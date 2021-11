Forza Horizon 5 trucchi: migliori auto, crediti extra e opzioni grafiche

Disponibile per Xbox Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più su Fable, è arrivato sugli scaffali di tutti i negozi un altro importante prodotto targato Playground Games appartenente a quella che forse è una delle esclusive Microsoft più acclamate dal pubblico: Forza Horizon 5. Se anche voi vi state preparando a sfrecciare tra le strade del Messico a bordo di velocissimi bolidi, magari grazie alla presenza del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro. Se volete saperne di più sul gioco, sul suo enorme open world e sul comparto grafico da urlo, allora non perdetevi la nostra recensione di Forza Horizon 5.

Quale auto per iniziare?

Come accada nella maggior parte dei racing game, anche Forza Horizon 5 mette i giocatori di fronte ad una scelta al termine della spettacolare introduzione al Festival. I piloti in procinto di avventurarsi per questa versione virtuale del Messico dovranno selezionare il loro primo bolide fra le seguenti scelte: Chevrolet C8 Corvette Stingray, Ford Bronco e Toyota GR Supra. Sebbene all'apparenza possa sembrare che si tratti di una scelta decisiva, sappiate che è altamente improbabile che optare per uno o per l'altro veicolo riesca a rovinare o migliorare il vostro andamento iniziale, anche perché non ci vorrà molto prima che il vostro garage inizi a riempirsi con mezzi di ogni tipo.

Se proprio volete selezionare con cura il primo mezzo, sappiate che la Chevrolet C8 Corvette Stingray è quella più adatta a raggiungere velocità elevate, la Ford Bronco è perfetta per le gare in fuoristrada e la Toyota GR Supra è quella che permette di cimentarsi meglio nell'arte del drifting (ecco le migliori auto per il drifting in Forza Horizon 5).

Esplorate il Messico

L'enorme mappa di Forza Horizon 5 non è fatta solo ed esclusivamente da strade e, pertanto, il nostro consiglio è quello di visitarne ogni singolo pixel alla ricerca di segreti e collezionabili. Oltre ad essere un'esperienza piacevole, esplorare il Messico ricreato da Playground Games premia il giocatore in vari modi, dal momento che sparsi in giro per il mondo di gioco troviamo come sempre cartelloni da distruggere, acrobazie folli da eseguire e gli immancabili gioielli nascosti.

In quattordici diversi luoghi della mappa vi sono dei fienili tutti uguali al cui interno si nascondono delle preziosissime auto che potrebbero fare molto comodo alla vostra collezione. Se non avete voglia di trovarle da soli, sappiate che in rete è possibile individuare delle pratiche mappe con sopra la posizione di ognuno dei fienili, i quali non verranno segnalati in questa guida per evitare qualsiasi tipo di spoiler a chi vuole godersi tale aspetto del titolo.

Come guadagnare crediti

Proprio come in tutti gli episodi della serie classica e negli altri spin-off arcade, anche Forza Horizon 5 implementa numerose opzioni legate all'accessibilità la cui attivazione influisce negativamente sui Crediti ottenuti al completamento di gare ed attività di vario tipo.

Proprio per questo motivo, vi invitiamo a scegliere con grande cura quelli che sono gli assist di cui non potete fare a meno e di disattivare quelli che invece non sono fondamentali ai fini della vittoria. Tra i parametri personalizzabili troviamo Difficoltà Drivatar, Frenata, Sterzo, Controllo della trazione, Controllo della stabilità, Traiettoria, Danni e usura pneumatici e Riavvolgi. Per guadagnare velocemente crediti in Forza Horizon 5 potreste ad esempio disabilitare la presenza della Traiettoria o la funzionalità legata alla possibilità di riavvolgere il tempo, così da ottenere un bonus senza necessariamente aumentare l'abilità degli avversari controllati dall'intelligenza artificiale.

Acquistare una casa

Se siete riusciti a resistere alla tentazione di acquistare una delle tante auto di lusso disponibili nell'immenso catalogo di Forza Horizon 5, sappiate che la vostra potrebbe essere stata una scelta virtuosa. Per quanto l'acquisto di una nuova automobile possa essere piacevole, esiste anche un altro modo per investire i Crediti messi da parte per ottenere degli enormi benefici: acquistare una casa.

Sparse in giro per il Messico vi sono infatti diverse residenze che possono essere acquistate per un prezzo che varia da centinaia di migliaia di dollari a svariati milioni di dollari. Apparentemente potrebbe sembrare che l'acquisto di una casa non sia altro che un costoso checkpoint dal quale iniziare a giocare ad ogni avvio di Forza Horizon 5, ma si tratta di qualcosa di più: ciascuna di queste case gode infatti di un importante bonus che potrebbe avere un grosso impatto sulla vostra progressione.



Ecco di seguito l'elenco delle case presenti nel gioco e il relativo bonus:

• Buena Esperanza: questa casa, particolarmente economica, serve solo a sbloccare il buffo costume da pollo e un giro alla ruota della fortuna

• La Cabaña: altra casa molto economica il cui acquisto permette di individuare l'area in cui si nasconde uno dei fienili

• Buenas Vistas: permette di attivare il viaggio rapido (il costo varia in base ai cartelloni distrutti) verso una qualsiasi strada

• Hotel Castillo: è la casa più costosa, ma consente di usufruire di una ruota della fortuna gratis ogni giorno

• Casa Bella: attiva le Skill Song, ovvero le canzoni trasmesse alla radio che permettono di aumentare sensibilmente il quantitativo di punti abilità accumulati con le acrobazie

• La Casa Solariega: raddoppia il quantitativo di punti Forzathon ottenuti completando eventi e sfide giornaliere o settimanali

• Lugar Tranquilo: semplifica l'utilizzo della modalità foto, aiutando il giocatore a comprendere quali sono le auto che non sono ancora state immortalate

Opzioni grafiche

Anche Forza Horizon 5 segue quella che ormai è la moda del momento e consente a tutti i giocatori in possesso della console Microsoft di ultima generazione di scegliere tra due diverse modalità grafiche: Qualità o Prestazioni.

La prima migliora in maniera netta il comparto visivo e aumenta la risoluzione bloccando il framerate a 30 fotogrammi al secondo, invece la seconda modalità aumenta a 60 gli fps a discapito di risoluzione e qualità visiva. A meno che non vogliate competere in modo serio online o siate intenzionati a completare le gare alle difficoltà più elevate e senza alcun tipo di assist, vi suggeriamo di optare per la prima modalità grafica, così da godervi gli splendidi paesaggi e i dettagliati modelli delle automobili che il gioco ha da offrirvi.

Auto e crediti gratis

Se c'è un'applicazione che nessun appassionato della serie di racing game dovrebbe lasciarsi sfuggire, quella è senza ombra di dubbio Forza Hub. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Forza Hub è un'applicazione ufficiale e completamente gratuita che può essere scaricata rapidamente su qualsiasi PC con Windows 10 o Windows 11. Una volta avviata l'app ed effettuato l'accesso con l'account Microsoft che utilizzate per giocare, avrete l'opportunità non solo di tenere traccia di tutti i vostri progressi in ogni singolo episodio della serie, ma anche di ottenere delle ricompense molto interessanti.

Forza Hub implementa un sistema di esperienza ed è possibile aumentare il livello semplicemente giocando uno dei vari episodi della serie, incluso Forza Horizon 5, con l'obiettivo di ottenere svariate ricompense (talvolta anche auto gratis). Il nostro consiglio è quello di usufruire dall'app sin da subito, così da poter accumulare Crediti extra da investire in auto e case. Ecco come sbloccare auto bonus in Forza Horizon 5.