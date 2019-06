Judgement PS4: guida e trucchi per muovere i primi passi a Kamurocho

Nonostante i problemini riscontrati a ridosso del lancio giapponese, l'ultima fatica del Ryu ga Gotoku Studio, Judgment, è finalmente giunta sugli scaffali di tutti i negozi europei. Trattandosi di un titolo piuttosto complesso, vi invitiamo a leggere i nostri consigli prima di iniziare l'avventura con protagonista il misterioso detective privato Yagami. La guida che segue vi aiuterà ad orientarvi nel mondo di gioco e seguendo i nostri consigli dovreste riuscire a padroneggiare al meglio tutti gli aspetti di base del gameplay. Buon divertimento!

Preparatevi allo scontro

Proprio come in Yakuza, Judgment permette al giocatore di esplorare con un certo grado di libertà l'intera mappa di gioco. Per questo motivo, il pericolo potrebbe nascondersi dietro l'angolo ed è quindi altamente consigliabile essere sempre preparati ad un ipotetico ed imminente combattimento. A questo proposito è bene tenere all'interno delle proprie tasche un discreto quantitativo di oggetti curativi, in modo da poter sempre recuperare la situazione quando le cose si mettono male. Tra gli oggetti migliori da portare con voi c'è il Sushi, acquistabile presso i negozi Poppos.

Il protagonista potrà trasportare fino a 10 pezzi di Sushi contemporaneamente, il che gli consentirà di avere da parte un buon quantitativo di oggetti per il ripristino della salute. Vi ricordiamo inoltre che, spesso e volentieri, prima di una missione più o meno ardua gli NPC vi chiederanno se siete pronti prima di partire. Quando ciò avviene, il consiglio è quello di prepararsi al peggio. Ovviamente è fortemente consigliato inserire gli oggetti curativi nel menu rapido, in modo tale che con la semplice pressione di un tasto della croce digitale possiate utilizzarli e ripristinare una discreta quantità di salute senza dover necessariamente aprire il menu dell'inventario.

Curate le ferite mortali

A proposito di scontri complessi, in Judgment bisogna costantemente fare attenzione allo stato di salute di Yagami. Nel corso dei combattimenti contro i nemici più coriacei o contro gli stessi boss, questi potrebbero colpirci con degli attacchi più potenti rispetto a quelli standard e in grado di ferire mortalmente il protagonista. Questo genere di colpi, che fanno illuminare il nemico quando è in procinto di eseguirli, abbassano il quantitativo massimo di punti salute di Yagami, che dovrà quindi curarsi per poter tornare a disporre di tutti i propri HP.

Se siete stati colpiti da uno o più di questi attacchi brutali (il loro effetto è cumulativo), sappiate che le soluzioni a vostra disposizione sono solamente due: trovare un Kit Medico in giro per la mappa o rivolgersi al Dottor Moroboshi. Il medico, che incontrerete nelle fasi iniziali del Capitolo 2, potrà sia vendere gli oggetti curativi che ripristinare l'indicatore della salute al prezzo di 20.000 yen. Quella di recarsi sempre dal Dottor Moroboshi è un'ottima idea, ma sarebbe sempre meglio avere a portata di mano un kit di pronto soccorso, in modo da poter rimettere Yagami in sesto anche nel bel mezzo di una situazione spiacevole. In ogni caso è sconsigliato continuare a giocare con una ferita mortale, poiché sareste estremamente vulnerabili.

Abilità migliori

Come in un qualsiasi gioco di ruolo, Judgment permette al giocatore di potenziare il protagonista spendendo i Punti Abilità guadagnati in un'apposita schermata. Una delle più utili è sicuramente quella che consente di incrementare il quantitativo massimo di punti salute, potenziamento grazie al quale Yagami potrà incassare un maggior numero di colpi da parte degli avversari.



Il primo di questi upgrade vi costerà solo 900 punti abilità e, oltre ad essere senza ombra di dubbio il più utile, andrebbe sbloccato per primo. Gli step successivi di questa abilità passiva saranno molto più costosi e dovrete invece faticare un po' per mettere da parte i 2700 e i 10800 punti abilità necessari al loro sblocco. Un'altra abilità molto utile è quella legata allo scassinamento, anch'essa presente nella schermata dei potenziamenti con 3 diversi livelli. Il primo potrà essere sbloccato senza particolare fatica, mentre gli altri due richiederanno un quantitativo di punti abilità abbastanza elevato.

Passando invece alle mosse più utili da utilizzare in combattimento, non possiamo non citare la Wall Jump Finisher. Si tratta di un'azione che, se sbloccata, permette al protagonista di sfruttare una parete per darsi la spinta e colpire violentemente un avversario. Oltre ad essere una mossa decisamente efficace, la sua esecuzione potrebbe anche intimorire gli avversari, sulle cui teste apparirà una nuvoletta viola. Quando spaventati, i nemici saranno vulnerabili per una manciata di secondi, durante i quali potrete approfittarne per dargli una bella lezione. Non meno importante è l'abilità Flux Fissure.



Questa particolare mossa, disponibile esclusivamente con lo stile della Tigre, permette di tenere premuto il tasto Quadrato durante una combo per caricare un colpo estremamente potente e in grado di spezzare la guardia anche dei nemici più grossi. L'ultima mossa che va sicuramente acquistata è poi Rising Tornado. Grazie a questa abilità potrete rialzarvi da una caduta con stile, eseguendo una sorta di movimento rotatorio che spiazzerà gli avversari.

Esperienza e soldi facili

Nelle primissime fasi di gioco è possibile ottenere un bel po' di punti esperienza senza particolari problemi. Tutto ciò che dovete fare è recarvi in uno dei negozi Poppos e parlare con il commesso, cosa che darà il via ad un mini-evento. A questo punto spendete qualche migliaio di yen nel negozio, magari per recuperare qualche oggetto curativo, e otterrete un livello reputazione e ben 500 punti esperienza. Tale procedimento può essere svolto in più negozi, il che vi permetterà in pochi e semplici passi di ottenere abbastanza esperienza da acquistare il primo step delle abilità più importanti di cui vi abbiamo parlato sopra.

Se invece avete bisogno di denaro, il consiglio più utile che possiamo darvi è quello di raggiungere il secondo capitolo della storia di Judgment e visitare l'ufficio del protagonista. Dovreste aver accesso ad una bacheca con diverse missioni secondarie, il cui completamento vi farà ricevere una discreta somma di denaro.



Se poi avete sulla vostra PlayStation 4 un salvataggio di Yakuza, vi ritroverete ben 50.000 yen nella cassetta postale all'esterno dell'ufficio di Yagami. Se siete abbonati al PlayStation Plus dovreste avere almeno un capitolo della serie nella vostra libreria, quindi scaricatelo e fate in modo di creare un salvataggio per poter usufruire di questo bonus.

Reputazione della Città

Un parametro da tenere d'occhio in Judgment è quello legato alla Reputazione della Città. Questo parametro è legato al numero di amici che potrete conoscere nel corso dell'avventura (in totale dovrebbero essere 50) e, in base alle amicizie strette vi sarà possibile accedere a degli eventi extra.

Per non perdervi i vari NPC disponibili, controllate la lista delle cose da fare prima di completare ogni capitolo, in modo da essere sicuri di non avere trascurato nulla e di aver conosciuto tutti i personaggi. Solitamente i luoghi da controllare sono la bacheca all'ufficio di Yagami, l'ufficio legale Genda e il Bar Tender. Tra i benefici che si hanno facendosi più amici troviamo la possibilità di ricevere dei regali, quella di portarli in battaglia e un sensibile aumento dell'indicatore EX Gauge.

Viaggio rapido

Spostarsi per la mappa di Judgment potrebbe essere piuttosto noioso in alcune situazioni, soprattutto nelle fasi più avanzate di gioco.

Dal momento che proseguendo nell'avventura è probabile che le vostre tasche non siano poi così vuote, potete sempre approfittare dei taxi sparsi in giro per raggiungere agilmente qualsiasi punto. Queste auto fungono da viaggio rapido e, al costo di circa 400 yen, vi consentiranno di spostarvi subito presso una delle numerose fermate dei taxi.