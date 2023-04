Honkai Star Rail guida e trucchi: Stellar Jade gratis, armi e risorse

Dopo aver spopolato in tutto il mondo con Genshin Impact, Hoyoverse si prepara a conquistare i videogiocatori con un altro prodotto che unisce uno stile grafico simile a quello del free to play ambientato a Tevyat ad un'ambientazione spaziale, in cui gli scontri avvengono attraverso un sistema di combattimento a turni perfetto anche e soprattutto per chi vuole godersi l'esperienza su mobile: stiamo parlando ovviamente di Honkai Star Rail. In attesa di scoprire come verrà accolto il titolo dall'utenza, vi proponiamo una serie di consigli che potrebbero aiutarvi nella vostra avventura nei panni del Trailblazer.



Prima di iniziare con i suggerimenti, non dimenticate di dare un'occhiata ai codici per ottenere più di 350 Stellar Jade in Honkai Star Rail.

Attaccate per primi

Come accennato poco sopra, i combattimenti di Honkai Star Rail si basano su un sistema a turni e sono slegati rispetto alle fasi d'esplorazione. Questo significa che in giro per i dungeon o per le mappe potremo trovare singoli nemici che stanno fermi o passeggiano e, dopo un qualsiasi tipo di interazione con loro, si passerà allo scontro. In maniera simile ad altri giochi di ruolo con combattimento a turni, è fondamentale dare il via alla battaglia con un piccolo vantaggio e, a tal proposito, è molto importante che siate voi ad attaccare il nemico e non il contrario.

Se un semplice attacco farà sì che il nemico subisca un colpo all'inizio dello scontro, è sfruttando gli elementi che si può trarre il meglio da questa meccanica: osservando le icone sulla testa del nemico (che appaiono solo dopo averlo sconfitto almeno una volta), è possibile comprendere a quali elementi è debole, così da colpire con un personaggio il cui elemento d'appartenenza possa infliggere un maggior quantitativo di danni.



Ancora più efficaci sono le Tecniche, mosse uniche che i personaggi possono utilizzare nell'overworld (le porzioni di gioco in cui si cammina, per intenderci): se in alcuni casi queste skill attivano potenziamenti o curano gli alleati, in altri casi possono danneggiare i nemici e conferire un ulteriore bonus quando si ingaggia il nemico. Le Tecniche hanno un numero limitato di utilizzi, che però si può ripristinare utilizzando un teleport oppure distruggendo gli elementi dello scenario di colore viola.

L'arma giusta

A differenza di Genshin Impact, in Honkai Star Rail non è possibile personalizzare l'arma equipaggiata dai vari personaggi. In sostituzione troviamo i Light Cone, oggetti che fungono in tutto e per tutto da armi e che aggiungono bonus e abilità passive ai membri del party. Proprio per questo motivo, è molto importante che equipaggiate ogni singolo membro del vostro party con un Light Cone, facendo molta attenzione alla corrispondenza fra il suo Path (ovvero la classe d'appartenenza) e quello richiesto dall'arma: a meno che questi non corrispondano, non potrete beneficiare dei bonus del Light Cone, usandone così una versione pesantemente castrata.

Weakness Break

Ameno che non stiate affrontando attività molto al di sotto del vostro livello, in Honkai Star Rail non arriverete da nessuna parte attaccando alla cieca. L'unico modo per poter avere la meglio sugli avversari più complessi è sfruttare la meccanica chiamata Weakness Break, essenziale per mettere in ginocchio qualsiasi tipo di nemico, persino i boss.

La tecnica in questione coinvolge l'indicatore bianco collocato al di sopra della salute di qualsiasi bersaglio e che sta ad indicarne la quantità di scudo. L'unico modo per spezzare lo scudo è eseguire attacchi legati ad uno degli elementi le cui icone sono ben visibili sulla testa del nemico. Una volta abbattuto lo scudo, si attiverà uno status che cambia in base all'elemento utilizzato e il nemico resterà inerme per qualche turno, subendo molti più danni da qualsiasi tipo di attacco.



Ecco di seguito tutti i tipi di Weakness Break:

• Fire: applica una bruciatura al nemico, la quale lo danneggia nel corso del tempo

• Ice: congela l'avversario ed infligge danno elementale

• Wind: continua a danneggiare nel tempo il bersaglio con danno elemental, infliggendo lo status Wind Shear

• Quantum: fa sì che il nemico subisca danno al successivo movimento (tale danno viene aumentato se il bersaglio viene colpito nel turno precedente)

• Lightning: infligge Shock, danneggiando nel tempo il nemico con danni elettrici

• Imaginary: oltre ad infliggere Imaginary DMG, causa lo status Imprisoned, che rallenta alcune azioni e riduce la velocità

• Physical: causa sanguinamento, e continua a danneggiare il nemico nel corso del tempo

Alternate gli attacchi

Un altro importante fattore da tenere in considerazione durante gli scontri di Honkai Star Rail è il limitato numero di utilizzi delle mosse speciali. Sebbene tali attacchi siano molto più efficaci, essi possono essere attivati un quantitativo limitato di volte che corrisponde a quanti Skill Point avete.

Fortunatamente, questa risorsa può essere ricaricata semplicemente utilizzando gli attacchi di base ed è sufficiente ‘sprecare' qualche turno in questo modo per tornate a sferrare i colpi più potenti. Proprio per via di questa meccanica, è importante che riflettiate bene su quando utilizzare l'abilità speciale o il colpo standard, magari evitando di esagerare quando al nemico resta così poca vita da poter essere abbattuto anche con un soffio.

Ultimate

Oltre all'attacco standard e all'abilità speciale, ogni personaggio di Honkai Star Rail dispone anche di un terzo potente attacco che prende il nome di Ultimate, il quale segue regole diverse rispetto alle altre tecniche. Oltre a ricaricarsi tramite l'eliminazione dei nemici e l'esecuzione delle altre mosse, la Ultimate ha la priorità per quello che riguarda i turni e può essere attivata in qualsiasi momento dello scontro. Se viene attivata durante il turno del giocatore, viene eseguita istantaneamente, in caso contrario il nostro personaggio scatenerà la sua furia sui nemici appena terminerà il turno in corso. Insomma, è possibile utilizzare queste mosse speciali sia per infliggere danno che per avere un turno extra.

Esplorate ogni area

Honkai Star Rail non è un open world e propone una serie di mappe più lineari che potremmo definire simili ai percorsi che siamo abituati a vedere nei giochi Pokémon, giusto per fare un esempio. Un'impostazione del genere non rinuncia però alla possibilità di esplorare numerose ambientazioni, molte delle quali nascondono una serie di segreti che, una volta trovati, ricompensano il giocatore con un bel po' di risorse e altri oggetti preziosi.

Per questo motivo, vi suggeriamo di non tirare mai dritto verso l'obiettivo e di dedicarvi all'esplorazione dell'area, così da trovare tutti i forzieri e gli elementi dello scenario da distruggere (quelli sui quali appare un bersaglio quando vi avvicinate): in questo modo accumulerete sia i consumabili per potenziare i personaggi che le Stellar Jade, essenziali per l'elemento gacha del free to play Hoyoverse.

Risorse

Nelle prime ore di Honkai Star Rail vi renderete subito conto di quanto siano limitate le risorse a vostra disposizione e vi ritroverete così a dover gestire con grande attenzione tutti quei consumabili che sono necessari a far aumentare il livello dei personaggi e dei loro Light Cone. Per questo motivo, vi suggeriamo di evitare di apportare qualsiasi modifica a meno che non sia richiesto esplicitamente dai tutorial o nel caso in cui doveste incontrare un nemico eccessivamente forte. Così facendo, riuscirete a mettere da parte qualche risorsa extra nell'inventario e avrete anche l'opportunità di prendere confidenza con gli elementi del party, così da capire quali sono i più adatti al vostro stile di gioco e meritano quindi qualche potenziamento.

Alberi delle abilità

Una volta superate le fasi iniziali dell'avventura, inizierete ad incontrare nemici particolarmente tosti, soprattutto nelle aree più nascoste delle missioni principali e secondarie. In situazioni come queste, vi sconsigliamo di limitarvi al semplice aumento del livello di personaggi e Light Cone, poiché a ricoprire un ruolo di primaria importanza nell'economia di gioco sono anche i Traces. Si tratta degli alberi delle abilità dei singoli personaggi, i cui nodi possono avere un impatto notevole sia sul funzionamento delle mosse speciali che sulle statistiche. Se quindi avete un personaggio preferito e volete potenziarlo, concentratevi anche e soprattutto su questo aspetto.

Auto-battle e 2x

Può capitare che vogliate dedicarvi ad una sessione di farming o che dobbiate affrontare una serie di scontri molto semplici. In casi come questi, esistono due funzionalità extra di Honkai Star Rail che sono perfette per rendere l'esperienza di gioco più veloce: stiamo parlando dell'auto-battle e del 2x. Queste due opzioni si sbloccano solo dopo un'oretta di gioco, raggiungendo il Simulated Universe, e si possono attivare semplicemente cliccando le icone in alto a destra durante un combattimento. Nel primo caso, si andrà ad attivare il combattimento automatico, così che la CPU gestisca automaticamente i personaggi durante il vostro turno, con la possibilità di scegliere se intervenire manualmente o meno per l'attivazione delle Ultimate. Il 2x è invece un sistema per velocizzare gli scontri, così da concluderli più velocemente, magari accompagnandoli all'auto-battle. Come potete intuire, si tratta in tutti e due i casi di opzioni molto utili per chi vuole accumulare risorse nelle attività secondarie senza prestare troppa attenzione al gioco.

Stellar Jade

Come accade nella maggior parte dei free to play con meccaniche gacha, anche Honkai Star Rail è particolarmente generoso con il giocatore durante le fasi iniziali. Avere a disposizione così tante risorse da spendere nel negozio, però, potrebbe indurre a fare qualche errore e a sprecare tutto sui banner sbagliati. Per questo motivo, è davvero importante che impariate a comprendere la differenza tra le varie valute che si possono utilizzare all'interno della sezione Warp dei menu.



Ecco di seguito le tre valute principali per le loot box di Honkai Star Rail:

• Star Rail Pass: il biglietto d'argento è la valuta per effettuare le pull sul banner permanente (Regular Wrap)

• Star Rail Special Pass: il biglietto d'oro serve invece per le pull nel banner a tempo di personaggi e Light Cone (Event Warp)

• Stellar Jade: è l'equivalente delle Primogems, ogni 160 unità di questa valuta possono essere convertite in un ticket d'argento o d'oro



È quindi importante che non convertiate nemmeno uno Stellar Jade in semplici Star Rail Pass, poiché è molto meglio investire questa risorsa nei banner a tempo. Per quello che riguarda invece i biglietti argentati che si ottengono come ricompensa, questi possono essere utilizzati senza problemi, poiché per loro non ci sono utilizzi alternativi.

Attività giornaliere

Intorno al raggiungimento del Trailblazer Level 12, sbloccherete due importanti attività secondarie di Honkai Star Rail: le Daily Activities e gli Assignments. Nel primo caso si tratta delle classiche missioni giornaliere, il cui funzionamento è diverso rispetto a quanto visto in Genshin Impact e più vicino ad altre produzioni come Tower of Fantasy. Ogni giorno vi verranno proposti degli obiettivi, ciascuno dei quali vi farà ottenere i cosiddetti Punti Attività: accumulando questa valuta (il cap giornaliero è 500) potrete sbloccare tutte le ricompense, tra le quali spiccano 60 unità di Stellar Jade.

Gli Assignments sono invece l'equivalente delle Spedizioni, ma in questo caso ricoprono un ruolo molto più importante, dal momento che ricompensano il giocatore con materiali per l'ascensione. Per ottenere questi oggetti, sarà sufficiente inviare in missione uno dei vostri personaggi, assicurandovi che il suo Path (la classe) corrisponda con quello richiesto dall'obiettivo. Ovviamente gli eroi inviati in spedizione saranno comunque utilizzabili, quindi non abbiate paura ad utilizzare i vostri personaggi migliori per ottenere risorse gratis.

Cross-save

L'ultimo consiglio che vogliamo darvi riguarda il modo di giocare Honkai Star Rail. Come vi abbiamo già detto, il nuovo titolo Hoyoverse è perfetto per l'uso su dispositivi mobile ed è bello da vedere su PC: per questi motivi, è un'ottima idea quella di sfruttare il pieno supporto al cross-save. È sufficiente utilizzare lo stesso account (anche quello di Genshin Impact) per eseguire l'accesso sia sul vostro cellulare che su PC, così da avere sempre con voi i vostri personaggi e le vostre armi. In questo modo potrete anche completare agilmente le attività del giorno o gli eventi a tempo nel caso in cui non doveste avere la possibilità di avviare il gioco su PC.