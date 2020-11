Hyrule Warriors L'Era della Calamità: trucchi e guida di base per iniziare

Se avete già completato The Legend of Zelda Breath of the Wild e relativi contenuti aggiuntivi ma non potete fare a meno di ritornare a Hyrule, Nintendo e Koei Tecmo hanno deciso di realizzare un prequel dell'esclusiva di lancio di Switch per far rivivere in prima persona ai giocatori la guerra combattuta ben 100 anni prima. Nel caso in cui foste intenzionati a prendere parte al conflitto al fianco di Link, Zelda, Impa e tutti gli altri condottieri, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra recensione di Hyrule Warriors L'Era della Calamità.

Controlli

Vi proponiamo qui sotto la lista completa dei controlli di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, valida sia che decidiate di utilizzare i Joy-Con, sia che vogliate giocare con un Pro Controller:



• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Attacco normale: Y

• Attacco forte: X

• Mossa speciale: A

• Schivata: B

• Corsa: tieni premuto B

• Strumenti Sheikah: R

• Azione personaggio: ZR

• Oggetti portatili: L

• Parata: ZL

• Cambia personaggio: freccia su/giù della croce direzionale

• Cambia mappa: pressione dello stick analogico sinistro (alterna grandezza e stile della mini-mappa in basso a destra)

• Aggancia obiettivo: pressione dello stick analogico destro

• Menu: +

• Opzioni: -

Sfruttate le combo

Sebbene Hyrule Warriors: L'Era della Calamità proponga uno stile grafico e gli stessi personaggi di Breath of the Wild, siamo di fronte ad un musou, pertanto occorre abituarsi in fretta al combat system e al sistema di controllo completamente diverso rispetto al sequel. In questo caso, infatti, è molto importante iniziare a padroneggiare sin da subito il sistema delle combo, grazie alle quali è possibile effettuare una serie di colpi leggeri per poi chiudere con un attacco pesante e scatenare tutta la potenza dell'arma sui nemici.

Per massimizzare la vostra efficienza in battaglia non esitate mai ad utilizzare le abilità uniche del personaggio (tasto ZR) e le abilità della tavoletta Sheikah, che si ricaricano molto in fretta e consentono di creare barriere o infliggere danni ad area. Per quello che riguarda invece la mossa speciale, che si può utilizzare quando l'indicatore giallo in alto a sinistra è carico, vi suggeriamo di scatenarla solo sui boss, così da potergli dare un duro colpo e magari spezzargli le difese: una volta storditi, infatti, è possibile dargli il colpo di grazia con la semplice pressione del tasto X. Se volete approfondire l'argomento, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sul combat system di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità .

Entrata ad effetto

Le mappe di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità pullulano di nemici, i quali sono soliti stare in piccoli gruppi. Se volete divertirvi e semplificarvi il lavoro al tempo stesso, potrebbe essere sempre e comunque una buona idea quella di approcciarvi nel modo più esplosivo possibile a questi gruppi.

Tenendo premuto il tasto B (o muovendosi in avanti ininterrottamente per qualche secondo) il personaggio inizierà a correre e durante quest'azione potrete premere il tasto dedicato all'attacco forte per scatenare la vostra furia tra i nemici e fare strike. Nel caso di Link, ad esempio, inizierete a fare "surf" sullo scudo sbaragliando tutti i nemici facenti parti del gruppo, dandogli così una bella sfoltita prima di iniziare a combattere.

Posizionamento strategico

In Hyrule Warriors: L'Era della Calamità si possono utilizzare contemporaneamente più personaggi, tra i quali si può effettuare un cambio con la semplice pressione di un tasto. A differenza di altri giochi di questo tipo, però, i personaggi che non si utilizzano continuano a combattere e a muoversi autonomamente per la mappa, sebbene vi sia la possibilità di impartire loro dei semplici ordini legati al movimento.

Nel caso in cui doveste raggiungere obiettivi posizionati in aree completamente diverse tra loro, potreste fare in modo che ognuno di loro raggiunga uno dei punti indicati sulla mappa per evitare tempi morti. Per impartire ordini agli alleati non occorre far altro che premere il tasto +, selezionare la scheda Compagni e poi schiacciare A sull'icona del personaggio: sul lato destro dello schermo, in corrispondenza della mappa, apparirà un piccolo cursore attraverso il quale potrete decidere il luogo da far raggiungere al personaggio.

Attività secondarie

Una volta sbloccato l'accesso alla mappa di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, avrete anche la possibilità di completare una lunga serie di attività secondarie, alcune delle quali sono di fondamentale importanza per la progressione: in alcuni casi si tratta di brevi missioni che ricompensano il giocatore con dei preziosi oggetti, in altri casi di richieste che possono essere completate istantaneamente a patto di essere in possesso dei materiali richiesti. Tra questi c'è anche la possibilità di sbloccare la Gilda dei Fabbri di Hyrule, l'accesso alla cucina o a mercanti di vario genere. Insomma, dopo aver completato la seconda missione potrete iniziare ad investire le risorse accumulate per espandere le strutture disponibili e accedere ad un numero di funzionalità sempre più alto. Sono molto importanti anche le icone gialle dei vari personaggi sbloccati, le quali attraverso un meccanismo identico a quello delle strutture permettono di sbloccare armi, combo aggiuntive e potenziamenti (ad esempio cuori extra) per i vostri eroi.

Potenziate armi e personaggi

Se avete seguito i consigli del paragrafo precedente avrete ora accesso alla Gilda dei Fabbri di Hyrule, che consiste nel menu di potenziamento delle armi di Hyrule Warriors L'Era della Calamità. Visitando la Gilda dei Fabbri di Hyrule (contrassegnata sulla mappa da un'icona quadrata con un martello all'interno) e selezionando la voce "Fondi armi" è possibile selezionare prima l'arma da potenziare e poi quelle da sacrificare per aumentare il potere d'attacco e i bonus della vostra arma preferita.

Questo sistema è davvero utile per rendere le armi sempre più efficaci in combattimento ed evitare che a lungo andare diventino inutilizzabili per le statistiche eccessivamente basse, soprattutto se si gioca alle difficoltà più alte. Altrettanto importante è anche il Centro d'Addestramento, altra struttura che si sblocca proseguendo nell'avventura e grazie alla quale si può velocizzare la crescita dei personaggi. Se gli eroi aumentano di livello accumulando punti esperienza in battaglia, tramite questa struttura potrete rendere più rapido il loro potenziamento investendo un po' delle Rupie accumulate.

Combattete a pancia piena

Tra le varie meccaniche che si sbloccano attraverso le attività secondarie della mappa troviamo anche la cucina, che in Hyrule Warriors L'Era della Calamità può fare la differenza nelle missioni più complesse. Prima di scendere in campo, vi verrà infatti chiesto non solo di selezionare quali eroi utilizzare ma anche di preparare una pietanza, così da ottenere un potenziamento alla velocità, alla difesa, all'attacco o ad altri parametri.

Ovviamente per poter creare un piatto dovrete disporre degli ingredienti che servono a cucinarlo e nel corso del gioco avrete l'occasione di sbloccare sempre più ricette.

Amiibo

Come la maggior parte delle esclusive Nintendo, anche Hyrule Warriors L'Era della Calamità supporta gli Amiibo. Ogni giorno potete infatti scansionare degli Amiibo per ottenere una serie di materiali extra.

Questa funzionalità può essere attivata cinque volte al giorno e potrebbe essere una buona idea approfittarne per velocizzare l'accesso ad alcune strutture e potenziamenti extra che richiedono grosse quantità di risorse o materiali rari da trovare in giro. Per attivare questa funzione dovete innanzitutto andare nella schermata del titolo (non esiste la possibilità di farlo direttamente in gioco) e selezionare Amiibo: vi apparirà così a schermo una serie di istruzioni su come avvicinare la statuetta al controller e ottenere i premi.