Just Cause 4 gratis: guida e trucchi per i nuovi giocatori

Grazie ai regali di questa settimana sull'Epic Games Store, puntuali come al solito, chiunque non abbia mai giocato a Just Cause 4 (che vi ricordiamo è attualmente presente nel catalogo di Xbox Game Pass) può aggiungerlo in maniera completamente gratuita alla sempre più ricca libreria dello store dei creatori di Fortnite. Se anche voi avete quindi approfittato dell'offerta e state per immergervi nella quarta avventura di Rico Rodriguez, ecco qualche consiglio che vi aiuterà a sopravvivere ai pericoli di Solís.

Prendere il volo

Come vi renderete facilmente conto dopo qualche minuto di gioco, il vero protagonista di Just Cause 4 non è Rico Rodriguez ma il suo rampino, il prezioso accessorio che monta sul braccio sinistro. Grazie a questo particolare strumento, presente anche nei precedenti capitoli della serie, il nostro mercenario altamente specializzato può in qualsiasi momento agganciare ogni singolo oggetto presente nel mondo di gioco, e sfruttarlo per acquisire velocità e librarsi in volo tramite l'ausilio di un paracadute o della tuta alare: entrambi gadget i possono essere attivati e disattivati in qualsiasi momento con la semplice pressione di un tasto (A per il paracadute, Y per la tuta alare).

Per vostra fortuna, il rampino di Rico ha una gittata di tutto rispetto che gli consente di agganciare anche elementi molto distanti purché, quando questi si trovano al centro del mirino, compaia un simbolo bianco rotante che segnali la possibilità di utilizzare il gadget in quel punto.

Dal momento che vi sono agganci ovunque e che è possibile aggrapparsi agli appigli anche con il paracadute aperto, potete intuire come sia estremamente facile coprire lunghissime distanze senza mai poggiare i piedi per terra.

Come marionette

Oltre ad essere lo strumento perfetto per spostarsi tra le varie regioni della mappa di Just Cause 4, il rampino è anche un gadget incredibilmente utile quando si tratta di affrontare orde di soldati agguerriti, siano essi a piedi o a bordo di veicoli. Tenendo premuto il tasto dedicato al rampino (LB su Xbox One) è possibile collegare tra loro due elementi qualsiasi dello scenario, nemici e mezzi compresi: ciò si traduce in un'infinita lista di possibilità, grazie alle quali potreste ad esempio appendere i nemici ai tralicci per tenerli occupati o i mezzi che vi inseguono ad una superficie per fargli terminare in anticipo la corsa.

Insomma, le possibilità offerte sono davvero infinite soprattutto se si considera la possibilità di installare mod come i palloni aerostatici, che possono essere fatti esplodere o utilizzati per sollevare ostacoli di ogni tipo. Nel caso in cui doveste creare troppi collegamenti e voleste istantaneamente interromperli tutti, non dovrete far altro che tenere premuto il tasto inferiore della croce direzionale per far sparire qualsiasi filo.



Non è difficile quindi comprendere come Just Cause 4 sia un enorme luna park in cui il giocatore può sbizzarrirsi come meglio preferisce. Con un po' di pratica si può acquisire la dimestichezza necessaria per compiere delle azioni davvero spettacolari, come ad esempio combattere a bordo di un elicottero per poi decidere di saltare fuori ed entrare con un colpo di rampino nel velivolo avversario (basta agganciare un qualsiasi elicottero con il rampino e poi premere Y per scagliare fuori dall'abitacolo il pilota e prenderne il controllo), magari per approfittare di una riserva di munizioni più elevata.

Potenza di fuoco

Per quanto efficace, il rampino di Rico Rodriguez in just Cause 4 non è sufficiente a gestire tutti i nemici, e nelle situazioni più affollate è preferibile disporre di un arsenale che permetta non solo di annientare i soldati ma anche di fare a pezzi il loro equipaggiamento. Fortunatamente è possibile raccogliere armi da tutti i cadaveri nemici, e dalle casse color grigio sparse in giro per le basi avversarie.

È possibile tenere nell'inventario solo due armi alla volta ed è quindi bene valutare con attenzione quelle che potrebbero farvi più comodo in base alle situazioni che state per affrontare: solitamente il loadout più utile è quello formato da un fucile d'assalto e un'arma esplosiva come il lanciarazzi o il lanciagranate, così da poter fronteggiare tanto i nemici quanto i loro mezzi corazzati. Non dimenticate inoltre che ogni strumento di morte è dotato di una funzione di fuoco secondario, attivabile con il dorsale destro, che può salvarvi la vita nei momenti più difficili. Il fucile d'assalto è dotato ad esempio di lanciagranate, invece la mitragliatrice leggera può in qualsiasi momento schierare uno scudo di metallo facendo passare la visuale dalla terza alla prima persona.



Se siete a corto di armi e munizioni, ricordate sempre di utilizzare la funzione di analisi del territorio con la pressione dello stick sinistro: in questo modo Rico utilizza i suoi gadget per esaminare l'ambiente circostante e individuare obiettivi ed eventuali casse di armi pronte per essere saccheggiate.

Armata del Caos

Sin dalle primissime fasi di Just Cause 4, è possibile vedere nell'angolo in alto a destra dello schermo un indicatore che evidenzia il nostro livello di Caos. Per guadagnare punti e passare al livello successivo è necessario seminare morte e distruzione nel mondo di gioco.

Esplorando una qualsiasi struttura nemica è possibile notare senza particolari problemi numerose strutture bianche e rosse che spiccano rispetto a tutto il resto: si tratta di elementi che vanno distrutti per infliggere un duro colpo alla fazione nemica e ottenere un bel po' di Punti Caos. Un'ottima idea per velocizzare la distruzione di un avamposto potrebbe essere quella di rubare un elicottero d'assalto e scatenare tutta la potenza delle sue mitragliatrici su questi elementi, così da non sprecare preziose munizioni.

Viaggio rapido e Rifornimenti

Se avete appena iniziato Just Cause 4, la prima cosa da fare è sicuramente sbloccare il Viaggio Rapido e la possibilità di richiamare Rifornimenti in un qualsiasi punto della mappa. Per accedere ad entrambe le funzionalità dovete innanzitutto completare la missione tutorial e quella che vi viene affidata subito dopo da Sargento. Fatto ciò, bisogna conquistare la regione chiamata Tierra del Qhapaq seminando un po' di caos. Un metodo veloce per procedere alla conquista dell'area è liberare i prigionieri dagli avamposti nemici: una volta arrivati in una base è possibile vedere un indicatore sul pannello che gestisce l'apertura delle celle, che vanno aperte per far uscire i futuri alleati e scortarli in un luogo sicuto.

Ripetete un paio di volte questo processo e, liberata Tierra del Qhapaq, potrete completare la missione "Il progetto Illapa", durante la quale sbloccherete la possibilità di chiamare in aiuto i piloti sia per spostarvi che per ricevere oggetti.

Per attivare il Viaggio Rapido, soggetto a cooldown, basta aprire la mappa e tenere premuto il tasto Y del controller Xbox One sull'icona di un qualsiasi checkpoint, così da ritrovarvi nel giro di qualche secondo nei cieli sopra quell'area, pronti a lanciarvi con il paracadute.



Aprendo invece il menu Rifornimento potete chiedere ad uno dei vostri piloti qualsiasi oggetto, dai veicoli alle armi, passando per postazioni fisse come mortai e artiglieria antiaerea (a tal proposito, vi consigliamo di leggere la nostra guida per sbloccare tutti i piloti in Just Cause 4). Ovviamente non avrete tutto questo arsenale a vostra disposizione sin dall'inizio e dovrete gradualmente sbloccare ognuno di questi elementi completando degli obiettivi specifici, come la conquista di un'area della mappa o la liberazione di una roccaforte. Aperto il menu Rifornimenti, dovrete scegliere cosa far arrivare e poi decidere la posizione esatta nella quale far atterrare il pacco regalo.