitman 3 è la possibilità di avere in un unico pacchetto l'intera trilogia. Senza la necessità di scaricare file aggiuntivi, l'installazione di questo terzo capitolo (parliamo di circa 60 GB) include infatti anche le destinazioni dei precedenti capitoli, le quali possono essere sbloccate dai possessori dei rispettivi giochi semplicemente riscattando le licenze dei primi due Hitman su PlayStation e Xbox o in maniera automatica su Google Stadia.

Se avete quindi nella vostra libreria il primo o il secondo Hitman (vi ricordiamo che la prima stagione è stata regalata su Epic Games Store e ha fatto parte dei giochi in regalo mensilmente per gli abbonati a PlayStation Plus e Xbox Live Gold), non dovete far altro che aggiungere la licenza alla vostra raccolta per giocare i vecchi livelli con il nuovo motore di gioco e quindi diverse migliorie grafiche.



Non dimenticate inoltre che coloro i quali hanno giocato a Hitman 2 (e al DLC Hitman Legacy Pack, ovvero i livelli del primo capitolo riproposti nel secondo) possono trasferire tutti i progressi in Hitman 3 seguendo alcuni semplici passaggi sul sito ufficiale, così da importare il livello esperienza, gli oggetti sbloccati e tanto altro.