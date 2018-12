Just Cause 4 Guida: armi, gadget e distruzione

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Just Cause 4 si presenta come il capitolo più innovativo della serie, proponendo diverse novità in termini di meccaniche e ambientazioni. Il gioco si svolge a Solìs, una regione sudamericana composta da quattro biomi in grado di ospitare diversi eventi atmosferici dinamici, dando vita a situazioni di gioco ancora più movimentate e imprevedibili. La curva di apprendimento non sarà da sottovalutare, nemmeno per i giocatori più esperti. Ecco dieci consigli utili per muovere i primi passi nella nuova avventura di Rico Rodriguez.

Rampino e paracadute

Il rampino e il paracadute rimangono due strumenti imprescindibili, da sfruttare in qualsiasi momento per accelerare i nostri movimenti e per spostarci da un punto all'altro della mappa con stile. Come visto nei precedenti capitoli della serie, sarà possibile correre, usare il rampino per alzarsi in aria e aprire il paracadute per planare e atterrare nella zona desiderata.

Tenetelo sempre a mente, soprattutto quando avrete bisogno di allontanarvi da una situazione pericolosa, o per raggiungere una posizione sopraelevata in pochi istanti.

Frenata a mezz'aria

Ogni volta che scendete in picchiata verso terra, ricordatevi che potete usare il rampino per interrompere la caduta. Questa meccanica si rivelerà particolarmente utile per attutire le cadute ad alta velocità (in particolare se vi lanciate da grandi altezze), evitando così di subire i danni dell'impatto (che potrebbero compromettere la salute di Rico). Provate a usarla anche durante il combattimento per muovervi più rapidamente, in modo da rendervi ancora più difficili da colpire per i nemici.

Tuta alare

Ogni volta che usate il rampino e siete in volo, potete passare in qualsiasi momento alla tuta alare per iniziare a planare. Questa tecnica può essere utilizzata per accedere a molte aree che non sareste in grado di raggiungere semplicemente con il rampino.

Una cosa importante da ricordare è che la caduta può essere molto dura. Per questo motivo, assicuratevi di trovare un buon punto di atterraggio, ed eventualmente di passare al paracadute per evitare ulteriori rischi.

Rifornimento

Durante l'avventura notoerete la presenza di alcune casse disseminate per la mappa. Aprirle vi consentirà di ottenere nuove armi da sfruttare a vostro vantaggio. Molte di esse, in particolare, possono contenere strumenti ad alto tasso distruttivo come lanciagranate e lanciarazzi, di grande utilità per abbattere i veicoli dei nemici come gli elicotteri. Nelle fasi esplorative tenete sempre gli occhi aperti, senza trascurare nessuna cassa vi capiti a tiro: non esistate ad aprirle ogni volta che ne avrete l'occasione.

Livello di caos

Già presente nel secondo capitolo della serie, la feature del livello di caos è tornato per l'occasione anche in Just Cause 4. Aumentare questo indicatore porterà diversi vantaggi come l'accesso a più agenti e riserve per la vostra squadra, rendendoci ancora più efficienti nel corso delle missioni.

I livelli stessi non funzionano molto diversamente da come visto in Just Cause 2, ed è possibile aumentarli semplicemente giocando e svolgendo tutte le attività che ci vengono assegnate.

Nuoto

Data la vastità del mondo di gioco e le numerose opzioni di movimento disponibili, è facile dimenticarsi che in Just Cause 4 è possibile nuotare e andare sott'acqua. Durante l'esplorazione dei fondali sottomarini non dimenticate di tenere sotto controllo l'indicatore dell'ossigeno. Rimanere sott'acqua troppo a lungo può compromettere la salute di Rico, quindi assicuratevi di tornare periodicamente in superficie per riprendere aria, evitando inutili rischi.

Rubate gli elicotteri

In molte missioni verremo attaccati dagli elicotteri. Volendo potremo distruggerli con il Lanciarazzi, ma ci sono modi più creativi per ribaltare la situazione a nostro vantaggio: per esempio rubando il velivolo.

Aggrappatevi all'elicottero del nemico con il vostro rampino, eliminate tutti gli avversari a bordo e prendete il controllo del mezzo. In questo modo raccoglierete due piccioni con una fava: vi sarete sbarazzati di una minaccia, e al tempo stesso vi sarete procurati un elicottero tutto vostro.

Spazi aperti

La mappa di gioco è ricca di spazi aperti, cosa che permette di sperimentare diversi approcci nel corso delle missioni. Quando avvistiamo un gruppo di nemici di fronte a noi, per esempio, possiamo decidere di affrontarli a viso aperto o di aggirarli con le tecniche di movimento descritte sopra. Sfruttate sempre l'ambiente circostante, guardatevi attorno e non sottovalutate le vie alternative al combattimento diretto.

Gadget

Il rampino di Just Cause 4 può contare su tre gadget aggiuntivi: il Booster, il Sollevatore e il Riavvolgitore. Durante l'avventura potremo combinarli per creare esplosioni a catena, sollevare mezzi pesanti, scaraventare i nemici e altro ancora, sfruttando il grande livello di interazione messo a disposizione dal motore fisico del gioco.

Le combo possibili sono innumerevoli: non vi resta che sperimentarle tutte, scoprendo quelle più adatte al vostro stile di gioco!

Distruzione

Nel gioco ci sono molte strutture che possono essere rase al suolo. Sarà possibile abbattere non solo quelle più piccole, ma anche le costruzioni più imponenti come le torri. A volte basterà un singolo colpo di lanciarazzi, in altri caso sarà necessaria più potenza di fuoco. Sfruttate la distruttibilità degli ambienti per i vostri scopi, ricordando di rifornirvi dalle casse per ottenere nuove armi utili allo scopo.