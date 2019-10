Indivisible: guida e trucchi per affrontare l'avventura di Anja

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Dopo una campagna Kickstarter che ha avuto i suoi alti e bassi ed una demo/prototipo che ha catturato i fan sin dal primo momento, lo sviluppo di Indivisible si è concluso con successo e il gioco è ora disponibile su PC, Xbox one e PlayStation 4, mentre la versione Nintendo Switch si prepara ad arrivare nel corso delle prossime settimane (potete recuperare la nostra recensione di Indivisible). Ecco quindi i nostri consigli utili sia che stiate per iniziare il gioco, sia che vogliate qualche dritta per migliorare le vostre strategie nelle prime fasi.

Combo e attacchi alternativi

Il sistema di combattimento di Indivisible è sicuramente particolare e potrebbe non risultare molto intuitivo per alcuni giocatori. Ciascun eroe del nostro party può eseguire diverse mosse tramite la pressione di un tasto, il quale è ben visibile nell'indicatore situato ai suoi piedi. Quest'ultimo fornisce al giocatore numerose informazioni circa il numero di mosse che si possono eseguire (corrispondente al numero di pallini colorati) e i tempi di ricarica da attendere prima che si possa tornare a sferrare nuovamente un attacco.

Tenere premuta la croce direzionale verso l'alto o verso il basso nel momento in cui si esegue una mossa permette al proprio personaggio di sferrare una tipologia alternativa d'attacco. Questo si traduce nella possibilità per i membri del vostro party di eseguire tre diverse tecniche. Ogni personaggio dispone di mosse diverse che potrebbero servire a scagliare in aria l'avversario, applicare potenziamenti o depotenziamenti, sparare svariati proiettili o infliggere danno ad area.

Per ottenere il massimo da questo combat system il consiglio è quello di non attaccare a testa bassa il nemico schiacciando tutti i tasti legati agli attacchi disponibili. Il modo migliore per avere la meglio sull'avversario è infatti quello di sfruttare il sistema di combo e magari concentrare tutti gli attacchi in pochi istanti. Così facendo non darete tregua al nemico e avrete l'opportunità di interromperlo nel caso in cui dovesse provare a reagire tra un colpo e l'altro.Nel gioco è anche disponibile un particolare attacco speciale che sfortunatamente non viene illustrato al giocatore, nonostante la sua spiccata utilità in battaglia. Parliamo delle frecce esplosive, azione che può essere eseguita tramite la semplice pressione contemporanea del tasto dedicato all'attacco e di quello adibito all'uso dell'arco. Così facendo la freccia scoccata esploderà all'impatto consentendovi di infliggere danno a distanza e ferire gravemente il nemico, al quale potrete dare successivamente il colpo di grazia.



Parata e Iddhi

In un gioco come Indivisible non è importante solo attaccare ma anche riuscire a difendersi dai colpi degli avversari. A questo proposito è permesso al giocatore di effettuare una parata con la pressione di un apposito tasto, anche se non vi è la possibilità di annullare automaticamente e del tutto gli effetti del colpo subito: parando un colpo si riduce in modo più o meno importante il quantitativo di danno inflitto dallo stesso. È anche possibile effettuare una parata perfetta tramite la pressione del tasto poco prima dell'impatto: tenete bene a mente che questo è l'unico modo che avete per contrastare le pericolose prese avversarie.

Avere una certa dimestichezza con il sistema di parata è molto importante, dal momento che restare molto tempo in posizione di difesa consuma l'indicatore Iddhi. Questa barra si ricarica mandando a segno gli attacchi e si consuma sia parando che effettuando mosse speciali. Potete quindi facilmente intuire quanto sia importante riuscire a gestire sapientemente questa risorsa, così da non esaurirla in fase di difesa restando poi a bocca asciutta quando giungerà il momento di scatenare tutte le proprie forze sull'avversario.

Mettete il turbo

Un'ottima strategia per sopraffare il nemico in Indivisible è quello di entrare in battaglia con un team interamente composto da personaggi che hanno nella velocità il proprio punto di forza. Così facendo i vostri personaggi potranno scagliarsi contro il nemico a grande velocità colpendolo ripetutamente.

Se proprio non gradite un'intera squadra composta da personaggi rapidi non possiamo che consigliarvi l'utilizzo di Razmi. Questa eroina non solo dispone di una mossa curativa di livello 1, ma è anche in grado di sferrare dei devastanti attacchi con effetto ad area, il che la rende uno dei migliori personaggi tra quelli disponibili nel gioco. A differenza di molti altri eroi, Razmi si sblocca nel corso della storia e quindi non sarà possibile lasciarsela scappare in qualche modo.

Vantaggio tattico

Nel mondo di Indivisible è possibile tranquillamente vedere i nemici, così da poter iniziare la fase di combattimento con un netto vantaggio. Cogliere il nemico di sorpresa e colpire per primi vi garantirà infatti del danno extra all'inizio dello scontro, il che renderà spesso la battaglia molto più veloce soprattutto se di fronte a noi ci sono rivali di basso rango. Quando è invece l'avversario a colpire per primo, l'intero party del giocatore inizia con un lieve malus ai punti salute. Evitate quindi di spostarvi troppo velocemente nelle nuove aree, così da individuare i nemici e studiarne i movimenti per poter fare la prima mossa.

Una volta sbloccato l'arco potrete inoltre stordire il nemico a distanza e attaccarlo senza che inizi una vera e propria battaglia. A meno che non avrete fretta di proseguire, vi consigliamo di sfruttare questa meccanica per confondere il nemico, attaccare fino a quando non è in punto di morte e poi dare il via allo scontro, così da ottenere dei punti esperienza facili.

Siate socievoli

Nel corso dell'avventura di Indivisible vi ritroverete ad esplorare numerosi luoghi popolati da personaggi di vario genere. Non siate timidi e cercate di interagire sempre con tutti, dal momento che molti di questi personaggi non giocanti potrebbero non limitarsi a dire qualche semplice frase. Alcuni di questi sono infatti dei potenziali membri del vostro party ed è meglio non lasciarsene sfuggire nemmeno uno. In alcuni casi infatti, questi NPC vi assegneranno delle semplici quest che, una volta portate a termine, vi consentiranno di aggiungere un nuovo eroe tra i vostri ranghi.