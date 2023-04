Horizon Forbidden West Burning Shores: guida e trucchi per PS5

Nonostante il DLC sia stato visita di Review Bombing, Horizon Forbidden West: Burning Shores è stato ampiamente promosso critica, in quanto propone un'avventura l'ultima avventura di Aloy si è dimostrata epica e votata alla spettacolarità (per tutti i dettagli fiondatevi sulla nostra recensione di Horizon Forbidden West: Burning Shores). Dal momento che il contenuto scaricabile è già disponibile in esclusiva su PlayStation 5, abbiamo preparato una breve lista di consigli che dovreste assolutamente consultare prima ancora di mettere piede nella Los Angeles post-apocalittica immaginata dai ragazzi di Guerrilla Games.

Impostazioni

Dopo aver installato il DLC vi suggeriamo innanzitutto di visitare il menu delle impostazioni, giacché lo sviluppatore vi ha inserito diverse opzioni davvero interessanti. Coloro che soffrono di talassofobia, ossia la paura del mare e di nuotare in acque di cui non si vede il fondo, potranno ad esempio attivare una specifica modalità che mira ad allievarne i sintomi, incrementando la visibilità degli ambienti sottomarini e permettendo alla protagonista di respirare a tempo indeterminato. Al contrario, chiunque scelga di non avvalersi della modalità Thalassophobia dovrà necessariamente recuperare e indossare la maschera subacquea per addentrarsi nelle profondità marine senza correre il rischio di annegare.

Tra le altre opzioni figurano poi la possibilità di intervenire sul contrasto, ingrandire le icone dei waypoint, aumentare o ridurre le dimensioni dei sottotitoli, automatizzare le impostazioni della fotocamera, e così via. Va inoltre sottolineata l'implementazione di una meccanica che i fan di Horizon chiedevano da diverso tempo, vale a dire l'Auto-Pick. Una volta attivata la suddetta, Aloy potrà finalmente raccogliere in automatico tutte le risorse individuate nel vastissimo mondo open-world di Horizon: Forbidden West, semplificando non poco il recupero dei materiali richiesti per il crafting. Attenzione però, poiché la raccolta automatica funzionerà soltanto se nell'inventario vi sarà ancora spazio disponibile!



Diversi giocatori potrebbero apprezzare anche la Navigazione Assistita offerta dalla modalità Focus, che come suggerito dal nome permette di premere il tasto L1 per puntare automaticamente la telecamera in direzione della quest più vicina. Non meno interessante è l'Auto Camera, che una volta attivata permette all'inquadratura di adattarsi al volo e seguire la direzione in cui è rivolto lo sguardo di Aloy. Una funzione che, a nostro avviso, torna particolarmente utile nel corso delle battaglie.

Sidequest

Seguendo l'esempio di Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, la cui campagna principale poteva essere completata in 7-8 ore circa (qui trovate la recensione di Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds), la nuova avventura di Aloy non è particolarmente longeva, motivo per cui potreste seriamente terminarla nel corso di un weekend o di un solo giorno.

Per evitare che giungiate troppo presto alla conclusione di Burning Shores, vi suggeriamo caldamente di dedicarvi man mano ai vari contenuti secondari che potrete affrontare le missioni principali, anche perché la maggior parte delle sidequest premierà i vostri sforzi con oggetti leggendari. Portando a termine gli incarichi opzionali non solo migliorerete l'equipaggiamento di Aloy, ma la longevità del DLC potrebbe superare complessivamente la soglia delle 13 ore circa.

Machine Grapple Strike

Laddove Horizon: Forbidden West prevedeva tanti scontri con Macchine gigantesche, durante Burning Shores vi capiterà di molto spesso di affrontare vasti gruppi di dimensioni ridotte, che puntualmente metteranno a dura prova la vostra abilità. Gli sviluppatori hanno quindi implementato delle nuove skill pensate appositamente per semplificare queste sequenze, come ad esempio il cosiddetto Machine Grapple Strike.

Questa tremenda combo permette infatti di saltare e colpire con la lancia le Macchine già atterrate o comunque immobilizzate, per poi far esplodere il risonatore con una freccia, velocizzandone non poco l'eliminazione. Prima di provare a usarla sui nuovi nemici proposti dal DLC, i cui pattern di attacco potrebbero cogliervi di sorpresa, cercate magari di fare pratica sulle Macchine del gioco base. Per conoscere tutte le altre nuove risorse di Aloy, consultate anche la nostra guida alle migliori abilità di Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Occhio al Brimshine

Nel corso della vicenda vi imbatterete frequentemente in frammenti di Brimshine, una nuova risorsa che potrete spendere per acquistare nuove armi e armature, e soprattutto per potenziare tutti i nuovi pezzi di equipaggiamento introdotto in Horizon Forbidden West: Burning Shores. Giacché per massimizzare le statistiche di Aloy vi occorreranno ingenti quantitativi di Brimshine, vi consigliamo di setacciare ogni singolo anfratto della mappa e di prestare particolare attenzione alle aree nascoste, poiché queste ospitano solitamente dei piccoli giacimenti della risorsa desiderata. E dal momento che il Focus di Aloy segnerà i nodi di Brimshine nelle immediate vicinanze, potreste considerare la possibilità di servirvene il più possibile.

Prima di congedarci vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate pure una guida per accedere all'espansione del gioco PS5, le indicazioni da seguire per riscattare i preorder bonus di Horizon Forbidden West: Burning Shores e persino dei consigli per completare la quest intitolata "La Scheggia Dentro".