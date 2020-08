Hitman gratis su Epic Games Store: la guida per i nuovi assassini

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

A pochi giorni dalla conferma dell'arrivo di Hitman 3 in esclusiva temporale sull'Epic Games Store il prossimo gennaio 2021, i creatori di Fortnite hanno regalato a tutti i propri utenti il primo capitolo del reboot della serie con protagonista l'assassino pelato. Se anche voi avete riscattato una copia gratuita del gioco sullo store Epic, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a comprendere meglio il funzionamento delle modalità online e delle nuove meccaniche della nuova avventura dell'Agente 47.

Controlli

Le azioni che il nostro assassino può effettuare all'interno del gioco sono davvero tante ma, per vostra fortuna, il sistema di controllo non è particolarmente complesso, sia che decidiate di giocare con un controller, sia che vogliate approfittare della possibilità di utilizzare mouse e tastiera.

Dal momento che il gioco è disponibile gratuitamente su PC, ecco di seguito lo schema dei comandi della combo mouse/tastiera:



• Movimento del personaggio: W,A,S,D

• Gestione della telecamera: movimento del mouse

• Interagisci: E

• Azioni d'agilità: X

• Raccogli: F

• Riparo: Barra spaziatrice

• Trascina corpo: B

• Corpo a corpo: Q

• Usa oggetto: G

• Indossa travestimento: T

• Corri: Maiusc

• Mira: tenere premuto tasto destro del mouse

• Spara: tasto sinistro del mouse

• Ricarica: R

• Istinto: Ctrl

• Cambia lato visuale (sinistra/destra): V

• Abbassati: C

• Riponi arma: Caps o tasto centrale del mouse

• Mira di precisione: Shift

• Incrementa/riduci zoom: rotellina del mouse

• Lascia oggetto: G

• Inventario: I

• Simula resa: X

• Posizionamento oggetto: Alt



Come al solito, visitando il menu dei comandi non solo potete apportare qualsiasi tipo di modifica allo schema dei controlli ma potete anche assegnare un doppio tasto a qualsiasi azione di gioco.

Farsi le ossa

In Hitman è stata posta grande cura nei tutorial da parte del team di sviluppo, che ha deciso di inserire nel titolo non una, ma due aree dedicate all'addestramento: la prima è guidata (ma la trovate anche in versione libera) e la seconda permette al giocatore di sbizzarrirsi sfruttando le conoscenze appena acquisite in un ambiente dalle dimensioni più ridotte rispetto a quelle degli episodi veri e propri.

Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di completare con molta calma queste sezioni di gioco, così da comprendere tutte le possibilità offerte dal gioco e farsi trovare pronti a qualsiasi evenienza. Se non siete sicuri di aver compreso alcune meccaniche specifiche, sappiate che nel menu principale è possibile selezionare e rigiocare entrambi i livelli che fungono da tutorial (Prova Libera e Prova Finale).

Un assassino camaleontico

Uno degli aspetti più importanti del gameplay di Hitman è la possibilità di travestirsi. Cambiare il proprio abito, magari indossando quello di un NPC messo KO, non serve solo a modificare l'aspetto del protagonista ma rappresenta anche la chiave d'accesso ad aree specifiche della mappa. Ogni costume permette infatti di entrare in stanze o luoghi altrimenti inaccessibili e nei quali verreste sparati o seguiti a vista (in questi casi è ben visibile sotto la mappa la dicitura "Intrusione").

Ciò non significa che l'abito adatto permetta di girare liberamente per un'area, poiché vi è sempre qualcuno in grado di riconoscervi e dal quale dovreste stare alla larga: parliamo dei personaggi con un pallino bianco sulla testa, simbolo che sta ad indicare che quell'NPC conosce tutti coloro che indossano un abito simile a quello del giocatore e che vi potrebbe smascherare alla prima occhiata.



In alcuni casi è difficile entrare in possesso di un costume poiché chi lo indossa è circondato da altri personaggi: in queste situazioni non esitate a lanciare una monetina, oggetto sempre presente nell'inventario, grazie al quale è possibile attirare in trappola chiunque per poi stordirlo, privarlo del costume e nascondere il corpo in un luogo sicuro. A prescindere dagli abiti utilizzati nel corso della missione, non dimenticate di indossare il vostro travestimento originale prima di fuggire, così da ottenere qualche punto extra nella valutazione finale.

A World of Assassination

Come in ogni Hitman che si rispetti, anche il primo capitolo della nuova trilogia propone una miriade di modalità attraverso le quali si possono eliminare i bersagli. Ricorrere alle armi da fuoco, anche silenziate, non è mai una buona idea poiché lasciano delle tracce indelebili e producono in ogni caso troppo rumore, quindi è sempre meglio prendere in considerazione delle alternative. A questo proposito potreste utilizzare il caro vecchio cavo di fibra o uno dei tanti oggetti contundenti sparsi in giro per le aree di gioco, i quali possono essere lanciati con violenza sul nemico per mandarlo al tappeto. I veri assassini silenziosi non si sporcano le mani in questo modo e preferiscono pianificare l'azione agendo come dei fantasmi.

Nel gioco è infatti possibile manomettere apparecchiature, posizionare esplosivi o avvelenare cibi e bevande per fare in modo che la vittima venga eliminata mentre noi siamo da tutt'altra parte, magari già pronti alla fuga. Ovviamente per poter effettuare un qualsiasi tipo di manomissione occorre disporre del costume e degli strumenti adatti, senza i quali chiunque nei paraggi correrebbe a segnalare lo strano movimento: insomma, solo un cameriere può avvelenare del cibo e solo un operaio può trafficare con un'impalcatura.



Se non sapete come muovervi in un nuovo livello, sappiate che di tanto in tanto vi appariranno a schermo delle Opportunità, ovvero una sorta di quest che, se seguite, permettono al giocatore di effettuare tutte le azioni necessarie a compiere un'eliminazione in un modo specifico. Per poter seguire un'Opportunità basta premere il tasto indicato a schermo al momento giusto o attivarla nel menu. Che decidiate di essere silenziosi o meno, ricordate che il vostro passaggio potrebbe aver lasciato qualche traccia e che le telecamere potrebbero avervi inquadrato durante una semplice passeggiata o nel bel mezzo di un'esecuzione. Per queste ragioni, prima di abbandonare l'area di gioco potrebbe essere una buona idea trovare la stanza adibita alla gestione delle telecamere per recuperare e distruggere tutte le registrazioni.

Scontro fra sicari

Completare un livello di Hitman per la prima volta è solo l'inizio, poiché la rigiocabilità del titolo IO Interactive è altissima ed è incentivata da alcune meccaniche come il Livello di professionalità. Ogni singola mappa di gioco ha una sorta di pass che permette di sbloccare nuove armi, abiti e luoghi dai quali dare il via alla missione. Per scalare i livelli di questi pass non bisogna far altro che accumulare punti esperienza e il modo più veloce corrisponde al completamento delle numerose sfide, tutte ben visibili nell'apposita sezione dei menu.

Questi mini-obiettivi richiedono di completare i livelli in un certo modo o di effettuare azioni specifiche prima di abbandonare il luogo del delitto e permettono di mettere da parte grossi quantitativi di XP.

Nel caso in cui le semplici sfide non dovessero fare al caso vostro, sappiate che a qualsiasi giocatore è permesso creare dei Contratti personalizzati che possono essere condivisi online. Nei menu di gioco è quindi possibile accedere ai Contratti degli altri utenti più giocati e provare a completarli per scalare la classifica e dimostrare di essere gli assassini più abili del mondo.

Salvataggi illimitati

Hitman permette al giocatore di salvare manualmente la partita in qualsiasi momento e di gestire separatamente numerosi slot di salvataggio. Questa meccanica è incredibilmente utile non solo per sperimentare tutte le possibilità offerte da un livello, ma anche per mettere al sicuro tutti gli sforzi fatti fino a quel punto ed evitare che un banale errore possa mandare tutto in fumo.

Nel caso in cui doveste dimenticare di salvare non preoccupatevi, dal momento che ad intervalli di tempo regolari il gioco salva automaticamente, quindi è improbabile che perdiate tutti i progressi per una distrazione.