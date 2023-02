Hogwarts Legacy: guida e trucchi per i nuovi giocatori del Mondo Magico

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Hogwarts Legacy è finalmente piombato su PC e console di ultima generazione per spalancare le porte della celebre scuola di magia e stregoneria e accogliere tra le sue mura milioni di fan di Harry Potter. Ambientato in un mondo vastissimo, il gioco di ruolo confezionato da Avalanche Software trabocca di contenuti e segreti da scoprire, motivo per cui abbiamo preparato una lista di consigli che potrebbero facilitarvi la vita tra i banchi di scuola di Hogwarts e le capatine nella Foresta Proibita che circonda buona parte del castello.

Non trascurate lo studio

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Hogwarts Legacy, il titolo di matrice open world propone una marea di contenuti secondari, che sin dalle prime di gioco potrebbero catturare la vostra attenzione e incoraggiarvi a esplorare le aree di Hogwarts e tutte le location circostanti. Un'attività che potrebbe portarvi via dozzine di ore, facendovi addirittura perdere di vista gli obiettivi della campagna principale.

Giacché il superamento delle missioni legate alle lezioni in aula vi permetterà di apprendere nuovi incantesimi e abilità, garantendovi inoltre l'accesso a ulteriori missioni secondarie e a zone inizialmente bloccate, vi suggeriamo caldamente di posticipare la totale esplorazione di Hogwarts a quando avrete completato quantomeno le prime lezioni di tutte e sette le materie insegnate nella rinomata scuola di magia e stregoneria.



Dal momento che tutte le lezioni successive vi insegneranno abilità estremamente utili, dovreste considerare la possibilità di completarle non appena vi verranno proposte, così facendo i talenti del vostro mago aumenteranno velocemente e sbloccherete di continuo dei nuovi contenuti.

Usate Revelio

Come suggerito dal nome, Revelio è un incantesimo che consente di rivelare oggetti nascosti, messaggi, passaggi e addirittura rendere visibile quello che di norma è invisibile. Attivabile con la freccetta sinistra, in Hogwarts Legacy questa straordinaria magia funziona persino attraverso i muri, mostrandovi eventuali nemici, oggetti con cui interagire e molto altro.

Considerando che Revelio non necessita di ricaricarsi dopo ciascun utilizzo, dovreste lanciare continuamente l'incantesimo, così facendo troverete con grande facilità forzieri, lucchetti, pagine della guida pratica e soprattutto non correrete il rischio di perdervi i tanti segreti che gli sviluppatori hanno nascosto in Hogwarts Legacy.

Equipaggiamento

Che lo vogliate o meno, durante Hogwarts Legacy otterrete continuamente nuovi pezzi di equipaggiamento, motivo per cui di tanto in tanto potreste anche dimenticarvi o non aver voglia di dare un'occhiata agli oggetti accumulati. Benché alla lunga possa diventare un tantino fastidioso, vi consigliamo di controllare regolarmente gli indumenti raccolti, poiché diversi pezzi di equipaggiamento potrebbero incrementare di molto i parametri del vostro alter-ego magico.

Tra l'altro, all'inizio di Hogwarts Legacy avrete a malapena 20 slot equipaggiamento, e dal momento che li esaurirete molto in fretta, vi capiterà di dover gettar via qualcosa per poter continuare raccogliere nuovi oggetti.



In attesa di poter completare le sfide di Merlino, che una volta superate amplieranno gli slot equipaggiamento, consentendovi di trasportare anche 40 oggetti diversi, potreste valutare la possibilità di visitare regolarmente il villaggio di Hogsmeade per vendere tutto quello che non vi serve più. Così facendo, non solo eviterete di gettar via il vostro vecchio equipaggiamento, ma porterete a casa pure un bel gruzzoletto.

Raccogliete tutto!

Che le attraversiate a piedi o sulle vostre scope magiche, nei tantissimi ambienti che compongono il mondo di Hogwarts Legacy vi capiterà costantemente di imbattervi in ingredienti e materie prime da mescolare per creare pozioni.

Dal momento che le missioni del gioco vi chiederanno di preparare intrugli utilizzando risorse talvolta rare, fareste meglio a raccogliere sempre tutto, in questo modo non vi ritroverete mai a corto di ingredienti e senza neanche accorgervene troverete pure le materie prime che altrimenti potrebbero farvi perdere un sacco di tempo.



Tra l'altro, non solo i vostri alter-ego possono trasportare una quantità infinita di ingredienti, ma una volta sbloccata la Stanza delle Necessità sarete liberi di coltivare a vostro piacimento radici e quant'altro. Perché mai non dovreste approfittarne?

I forzieri con l'occhio

Siete a corto di denaro? Niente paura, perché il mondo di Hogwarts pullula di scrigni assai particolari che contengono 500 monete d'oro ciascuno! Caratterizzate dalla presenza di un occhio magico, queste speciali casse faranno di tutto per impedirvi di aprire, e quantomeno nelle prime ore della campagna vi sarà impossibile saccheggiarle.

Una volta appreso l'incantesimo di disillusione per diventare invisibili, però, vi basterà lanciarlo prima ancora di avvicinarvi ai forzieri con l'occhio, dopodiché potrete aprirli e depredarli senza problemi. Dal momento che le casse con l'occhio sono parecchie e che 500 monete d'oro rappresentano una somma considerevole, vi suggeriamo di aprirle con parsimonia, poiché altrimenti rischiereste di mandare in fumo l'intera economia del gioco e rovinarvi buona parte dell'esperienza.

Scegliete la difficoltà

Come tanti suoi congeneri, Hogwarts Legacy include un selettore di difficoltà che permette al giocatore di scegliere il livello di sfida più vicino alle proprie preferenze. Se "Storia", ossia il livello meno impegnativo, è indicato per chi desidera esplorare il mondo magico e completare la campagna senza grandi difficoltà, siamo convinti che "Difficile" soddisferà invece le esigenze di maghi e streghe desiderosi di mettersi alla prova.

Dal momento che le prime ore di Hogwarts Legacy sono tutt'altro che impegnative, il nostro consiglio è sempre quello di iniziare il gioco a difficoltà "Normale", così facendo avrete modo di familiarizzare col sistema di combattimento e decidere se aumentare o ridurre il livello di sfida.



Vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye.it trovate pure dei trucchi per parare gli attacchi, una guida all'uso della potente Magia Antica e qualche consiglio su come personalizzare la scopa volante con cui scorrazzare nei cieli di Hogwarts.