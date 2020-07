Hyper Scape: la guida per vincere nel Battle Royale di Ubisoft

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Annunciato in maniera quasi inaspettata, Hyper Scape è il nuovo battle royale targato Ubisoft che prova a riproporre alcune delle meccaniche che meglio hanno funzionato in altri esponenti del genere e ne introduce altre molto particolari, come la forte integrazione con Twitch. Se siete stati tra i fortunati che hanno ricevuto il Twitch Drop con l'accesso alla closed beta di Hyper Scape, ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a comprendere meglio il gameplay di questo shooter in prima persona.

Sempre in movimento

Uno degli strumenti più utili tra quelli dati dagli sviluppatori ai giocatori di Hyper Scape è senza ombra di dubbio il veloce sistema di movimento. Il proprio avatar si può infatti spostare molto velocemente tra le aree urbane della mappa sfruttando la forte spinta conferita dalla scivolata in corsa e dalla possibilità di effettuare un doppio salto.

Dosando i due salti si può passare da un tetto all'altro senza mai toccare terra (il gioco è molto generoso quando si tratta di agganciarsi alle sporgenze per arrampicarsi) e, nel caso in cui doveste cadere, potete sfruttare uno dei tantissimi trampolini gialli sparsi per la mappa, i quali permettono di raggiungere altezze notevoli semplicemente saltandoci sopra. Insomma, le possibilità di movimento sono molteplici ed è bene imparare il prima possibile a padroneggiare questa meccanica di gioco per evitare i colpi dei nemici o per riposizionarsi quando le cose si mettono male.

Fantasmi digitali

Una delle peculiarità di Hyper Scape è la gestione della morte all'interno di una partita: a meno che tutti i membri del team non cadano in battaglia infatti, non si è mai realmente morti. Nel malaugurato caso in cui un nemico dovesse sconfiggervi, vi trasformerete in una sorta di fantasma digitale visibile solo dagli alleati e, mentre sarete in questa forma, potrete continuare a segnalare la posizione dei nemici ai vostri compagni per fare in modo che nessuno li colga alle spalle.

Ovviamente non si è costretti a vagare perennemente in questo modo per la mappa e, con un po' di fortuna, potrete ritornare in vita grazie alle stazioni di rientro, speciali punti dalla forma triangolare posti sul terreno in corrispondenza dei luoghi in cui muoiono gli avversari: avvicinatevi ad uno di questi e gli alleati potranno riportarvi in vita nel giro di pochi secondi. Prima che procediate alla rianimazione però, vi suggeriamo di dare sempre un'occhiata nei dintorni, poiché la stessa presenza di una di queste stazioni indica che di recente è terminato un conflitto a fuoco e chi ne è uscito vivo potrebbe ancora essere lì vicino.

Hack

A differenza di Apex Legends, uno dei titoli ai quali Hyper Scape si ispira, non esistono abilità specifiche del personaggio o equipaggiamento consumabile come granate stordenti e a frammentazione: a prendere il posto di questo di questo genere di abilità e oggetti ci sono infatti gli Hack. Proprio come le armi, il giocatore può trovare gli Hack in giro per la mappa ed equipaggiarne due qualsiasi contemporaneamente. Ad ognuno di questi oggetti corrisponde una particolare abilità che può essere utilizzata un numero infinito di volte, a patto di attendere lo scadere di un timer tra un'attivazione e l'altra.

Tra gli Hack presenti nel gioco troviamo quello che rende invisibili, quello che permette di posizionare una mina e quello che velocizza la rigenerazione della salute. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti e starà a voi provarli tutti per capire quale si adatta meglio al vostro stile di gioco. Il nostro consiglio è quello di equipaggiarne sempre almeno uno che permette di fuggire agilmente in caso di difficoltà, così da potervela dare a gambe quando i nemici sono troppi o la situazione degenera.

Fusione

Che si tratti di armi o Hack, in Hyper Scape è possibile potenziare gli oggetti presenti nel proprio inventario. Nel battle royale Ubisoft non esistono infatti armi comuni o rare, ma se si trova in giro uno degli oggetti equipaggiati si può premere un semplice tasto per fonderli e crearne uno più potente. Ogni hack e arma ha infatti spazio per cinque diversi potenziamenti, ciascuno dei quali aumenta in vari modi l'efficacia dell'oggetto e, nel caso delle armi, incrementa il danno inflitto e amplia i caricatori.

Ciò significa che una volta raccolte le armi nelle prime fasi di una partita non dovete interrompere in alcun modo la ricerca di nuovo equipaggiamento, così da potenziare il vostro arsenale. A meno che non vogliate recuperare potenziamenti dai cadaveri nemici, sappiate che gli unici modi per accedere a nuove armi è irrompere negli edifici colpendo le vetrate arancioni o distruggere le casse di rifornimento sparse in giro per la mappa. È proprio nelle casse che potreste trovare gli oggetti più utili, dal momento che talvolta possono contenere armi e Hack già potenziati e pronti per darvi supporto in battaglia.

Ping

Per vincere un match di Hyper Scape è fondamentale comunicare con i propri compagni e, come ormai avviene in ogni battle royale che si rispetti, anche in questo caso è possibile segnalare qualsiasi nemico, punto e oggetto con la semplice pressione di un tasto. Sfruttare questa funzionalità è essenziale per fare in modo che anche i compagni conoscano la posizione del nemico e possano sapere in quali armi vi siete imbattuti.

Nell'angolo in basso a sinistra dello schermo è infatti possibile vedere a fianco dell'indicatore della vita degli altri elementi del team anche le loro armi e i loro hack, così che possiate segnalargli le armi che potrebbero servirgli per eventuali fusioni.

Pass Battaglia

La durata di questo test tecnico di Hyper Scape è piuttosto ridotta e, per premiare tutti gli utenti che sono riusciti ad ottenere l'accesso tramite Twitch, hanno messo a loro disposizione una serie di ricompense esclusive che si possono sbloccare tramite un piccolo Pass Battaglia gratuito. Questo pass è composto da 10 livelli che possono essere scalati semplicemente giocando oppure attraverso il completamento di sfide giornaliere e settimanali.

Se avete la possibilità, vi invitiamo a sbloccare tutte le ricompense poiché difficilmente verranno messe in vendita con l'arrivo della versione finale del gioco e questi oggetti potrebbero diventare molto rari. Tra questi troviamo due skin per i personaggi, un'accetta che può sostituire il manganello come arma corpo a corpo e mimetiche per la pistola e la capsula di lancio.